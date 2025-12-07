Жену Зеленского обвинили в коррупции

Как указал депутат Верховной рады, Елена Зеленская фигурирует в деле Миндича Фото: Официальный сайт президента Украины

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена есть на пленках, которые являются вещдоком в деле о коррупции в энергетической сфере страны. Об этом сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«На пленках (Тимура — прим. URA.RU) Миндича есть Елена Зеленская. Решала что-то по своим оплатам», — написал Дубинский в своем telegram-канале. Подробностей он не указал.

При этом президент Зеленский оказался в самом глубоком политическом кризисе за все время своего правления. Разрастающийся коррупционный скандал, в центре которого оказались его ближайшие соратники, не только обрушил внутренний рейтинг главы государства, но и сделал его мишенью для давления со стороны Запада.

Продолжение после рекламы