Жену Зеленского обвинили в коррупции
Как указал депутат Верховной рады, Елена Зеленская фигурирует в деле Миндича
Фото: Официальный сайт президента Украины
Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена есть на пленках, которые являются вещдоком в деле о коррупции в энергетической сфере страны. Об этом сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский.
«На пленках (Тимура — прим. URA.RU) Миндича есть Елена Зеленская. Решала что-то по своим оплатам», — написал Дубинский в своем telegram-канале. Подробностей он не указал.
При этом президент Зеленский оказался в самом глубоком политическом кризисе за все время своего правления. Разрастающийся коррупционный скандал, в центре которого оказались его ближайшие соратники, не только обрушил внутренний рейтинг главы государства, но и сделал его мишенью для давления со стороны Запада.
Ранее инициированная супругой президента Украины программа по отправке украинских детей-сирот в Турцию обернулась скандалом после того, как стало известно, что две несовершеннолетние девушки родили детей от поваров турецких отелей. На проект выделили 10 млн долларов, часть средств — это пожертвования украинцев, выяснили журналисты.
Материал из сюжета:Коррупционный скандал на Украине
