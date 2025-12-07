Экс-глава МИД Украины Кулеба заявил о готовности отправиться на фронт
По словам Кулебы, если ему придет повестка, он не планирует покидать Украину
Фото: Официальный сайт президента Украины
Бывший министр иностранных дел Украинцы Дмитрий Кулеба заявил, что готов отправиться на передовую в случае получения повестки. Об этом сообщили в соцсетях.
«Я на Украине, в Киеве. Придет повестка — я не буду пытаться сбежать за рубеж», — сказал Кулеба, пишет telegram-канал Insider UA. Они пояснил, что не ушел добровольцем на фронт из-за своего положения как главы МИД, но подчеркнул, что от мобилизации уклоняться не станет.
Заявление Кулебы звучит на фоне обсуждений возможной смены руководства на Украине из ‑за сложной обстановки на фронте. Ранее эксперты в беседе с URA.RU допускали, что в случае отказа Владимира Зеленского принять мирный план Дональда Трампа Вашингтон может добиваться его отставки и рассматривать других кандидатов на пост главы киевского режима, среди которых назывались Валерий Залужный и Кирилл Буданов (включен в России в список террористов и экстремистов).
