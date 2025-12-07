По словам Кулебы, если ему придет повестка, он не планирует покидать Украину Фото: Официальный сайт президента Украины

Бывший министр иностранных дел Украинцы Дмитрий Кулеба заявил, что готов отправиться на передовую в случае получения повестки. Об этом сообщили в соцсетях.

«Я на Украине, в Киеве. Придет повестка — я не буду пытаться сбежать за рубеж», — сказал Кулеба, пишет telegram-канал Insider UA. Они пояснил, что не ушел добровольцем на фронт из-за своего положения как главы МИД, но подчеркнул, что от мобилизации уклоняться не станет.