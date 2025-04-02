Как маленький пермский город в годы Войны снабжал касками всю армию СССР

Работников лысьвенского завода за спасение жизни лично благодарил актер Никулин

03 апреля 2025 в 12:30 Размер текста - 17 +

Монумент «Могила Неизвестного Солдата» в Москве Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Россия празднует 80-летие со дня победы в Великой Отечественной войне В годы Великой Отечественной войны металлургический завод в Лысьве был единственным в СССР предприятием, выпускающим стальные солдатские шлемы. Легендарная лысьвенская каска стала идеальной формой защитного головного убора и спасла жизни сотни тысяч бойцов и командиров Советской Армии, став одним из символов Победы. Начало металлургического производства Первые печи завода Сайт lysvamk.ru История завода началась в 1785 году с возведения чугунолитейного завода, разрешение на строительство которого было получено княгиней Варварой Шаховской (урожденная баронесса Строганова). Этот год официально считается годом образования Лысьвы. Через два года доменная печь выдала первую плавку и на заводе началось производство мелкосортного железа и металлоизделий. В середине ХIХ века на заводе открыли листопрокатное производство. Собственником стал граф Петр Шувалов, давший предприятию фамильный герб семьи — единорога. Изображение этого мифического животного стало фирменным клеймом завода и служило гарантом высокого качества лысьвенского листового железа как в России, так и за ее пределами. Из лысьвенского металла были изготовлены кровли Собора Парижской Богоматери и Британского парламента. Модернизация завода и железнодорожная ветка Вид на Лысьвенский металлургический завод Вконтакте «Урал Исторический» В 1898 году владельцем Лысьвенского горного округа стало акционерное общество закрытого типа, в котором из 1546 долей 504 принадлежали графу Павлу Шувалову. Он осуществил коренную реконструкцию Лысьвенского завода. Для перестройки предприятия были приглашены высококвалифицированные специалисты, внедрялись новые технологии. Проекты заводских зданий в Лысьве создал «первый инженер Российской империи» Владимир Шухов. Устаревшее оборудование было заменено мартеновскими печами, построена железнодорожная ветка от станции Лысьва (Калино) до Лысьвенского завода и небольшая электростанция. По указанию Шувалова, в Лысьвенском заводе построили два училища на 700 детей и две школы. Довоенное производство Производство эмалированной посуды Вконтакте «Урал Исторический» В 1913 году на заводе был начат выпуск эмалированной посуды. 1928 году в металлургический завод объединили с механическим и он стал называться «Лысьвенский металлургический завод имени газеты «За индустриализацию». К 1929 году ЛМЗ выпускал 43% хромированной жести от всего союзного производства. В 1934 году на заводе впервые в СССР освоено производство автомобильного листа. Работать приезжали не только из соседних районов, но и ближайших областей. Рост населения подстегнул строительство жилых домов. Появлялись поликлиники, школы, детские сады, магазины. Еще до начала Великой Отечественной войны завод имел развитое спецпроизводство. Около 70% объема продукции завода составляли взрыватели КТМ-1-2, корпуса 152 мм осколочно-фугасных снарядов, корпусы световых 15 и 25-килограммовых авиабомб, коробки для противогазов, стальные шлемы, армейские цельнотянутые луженые котелки, бидоны для горючего и масел. Предшественники знаменитой каски Чертеж стального шлема СШ-40 museum.lysva.ru В 1935 году на Лысьвенском металлургическом заводе началось производство шлема нового образца, принятого на вооружение в 1936 году и получившего обозначение СШ-36 (СШ — стальной шлем). Новый шлем получил оригинальную полусферическую форму. Он стал первым шлемом, разработанным и запущенным в массовое производство в СССР. Боевое крещение СШ-36 получил во время войны в Испании, куда его поставляли республиканцам и интербригадам. Боевые действия 1936—1939 годов выявили недостатки шлема СШ-36, созданного на заводе. Потребовалось сконструировать новый вариант. В ходе работ прошли испытания СШ-38 и СШ-39. Последний по геометрической форме уже соответствовал заданию, а вот подтулейное устройство имело много недостатков. Наконец, в сентябре 1940 года было принято решение о выборе варианта подтулейного устройства и запуска его в массовое производство. Шлем получил название СШ-40. Завод №700 и каска СШ-40 13 июня 1941 года Главным интендантским управлением Красной Армии были утверждены технические условия и чертежи стального шлема СШ-40. Это означало, что оба завода, выпускавшие стальные шлемы для Красной армии (Лысьвенский металлургический завод и Сталинградский завод «Красный Октябрь») переходили на массовое производство СШ-40. Загрузка мартеновской печи проводилась вручную museum.lysva.ru Производство предусматривалось из броневой стали, изготовленной у себя на заводе. Опыт плавки и проката этой стали завод не имел. Для отливки стали для касок срочно была реконструирована одна из мартеновских печей. Печи накануне войны загружались длинной металлической лопаткой при участии физически крепких рабочих. Завалка мартенов была механизирована с внедрением напольных завалочных машин уже в годы войны. Председатель Государственного Комитета обороны Сталин лично звонил по телефону и спрашивал о ходе реконструкции мартена. За ведение этих работ в 1943 году четыре инженера завода удостоены звания лауреатов государственной премии. Завод №700 за годы войны поставил 10,5 миллионов стальных шлемов РИА Новости Каска должна была иметь удобную форму, выдерживать выстрел винтовки-трехлинейки, автомата, удар шрапнели, осколков. Вес каски с подтулейным устройством не должен был превышать 800 граммов, подтулейное устройство должно было обеспечить носку каски в летних и зимних условиях и полностью амортизировать силу удара. В 1942 году производство шлемов в Сталинграде прекратилось. Лысьвенский завод стал единственным предприятием, обеспечивающим всю армию шлемами, котелками, а также знаменитыми «Андрюшами», которые у немецких солдат и офицеров получили название «Черная смерть» (так народ назвал мины «М-30»). В этом же году завод получил свой секретный номер и стал именоваться «Завод №700 народного комиссариата черной металлургии». Как маршалу не удалось разрубить каску Маршал Семен Буденый culture.ru Перед войной испытания каски проводили в Подмосковье. Вспоминает Михаил Корюков, участник испытаний: «Работу принимала комиссия, которую возглавлял маршал Буденный. Он внимательно осмотрел шлем и… взялся за шашку. Удивленный выбором оружия, я усмехнулся. Заметив это, Семен Михайлович пояснил, что шашкой хороший кавалерист разрубает врага от плеча до пояса, пуля такой силы не имеет. Конечно, Буденный был опытный рубака. И клинок из закаленной златоустовской стали был сильным испытательным оружием в его руках. Свистнул рассекаемый шашкой воздух — и тут же звякнул шлем. Буденный с удивлением осмотрел место удара: «Скажи, пожалуйста, ему хоть бы что!» И взялся за револьвер. Семен Михайлович стрелял сначала с 25 метров, затем с 10, почти в упор. После каждого выстрела шлем подскакивал, пули рикошетили, и я очень боялся, как бы они не попали в Буденного. За судьбу шлема я был спокоен и не волновался. «Молодцы! — сказал, наконец, маршал, — хорошо поработали». Производство котелков За годы войны Лысьва дала фронту 14 миллионов котелков russian7.ru Начало массового выпуска армейских цельнотянутых лужено-крашеных котелков на заводе относится к 1941 году. Производство котелков в соответствии с технологией имело существенный недостаток — значительный расход олова. При этом 40% олова шло на покрытие наружной поверхности. В 1942—1943 годах в производстве котелков была применена новая технология в подготовительных операциях, дававшая существенную экономию олова, которое в условиях войны было дефицитным стратегическим материалом. Расход на лужение котелков уменьшился с 36 до 22 грамм. Незначительное в весовом отношении для одного котелка снижение затрат олова позволило экономить в год до 50 тонн стратегического металла, поступавшего в СССР преимущественно из-за рубежа. В 1944 на заводе разработана новая конструкция армейского котелка, где форма изменена на ступенчатую, что дает возможность при транспортировке и хранении частично вкладывать один котелок в другой. За период войны завод выпустил 14 миллионов котелков, удвоив их производство по сравнению с довоенным уровнем. Рабочие в годы войны Сборочный конвейер по производству касок завода №700 (город Лысьва) Вконтакте «Урал исторический» Как и все предприятия СССР, Лысьвенский завод имел свой мобилизационный план. В случае войны предприятие должно было увеличить выпуск военной продукции в 2,5 раза. 22 июня 1941 года завод перешел на 12-часовой рабочий день. Трудились при этом без выходных. За период войны ушедших на фронт мужчин заменили на производстве женщины и дети. Всего за годы войны на работу в цехи специального назначения Лысьвенского металлургического завода было принято 13 844 человека. Для подготовки молодых кадров в городе появилась система трудовых резервов — ремесленные училища и школы фабрично-заводского обучения. 13-летние дети работали наравне со взрослыми, выполняли общую норму — а ее увеличили в три раза. Подростки не дотягивались до станков, поэтому им ставили под ноги снарядные ящики, девочки-школьницы сидели на конвейерах. Нашлась на заводе работа и для десятилетних ребятишек — они шили подушечки для амортизации касок. При всей своей внешней незамысловатости изготовление каски требовало колоссальных знаний, профессиональных умений и самоотверженности. Это изготовление штампов, сокращение операций при штамповке, совершенствование гальванической, термической и механической обработки. Половина операций была вредной для здоровья. Женщины после работы «не чувствовали» руки. Далее шел опытный отстрел касок в тире и погрузка в вагоны. Из воспоминаний Евгения Мехрякова, рабочего завода: «Работали по 12 часов, потом еще военная подготовка. С работы в восемь вечера придешь, на маршировку. В полночь домой, а в семь утром уже гудок на завод. Есть хотелось все время, и выспаться. Радости никакой… Радость началась, когда наши стали города брать…». Испытание на прочность Стальной шлем СШ-40 museum.lysva.ru Готовые к отгрузке на фронт каски подвергались строгой проверке. От каждой партии касок на испытания отбирали три процента (шесть из 200 штук). Отстреливали каски из боевой винтовки со всех четырех сторон: лобной, затылочной и боковой. Большинство касок выдерживало установленную силу удара. Но были и такие, которые пробивались, тогда испытание проводилось повторно, отбирая от партии касок еще 18 штук. Если и на этот раз хотя бы одна каска пробивалась, тогда вся партия шла на переработку. В ходе массового производства СШ-40 совершенствовали. Например, если сначала штамповали в три операции, то потом в две и наконец вовсе в одну. На завод с полей сражений привозили пробитые каски. Изучая их, специалисты завода выявляли самые уязвимые места и продолжали улучшать свою продукцию. За годы войны лысьвенцы отправили на фронт 10 474 000 касок. В ответ с фронта в Лысьву приходили письма от солдат и офицеров со словами глубокой благодарности за надежную каску, которая спасла им жизнь. Продукция в военные годы За четыре года войны завод поставил Красной армии 18 миллионов противогазов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Помимо касок и котелков, за годы Великой Отечественной войны завод освоил выпуск 12 новых изделий. К наиболее крупным и значимым относились: выпуск зажигательных и фугасных 50-килограммовых авиабомб, выпуск двух видов 152—мм химических снарядов, выпуск двух видов 37-мм снарядов. С 1942 года завод выпускал противогазы и стальные нагрудников «СН-42», которые стали прототипами современных бронежилетов. За успешное выполнение заданий Государственного комитета обороны завод награжден в 1942 году орденом Ленина и орденом Отечественной войны I степени в 1945 году. Медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» было награждено 11 859 рабочих металлургического завода. За четыре года войны завод выпустил 18 млн противогазов, 14 млн армейских котелков и более 10,5 млн стальных шлемов. Лысьва — город трудовой доблести В 1967 году на Красной площади был открыт мемориал: «Могила Неизвестного Солдата», одним из символов главного памятника страны стала Лысьвенская каска. До 1978 года победная каска была на вооружении в Советской Армии и экспортировалась в 14 стран мира. Юрий Никулин поблагодарил рабочих Лысьвы за спасение жизни Кадр из х/ф «Они сражались за Родину», 1975 год Лысьвенские каски спасли жизнь многим бойцам и командирам. Одной из них, к примеру, трижды был обязан жизнью Юрий Никулин, сержант-артиллерист. Десятилетия спустя, уже будучи народным артистом СССР, он побывал на предприятии и от души поблагодарил заводчан. «Она трижды спасала меня от неминуемой гибели. Честное слово! И память о ней во мне каждый раз сопровождается, отвратительным визгом, который издает пуля, ударившись о что-то непробиваемое», — вспоминал артист. В 2009 году в Лысьвенском музее появилась экспозиция под названием «Музей каски». Ее центральный экспонат — каска СШ-40. Интерьер зала оформлен как заводской цех, в котором показывается процесс создания солдатского шлема: от выплавки стали до испытания готовой каски в тире. В 2021 году на заседании организационного комитета «Победа» было принято решение присвоить городу Лысьва почетное звание «Город трудовой доблести». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В годы Великой Отечественной войны металлургический завод в Лысьве был единственным в СССР предприятием, выпускающим стальные солдатские шлемы. Легендарная лысьвенская каска стала идеальной формой защитного головного убора и спасла жизни сотни тысяч бойцов и командиров Советской Армии, став одним из символов Победы. Начало металлургического производства История завода началась в 1785 году с возведения чугунолитейного завода, разрешение на строительство которого было получено княгиней Варварой Шаховской (урожденная баронесса Строганова). Этот год официально считается годом образования Лысьвы. Через два года доменная печь выдала первую плавку и на заводе началось производство мелкосортного железа и металлоизделий. В середине ХIХ века на заводе открыли листопрокатное производство. Собственником стал граф Петр Шувалов, давший предприятию фамильный герб семьи — единорога. Изображение этого мифического животного стало фирменным клеймом завода и служило гарантом высокого качества лысьвенского листового железа как в России, так и за ее пределами. Из лысьвенского металла были изготовлены кровли Собора Парижской Богоматери и Британского парламента. Модернизация завода и железнодорожная ветка В 1898 году владельцем Лысьвенского горного округа стало акционерное общество закрытого типа, в котором из 1546 долей 504 принадлежали графу Павлу Шувалову. Он осуществил коренную реконструкцию Лысьвенского завода. Для перестройки предприятия были приглашены высококвалифицированные специалисты, внедрялись новые технологии. Проекты заводских зданий в Лысьве создал «первый инженер Российской империи» Владимир Шухов. Устаревшее оборудование было заменено мартеновскими печами, построена железнодорожная ветка от станции Лысьва (Калино) до Лысьвенского завода и небольшая электростанция. По указанию Шувалова, в Лысьвенском заводе построили два училища на 700 детей и две школы. Довоенное производство В 1913 году на заводе был начат выпуск эмалированной посуды. 1928 году в металлургический завод объединили с механическим и он стал называться «Лысьвенский металлургический завод имени газеты «За индустриализацию». К 1929 году ЛМЗ выпускал 43% хромированной жести от всего союзного производства. В 1934 году на заводе впервые в СССР освоено производство автомобильного листа. Работать приезжали не только из соседних районов, но и ближайших областей. Рост населения подстегнул строительство жилых домов. Появлялись поликлиники, школы, детские сады, магазины. Еще до начала Великой Отечественной войны завод имел развитое спецпроизводство. Около 70% объема продукции завода составляли взрыватели КТМ-1-2, корпуса 152 мм осколочно-фугасных снарядов, корпусы световых 15 и 25-килограммовых авиабомб, коробки для противогазов, стальные шлемы, армейские цельнотянутые луженые котелки, бидоны для горючего и масел. Предшественники знаменитой каски В 1935 году на Лысьвенском металлургическом заводе началось производство шлема нового образца, принятого на вооружение в 1936 году и получившего обозначение СШ-36 (СШ — стальной шлем). Новый шлем получил оригинальную полусферическую форму. Он стал первым шлемом, разработанным и запущенным в массовое производство в СССР. Боевое крещение СШ-36 получил во время войны в Испании, куда его поставляли республиканцам и интербригадам. Боевые действия 1936—1939 годов выявили недостатки шлема СШ-36, созданного на заводе. Потребовалось сконструировать новый вариант. В ходе работ прошли испытания СШ-38 и СШ-39. Последний по геометрической форме уже соответствовал заданию, а вот подтулейное устройство имело много недостатков. Наконец, в сентябре 1940 года было принято решение о выборе варианта подтулейного устройства и запуска его в массовое производство. Шлем получил название СШ-40. Завод №700 и каска СШ-40 13 июня 1941 года Главным интендантским управлением Красной Армии были утверждены технические условия и чертежи стального шлема СШ-40. Это означало, что оба завода, выпускавшие стальные шлемы для Красной армии (Лысьвенский металлургический завод и Сталинградский завод «Красный Октябрь») переходили на массовое производство СШ-40. Производство предусматривалось из броневой стали, изготовленной у себя на заводе. Опыт плавки и проката этой стали завод не имел. Для отливки стали для касок срочно была реконструирована одна из мартеновских печей. Печи накануне войны загружались длинной металлической лопаткой при участии физически крепких рабочих. Завалка мартенов была механизирована с внедрением напольных завалочных машин уже в годы войны. Председатель Государственного Комитета обороны Сталин лично звонил по телефону и спрашивал о ходе реконструкции мартена. За ведение этих работ в 1943 году четыре инженера завода удостоены звания лауреатов государственной премии. Каска должна была иметь удобную форму, выдерживать выстрел винтовки-трехлинейки, автомата, удар шрапнели, осколков. Вес каски с подтулейным устройством не должен был превышать 800 граммов, подтулейное устройство должно было обеспечить носку каски в летних и зимних условиях и полностью амортизировать силу удара. В 1942 году производство шлемов в Сталинграде прекратилось. Лысьвенский завод стал единственным предприятием, обеспечивающим всю армию шлемами, котелками, а также знаменитыми «Андрюшами», которые у немецких солдат и офицеров получили название «Черная смерть» (так народ назвал мины «М-30»). В этом же году завод получил свой секретный номер и стал именоваться «Завод №700 народного комиссариата черной металлургии». Как маршалу не удалось разрубить каску Перед войной испытания каски проводили в Подмосковье. Вспоминает Михаил Корюков, участник испытаний: «Работу принимала комиссия, которую возглавлял маршал Буденный. Он внимательно осмотрел шлем и… взялся за шашку. Удивленный выбором оружия, я усмехнулся. Заметив это, Семен Михайлович пояснил, что шашкой хороший кавалерист разрубает врага от плеча до пояса, пуля такой силы не имеет. Конечно, Буденный был опытный рубака. И клинок из закаленной златоустовской стали был сильным испытательным оружием в его руках. Свистнул рассекаемый шашкой воздух — и тут же звякнул шлем. Буденный с удивлением осмотрел место удара: «Скажи, пожалуйста, ему хоть бы что!» И взялся за револьвер. Семен Михайлович стрелял сначала с 25 метров, затем с 10, почти в упор. После каждого выстрела шлем подскакивал, пули рикошетили, и я очень боялся, как бы они не попали в Буденного. За судьбу шлема я был спокоен и не волновался. «Молодцы! — сказал, наконец, маршал, — хорошо поработали». Производство котелков Начало массового выпуска армейских цельнотянутых лужено-крашеных котелков на заводе относится к 1941 году. Производство котелков в соответствии с технологией имело существенный недостаток — значительный расход олова. При этом 40% олова шло на покрытие наружной поверхности. В 1942—1943 годах в производстве котелков была применена новая технология в подготовительных операциях, дававшая существенную экономию олова, которое в условиях войны было дефицитным стратегическим материалом. Расход на лужение котелков уменьшился с 36 до 22 грамм. Незначительное в весовом отношении для одного котелка снижение затрат олова позволило экономить в год до 50 тонн стратегического металла, поступавшего в СССР преимущественно из-за рубежа. В 1944 на заводе разработана новая конструкция армейского котелка, где форма изменена на ступенчатую, что дает возможность при транспортировке и хранении частично вкладывать один котелок в другой. За период войны завод выпустил 14 миллионов котелков, удвоив их производство по сравнению с довоенным уровнем. Рабочие в годы войны Как и все предприятия СССР, Лысьвенский завод имел свой мобилизационный план. В случае войны предприятие должно было увеличить выпуск военной продукции в 2,5 раза. 22 июня 1941 года завод перешел на 12-часовой рабочий день. Трудились при этом без выходных. За период войны ушедших на фронт мужчин заменили на производстве женщины и дети. Всего за годы войны на работу в цехи специального назначения Лысьвенского металлургического завода было принято 13 844 человека. Для подготовки молодых кадров в городе появилась система трудовых резервов — ремесленные училища и школы фабрично-заводского обучения. 13-летние дети работали наравне со взрослыми, выполняли общую норму — а ее увеличили в три раза. Подростки не дотягивались до станков, поэтому им ставили под ноги снарядные ящики, девочки-школьницы сидели на конвейерах. Нашлась на заводе работа и для десятилетних ребятишек — они шили подушечки для амортизации касок. При всей своей внешней незамысловатости изготовление каски требовало колоссальных знаний, профессиональных умений и самоотверженности. Это изготовление штампов, сокращение операций при штамповке, совершенствование гальванической, термической и механической обработки. Половина операций была вредной для здоровья. Женщины после работы «не чувствовали» руки. Далее шел опытный отстрел касок в тире и погрузка в вагоны. Испытание на прочность Готовые к отгрузке на фронт каски подвергались строгой проверке. От каждой партии касок на испытания отбирали три процента (шесть из 200 штук). Отстреливали каски из боевой винтовки со всех четырех сторон: лобной, затылочной и боковой. Большинство касок выдерживало установленную силу удара. Но были и такие, которые пробивались, тогда испытание проводилось повторно, отбирая от партии касок еще 18 штук. Если и на этот раз хотя бы одна каска пробивалась, тогда вся партия шла на переработку. В ходе массового производства СШ-40 совершенствовали. Например, если сначала штамповали в три операции, то потом в две и наконец вовсе в одну. На завод с полей сражений привозили пробитые каски. Изучая их, специалисты завода выявляли самые уязвимые места и продолжали улучшать свою продукцию. За годы войны лысьвенцы отправили на фронт 10 474 000 касок. В ответ с фронта в Лысьву приходили письма от солдат и офицеров со словами глубокой благодарности за надежную каску, которая спасла им жизнь. Продукция в военные годы Помимо касок и котелков, за годы Великой Отечественной войны завод освоил выпуск 12 новых изделий. К наиболее крупным и значимым относились: выпуск зажигательных и фугасных 50-килограммовых авиабомб, выпуск двух видов 152—мм химических снарядов, выпуск двух видов 37-мм снарядов. С 1942 года завод выпускал противогазы и стальные нагрудников «СН-42», которые стали прототипами современных бронежилетов. За успешное выполнение заданий Государственного комитета обороны завод награжден в 1942 году орденом Ленина и орденом Отечественной войны I степени в 1945 году. Медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» было награждено 11 859 рабочих металлургического завода. За четыре года войны завод выпустил 18 млн противогазов, 14 млн армейских котелков и более 10,5 млн стальных шлемов. Лысьва — город трудовой доблести В 1967 году на Красной площади был открыт мемориал: «Могила Неизвестного Солдата», одним из символов главного памятника страны стала Лысьвенская каска. До 1978 года победная каска была на вооружении в Советской Армии и экспортировалась в 14 стран мира. Лысьвенские каски спасли жизнь многим бойцам и командирам. Одной из них, к примеру, трижды был обязан жизнью Юрий Никулин, сержант-артиллерист. Десятилетия спустя, уже будучи народным артистом СССР, он побывал на предприятии и от души поблагодарил заводчан. «Она трижды спасала меня от неминуемой гибели. Честное слово! И память о ней во мне каждый раз сопровождается, отвратительным визгом, который издает пуля, ударившись о что-то непробиваемое», — вспоминал артист. В 2009 году в Лысьвенском музее появилась экспозиция под названием «Музей каски». Ее центральный экспонат — каска СШ-40. Интерьер зала оформлен как заводской цех, в котором показывается процесс создания солдатского шлема: от выплавки стали до испытания готовой каски в тире. В 2021 году на заседании организационного комитета «Победа» было принято решение присвоить городу Лысьва почетное звание «Город трудовой доблести».