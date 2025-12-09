Логотип РИА URA.RU
Армия и оружие

Герасимов проверил, как ВС РФ выполняют задачи на днепропетровском направлении

09 декабря 2025 в 10:43
Валерий Герасимов поблагодарил тех, кто освобождал Красноармейск

Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проверил, как группировка «Центр», которая работает на днепропетровском направлении, выполняет свои задачи. Об этом заявили в Минобороны. 

«Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями общевойсковой армии группировки войск „Центр“», — говорится в сообщении военного ведомства. Отмечается, что сейчас группировка выполняет задачи еще и на днепропетровском направлении помимо донецкого. 

Во время рабочей поездки генерал армии также вручил государственные награды военнослужащим, проявившим себя при освобождении Красноармейска. Выразил им благодарность за проявленные доблесть и мужество при выполнении боевых задач.

Также Герасимов раскрыл, какая сейчас перед войсками стоит приоритетная задача в ДНР. По его словам, после освобождения Красноармейска ВС РФ будут продвигаться в районе Димитрова, где находятся заблокированные части ВСУ. 

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

