Герасимов проверил, как ВС РФ выполняют задачи на днепропетровском направлении
Валерий Герасимов поблагодарил тех, кто освобождал Красноармейск
Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проверил, как группировка «Центр», которая работает на днепропетровском направлении, выполняет свои задачи. Об этом заявили в Минобороны.
«Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями общевойсковой армии группировки войск „Центр“», — говорится в сообщении военного ведомства. Отмечается, что сейчас группировка выполняет задачи еще и на днепропетровском направлении помимо донецкого.
Во время рабочей поездки генерал армии также вручил государственные награды военнослужащим, проявившим себя при освобождении Красноармейска. Выразил им благодарность за проявленные доблесть и мужество при выполнении боевых задач.
Также Герасимов раскрыл, какая сейчас перед войсками стоит приоритетная задача в ДНР. По его словам, после освобождения Красноармейска ВС РФ будут продвигаться в районе Димитрова, где находятся заблокированные части ВСУ.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
