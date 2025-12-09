Герасимов проверил, как ВС РФ выполняют задачи на днепропетровском направлении

Валерий Герасимов поблагодарил тех, кто освобождал Красноармейск Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проверил, как группировка «Центр», которая работает на днепропетровском направлении, выполняет свои задачи. Об этом заявили в Минобороны.

«Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями общевойсковой армии группировки войск „Центр“», — говорится в сообщении военного ведомства. Отмечается, что сейчас группировка выполняет задачи еще и на днепропетровском направлении помимо донецкого.

Во время рабочей поездки генерал армии также вручил государственные награды военнослужащим, проявившим себя при освобождении Красноармейска. Выразил им благодарность за проявленные доблесть и мужество при выполнении боевых задач.

