Герасимов наградил тех, кто освобождал Красноармейск
Начальник Генштаба оценил ход выполнения задач на днепропетровском направлении
Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов проверил выполнение боевых задач группировкой войск «Центр». В ходе поездки он вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся при освобождении Красноармейска. Об этом сообщило Минобороны России.
«Герасимов вручил государственные награды военнослужащим, наиболее отличившимся при освобождении Красноармейска, а также поблагодарил их за доблесть и мужество», — сообщили в ведомстве.
Рабочая поездка начальника Генштаба прошла на днепропетровском направлении в зоне специальной военной операции. Герасимов проверил ход выполнения задач соединениями и воинскими частями общевойсковой армии.
В освобожденном городе проводится проверка жилых кварталов, уже эвакуировано более 200 человек в безопасные районы, а бойцы ВС РФ в ходе боев проявили инициативу, действуя грамотно и выбирая неожиданные для противника способы действий. После этого успеха главной задачей группировки «Центр» является ликвидация формирований ВСУ, окруженных у Димитрова, южная часть которого уже освобождена, что составляет более 30% от общего количества зданий в городе.
Освобождение Красноармейска ранее подтвердил министр обороны РФ Андрей Белоусов, который в поздравительных телеграммах отметил решающую роль 27-й гвардейской мотострелковой дивизии, 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады и 439-го мотострелкового полка. По данным Минобороны, штурмовые подразделения этих соединений вели упорные бои на Красноармейском направлении и ночными действиями обеспечили вход российских войск в город.
