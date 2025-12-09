Герасимов наградил тех, кто освобождал Красноармейск

Начальник Генштаба оценил ход выполнения задач на днепропетровском направлении Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов проверил выполнение боевых задач группировкой войск «Центр». В ходе поездки он вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся при освобождении Красноармейска. Об этом сообщило Минобороны России.

«Герасимов вручил государственные награды военнослужащим, наиболее отличившимся при освобождении Красноармейска, а также поблагодарил их за доблесть и мужество», — сообщили в ведомстве.

Рабочая поездка начальника Генштаба прошла на днепропетровском направлении в зоне специальной военной операции. Герасимов проверил ход выполнения задач соединениями и воинскими частями общевойсковой армии.

В освобожденном городе проводится проверка жилых кварталов, уже эвакуировано более 200 человек в безопасные районы, а бойцы ВС РФ в ходе боев проявили инициативу, действуя грамотно и выбирая неожиданные для противника способы действий. После этого успеха главной задачей группировки «Центр» является ликвидация формирований ВСУ, окруженных у Димитрова, южная часть которого уже освобождена, что составляет более 30% от общего количества зданий в городе.