Армия и оружие

Путин заявил, что Россия доведет СВО до логического завершения

09 декабря 2025 в 22:22
Путин заявлял, что при завершении конфликта России необходим долгосрочный результат

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Россия намерена довести специальную военную операцию на Украине до логического завершения. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Мы, безусловно, доведем это дело до логического завершения, до достижения целей специальной военной операции», — сказал Владимир Путин на заседании, его слова передает пресс-служба Кремля. Говоря о причинах начала СВО, российский лидер вспомнил о том, как украинский народ не смирился с госпереворотом в 2014-м году, из-за чего против него начал воевать Киев. Сейчас, по словам президента РФ, российская армия делает все, для того, чтобы завершить конфликт.

Российская сторона неоднократно заявляла о том, что готова к мирным переговорам и открыта к обсуждению мирного плана, который подготовил Вашингтон. По словам Путина, главный результат текущих боевых действий — создание условий для долгосрочного устойчивого мира и обеспечение безопасности РФ и ее граждан. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что для страны предпочтительный путь для реализации целей в спецоперации — дипломатический подход.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

