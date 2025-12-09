Путин заявил, что Россия доведет СВО до логического завершения

Путин заявлял, что при завершении конфликта России необходим долгосрочный результат Фото: Роман Наумов © URA.RU

Россия намерена довести специальную военную операцию на Украине до логического завершения. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Мы, безусловно, доведем это дело до логического завершения, до достижения целей специальной военной операции», — сказал Владимир Путин на заседании, его слова передает пресс-служба Кремля. Говоря о причинах начала СВО, российский лидер вспомнил о том, как украинский народ не смирился с госпереворотом в 2014-м году, из-за чего против него начал воевать Киев. Сейчас, по словам президента РФ, российская армия делает все, для того, чтобы завершить конфликт.