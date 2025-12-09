«Крокус» обжаловал взыскание компенсаций двум пострадавшим при теракте

Две женщины подали иск о возмещении ущерба к «Крокус Сити Холл» Фото: Роман Наумов © URA.RU

Концертный зал «Крокус сити холл» обжаловал судебное решение о взыскании в пользу двух потерпевших компенсаций за вред, причиненный в результате теракта и последовавшего пожара. Об этом следует из материалов дела, с которыми ознакомились СМИ.

«Крокус сити холл» подал жалобу на решение о взыскании компенсаций вреда в пользу двух пострадавших от теракта и пожара в концертном зале», — сказано в судебных материалах. На них ссылается РИА Новости.

В начале декабря московский суд частично удовлетворил иск двух заявительниц, требовавших возмещения причиненного им вреда. Конкретный размер сумм, подлежащих выплате со стороны «Крокуса», в судебных документах не раскрывается. Апелляционная жалоба подана «Крокус сити холлом», выступающим в деле как филиал ЗАО «Крокус Интернэшнл».

Рассмотрение гражданского иска началось еще в декабре 2024 года. Две женщины обратились в суд с требованием компенсировать моральный вред и возместить понесенные расходы на лечение. Ответчиками по делу указаны «Крокус сити холл» — филиал АО «Крокус Интернэшнл», а также организатор концерта группы «Пикник» — ООО «МСМ». Истцы просили суд взыскать с «Крокуса» стоимость медицинской помощи и выплатить компенсацию за перенесенные нравственные страдания; обе женщины признаны потерпевшими в рамках уголовного дела о теракте.

Заседание проходило в закрытом режиме. Как следует из материалов, соответствующее ходатайство заявил представитель «Крокуса», мотивировав его необходимостью соблюдения тайны следствия, защиты коммерческой тайны, а также недопустимостью разглашения сведений о частной жизни. Сторона истцов, напротив, настаивала на открытом рассмотрении.

Из оглашенных в суде обстоятельств следует, что в день теракта женщины провели около 30 минут в задымленном помещении «Крокуса» без освещения, пытаясь найти выход. Из-за того, что системы пожаротушения не сработали, они получили отравление угарным газом. Первую ночь после происшествия пострадавшие провели дома, однако на следующий день были вынуждены вызвать скорую помощь. Впоследствии им был поставлен диагноз, требующий длительного курса лечения.