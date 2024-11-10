Politico: Трамп может обойти запрет Байдена на выход из НАТО

Победивший на выборах президента США республиканец Дональд Трамп рассматривает возможность обхода закона, который требует одобрения Сената для выхода страны из НАТО. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на мнения экспертов в области права.
«Республиканец [Дональд Трамп] на посту президента может использовать свои полномочия в области внешней политики для обхода этого требования», — говорится в статье Politico. В материале газеты также указывается, что, согласно действующему законодательству, введенному при президенте Джо Байдене, любое решение о выходе из НАТО должно получить поддержку двух третей сенаторов или быть утверждено актом Конгресса. Однако, по мнению юристов, Трамп может обойти этот запрет.
Примером подобной практики может служить случай выхода США из Договора по открытому небу при администрации Трампа. Несмотря на поправку Конгресса 2019 года, которая требовала предварительного уведомления законодателей, республиканец пошел на подобный шаг.
Ранее Трамп заявлял, что в случае победы на президентских выборах может вывести страну из альянса. Экс-глава США неоднократно выражал недовольство работой военного блока. В частности, он не удовлетворен количеством отчислений, которое НАТО направляет на поддержание собственной обороны. Также Трамп отмечал, что не будет выступать против России. Все это вызывает беспокойство со стороны европейских чиновников.
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