Путин переговорил с президентом Индонезии после парада в Пекине

Президент России Владимир Путин провел краткую беседу с президентом Индонезии Прабово Субианто. Разговор состоялся в рамках торжественных мероприятий, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны, которые проходили в Пекине.
Как передает корреспондент РИА Новости, встреча двух лидеров произошла во время официального приема для иностранных гостей, организованного в Доме народных собраний. Именно здесь, после завершения военного парада, Владимир Путин и Прабово Субианто провели краткую беседу.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин встретился с МИД Турции Хаканом Фиданом. Их беседа носила краткий и неофициальный характер.
