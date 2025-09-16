Бывшего милиционера из Екатеринбурга оправдали по делу об убийстве в 90-е. Видео

В Екатеринбурге суд присяжных оправдал бывшего 55-летнего милиционера Антона Боровика, которого обвиняют в убийстве двух наркоторговцев в 1999 году. Об этом URA.RU рассказали его защитники.

Боровика выпустили из-под стражи в зале суда. Теперь судья должен вынести оправдательный приговор.

По версии следствия, Боровик якобы вместе с бывшим начальником отдела по борьбе с незаконный оборотом наркотиков Кировского РУВД Владиславом Соболем и их экс-коллегой Константином Котиком похитили двух мужчин и вывезли в лес. Там жертв избивали, чтобы выбить информацию о наркотрафике. Свою вину Боровик не признал. Он считает, что его оговорили бывшие коллеги.

Соболя уже приговорили к 16 годам в колонии. По мнению следствия, на его счету 11 убийств. Также суд вынес приговор Владимиру Семенюку. Следователи считают, что Соболь сколотил банду, в которую входили его бывшие коллеги. Сейчас идет разбирательство над другими фигурантами.

Кроме того, в 2006 году Соболь был осужден на 15 лет. Суд признал, что он организовал группировку из своих бывших подчиненных из городского УВД, которая занималась торговлей героином. На свободу он вышел условно-досрочно. Все, что известно о новом уголовном деле, URA.RU собирает в отдельном сюжете.

