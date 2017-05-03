11:59 03 мая 2017 0

Никита Михалков ловко доносит свои мысли до аудитории Фото: depositphotos.com © URA.RU

Режиссер Никита Михалков постепенно становится одной из самых заметных фигур в российской информационной повестке. В то время как известные актеры и режиссеры уходят в небытие, деятель искусства делится своей мудростью с россиянами на федеральных каналах, не боится идти против воли влиятельных чиновников в войне с Ельцин Центром и продавливает свои бизнес проекты.

Лоббировать свои интересы Михалкову помогает дар убеждения, унаследованный от его отца, писателя Сергея Михалкова, которого при жизни называли «лукавым царедворцем». Осознает и даже гордится своим ораторским талантом и сам Никита Сергеевич. В интервью изданию Lenta.ru он прямым текстом заявил: «Режиссура все-таки -это жизнь. Все, что есть вокруг, это, так или иначе, режиссура».

Михалков не раз доказал, что в совершенстве овладел умением режиссировать реальность. Так было в истории с борьбой за статусное и ресурсное место главы Союза кинематографистов. Михалков ловко воспользовался противоречиями между членами Союза и своими связями во власти, чтобы занять желанный пост. Схожим образом Никита Сергеевич заполучил должность худрука Государственного театра киноактера.

Известность и публичность работают на руку Михалкову в его бизнес-проектах. Под свое имя режиссер протаскивает крупные сделки под госконтракты, как это было с алмазным заводом в Челябинской области. Громкое имя помогает режиссеру привлекать средства даже для таких иллюзорных проектов, как курортно-просветительский кластер «Цитадель» неподалеку от Оки, создаваемый в качестве противовеса Ельцин Центру. В самом комплексе имени первого президента России, впрочем, уверены, что за громкими словами стоит банальное желание получить бюджетные деньги.

Не менее умело режиссеру удается разыгрывать партии в Фонде кино и Оскаровской комиссии. Так, по данным «РБК», картина картина студии Никиты Михалкова «Движение вверх» три года подряд попадает в число избранных фильмов, которым разделят между собой 1,8 миллиардов бюджетных рублей. Субсидии на искусство в бюджет не возвращаются.

Мастерски Михалков продюсирует и карьеры членов своей семьи. Так, средний сын режиссера, Артем является председателем правления Российского союза правообладателей. Как сообщает «Life», РСП благодаря многолетней лоббистской работе Никиты Михалкова в 2010 году управомочен Минкультуры на сбор так называемого налога на болванки — 1% от стоимости техники, способной хранить контент.

В 2010—2015 годах РСП потратил на свою деятельность, включая зарплаты руководства, 15% сборов — не менее 1,5 миллиарда рублей. Доходов мужчине хватает, например, на покупку участка на Рублевке за 150 миллионов рублей. Супруг дочери режиссера Анны — Альберт Баков является директором фонда «Российской культуры». На работу организации заложены миллионы рублей госбюджета. Кроме того, Баков возглавил Курганмашзавод, рабочие которого, несмотря на перебои с зарплатой, выполняют гособоронзаказ.

Амбиции и ресурсы Михалкова могут подтолкнуть его к началу политической карьеры, уверен политттехнолог Роман Газенко. В колонке для «Комсомольской правды» Газенко указывает, что режиссер вполне может стать вторым номером на предстоящих президентских выборах. Поскольку россияне перестают верить во многих нынешних партийных лидеров, Михалков превосходный кандидат на роль мудрого политика. Режиссеру, у которого всегда есть ответ на вопрос «кто виноват», вполне под силу собрать электорат. А потом Михалков вполне может отказаться от политической борьбы в обмен на различные преференции.