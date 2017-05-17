Дочь генерала станет судьей. Два конкурента почему-то взяли самоотвод

21:37 17 мая 2017 2

Федеральная ГИБДД объявила крестовый поход против использования ухищрений, позволяющих спрятать номера от фиксирующих камер. Вопрос: поддержит ли Тюмень этот поход Фото: depositphotos.com © URA.RU

Статус мирового судьи в Тюменской области получит Мария Числова, дочь генерала полиции, использующая на личном автомобиле госномера с эффектом, позволяющим избежать фиксации фотокамерами. Профильный комитет регионального парламента уже одобрил ее кандидатуру, а через полторы недели облдума подтвердит ее полномочия. Два конкурента в борьбе за округ без объяснения причин отозвали свои кандидатуры.

16 мая, комитет по госстроительству тюменской областной думы рекомендовал кандидатуру Марии Числовой на должность мирового судьи второго участка центрального судебного района Тюмени. Кандидатура девушки не вызвала никаких сомнений у депутатов, проголосовавших единогласно. Никаких нарушений в биографии кандидатки думцы не увидели.

В распоряжении «URA.RU» оказалась видеозапись задержания молодой девушки, по всей вероятности, инспектором ГИБДД. Автоледи останавливают за чистый, но нечитаемый номер ее золотистого мерседеса с «блатными» номерами. Первые буквы и цифры номера почти не отличаются от белого фона по цвету. В ответ на претензии сотрудника ГИБДД девушка достает из багажника полностью читаемые номера и со словами: «вот, собственно, и все» начинает менять номера на машине.

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Инспектор говорит, что нечитаемые номера у нарушителя придется изъять, но автоледи отказывается их отдать. «Ничего у меня изымать вы не будете, это по закону положено», — заявляет полицейскому девушка. «Дубликат госномеров положено по закону (возить с собой — ред.). Что-то вы маленько путаете», — удивляется страж порядка. В ответ девушка предлагает «не ругаться» и пытается помешать полицейскому «фотографировать» ее автомобиль. «Я устраняю, (нарушение — ред.) как и положено по закону, на месте. Я закон знаю», — говорит водитель. «Человека если пьяного ловим, ждем, пока он протрезвеет и дальше едет, так, что ли? Вы же так трактуете закон», — недоумевает окончательно сбитый с толку полицейский.

В ответ на намерение полицейского наказать автоледи за нечитаемые номера та заявляет: «Вы меня не можете наказать, у меня нет нарушений. Все, у меня читаемые номера. Все. Устранила?» По словам источника «URA.RU», близкого к правоохранительным органам,

на госномерах девушки не было светоотражающей краски, и такие номера используются для того, чтобы автоматические средства фотовидеофиксации не могли «опознать» машину, совершающую нарушение ПДД.

По данным источника, «находчивая» автомобилистка — Мария Числова, дочь известного в Тюменской области генерала полиции, бывшего начальника Тюменского юридического института МВД России Александра Числова. Генерал Числов возглавлял Высшую школу милиции, позже — ТЮИ МВД в Тюмени 13 лет. «Он половину тюменских сотрудников правоохранительных органов воспитал», — говорит источник.

Генерал Числов лишился должности после реорганизации ТЮИ в 2011 году. До этого его вуз в середине «нулевых» запомнился скандальным судебным процессом против собственного бывшего сотрудника, социолога Игоря Грошева.

Грошев провел соцопрос среди слушателей ТЮИ. По данным этого опроса, лишь 3% учащихся никогда не давали взятка за время обучения, а треть поступили в институт за деньги. Руководство вуза обратилось в суд, который обязал социолога опровергнуть результаты социологического исследования.

В пресс-службе ГИБДД Тюменской области «URA.RU» подтвердили: девушка за рулем автомобиля с таким же госномером, как на видео, привлекалась к административной ответственности за несоответствующие требованиям ПДД номера в июне 2016 года. Штраф составил 500 рублей. «Возить дубликаты госномеров с собой можно», — уточнили в пресс-службе ведомства. Сообщить имя и фамилию нарушителя в ГИБДД отказались.

Глеб Трубин считает, что необходим более открытый отбор кандидатов в судьи Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Стоит отметить, что среди трех кандидатов на должности мировых судей, включая Числову, рекомендованных комитетом областной думы, все трое имели неидеальную репутацию. Рекомендованная на должность мирового судьи в Казанский район Ксения Радионова имела штраф за превышение скорости, а у будущей мировой судьи Омутинского района Елены Максимовой брат и бывший муж отбывают наказание в местах лишения свободы. При этом по словам замначальника Управления по обеспечению деятельности мировых судей в Тюменской области Валерия Подшивалова, «все эти вопросы были рассмотрены коллегией областного суда, было решено, что они не препятствуют назначению».

Интересно, что все трое были отобраны на безальтернативной основе. Изначально двое конкурентов были только у Марии Числовой, но они добровольно сняли свои кандидатуры.

Член комитета, депутат областной думы Глеб Трубин считает, что причина, по которой на должностей судей приходится назначать людей, нарушающих закон, кроется в отсутствии конкуренции. «Депутаты неоднократно задавали вопрос, почему в конкурсе на место мирового судьи участвует 1 человек. Но так решает коллегия судей. А мы понимаем, что, если никого не назначим, то судебный участок останется без судьи», — заявил Трубин и добавил, что воздержался при голосовании по кандидатуре Елены Максимовой.

Парламентарий отметил, что предоставленный депутатам послужной список Марии Числовой был безупречен.

«Стаж работы в судебной системе 7 лет, все документы в порядке, из семьи никто не сидит, — отметил Трубин. — Я только после голосования узнал, что она дочь генерала Числова».

Заседание областной думы, на которой должны быть утверждены кандидатуры Марии Числовой, Елены Максимовой и Ксении Радионовой, состоится 25 мая.