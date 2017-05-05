14:44 05 мая 2017 0

"Дорожная революция" стала главным пиар-проектом Михаила Юревича Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший директор челябинского МУП «ДРСУ» Иван Волосков взят под стражу в четверг, 4 мая, по решению областного суда. Уголовное дело о растрате, по ч. 4 ст. 169 (присвоение, растрата в особо крупном размере, совершенные в составе группы) было возбуждено в марте. В Челябинске заговорили о том, что история с Волосковым даст толчок очередному уголовному делу в отношении экс-губернатора Михаила Юревича.

Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе облсуда, была рассмотрена апелляция прокуратуры. 18 апреля решением Центрального районного суда Ивану Волоскову была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Представитель прокуратуры с этим не согласился и указал в ходатайстве, что обвиняемый может скрыться от следствия, а также оказывать давление на свидетелей. Суд счел доводы убедительными и отправил Волоскова в СИЗО до 17 июня.

Волосков до решения Центрального районного суда провел некоторое время в ИВС. Суду были представлены справки о состояния здоровья, согласно которым нужное лечение в условиях СИЗО ему оказывать не смогут. Волоскову вменяется пропажа более 70 млн рублей.

МУП «ДРСУ» был обанкрочен в декабре 2014 года по иску ООО «Стройкомплект». Некогда успешный МУП не смог выплатить 5,5 млн рублей фирме, совладельцем которого на тот момент был Денис Карликанов, сын первого вице-спикера ЗСО Юрия Карликанова. Хотя еще за пару месяцев до этого МУП хотели просто ликвидировать. Это было бы одним из последних решений Сергея Давыдова на посту сити-менеджера. Причем Давыдов уже и сам высказывал недовольство в адрес руководства МУП. И даже подавал заявление в полицию на Волоскова, но хода делу не дали, а сам директор МУП, по слухам, скрылся за границей.

О Волоскове вспомнили в начале 2016 года, во время процесса по уголовному делу о коррупции при заключении контрактов администрацией Челябинска в 2011 году. Перед судом предстали начальник управления муниципального заказа мэрии Александр Артемьев, бизнесмен Алексей Анциферов и директор ООО «Стройевроград» Владислав Кузнецов. Все трое получили сроки. На суде звучало, что Артемьев получил 9,8 млн рублей от директора МУП «ДРСУ» Ивана Волоскова за контракт по благоустройству и ремонту дорог на 2,6 млрд рублей.

Уголовное дело, возбужденное в отношении Волоскова, могло быть как продолжением дела Артемьева, так и ответом на заявление Сергея Давыдова. Но, как рассказали «URA.RU» собственные источники, уголовка инициирована одним из временных управляющих «ДРСУ», недосчитавшимся в результате ревизии 72 млн рублей, что подтверждено экспертизой. В недостаче обвиняют Волоскова.

«Одновременно с этим проходит доследственная проверка по уголовному делу о преднамеренном банкротстве муниципального предприятии и выводе из него ликвидов, — рассказывают „URA.RU“ собственные источники. — Опрашивается много свидетелей, силовиков интересует роль Михаила Юревича. Показания Волоскова могут стать новым уголовным делом на экс-губернатора»,

Иван Волосков возглавил МУП сразу после того, как Юревич стал мэром Челябинска. Ранее он руководил небольшой фирмой, зарегистрированной в Рощино, где находится одна из производственных площадок «МАКФЫ». ДРСУ считалось очень успешным предприятием, через него шли большие суммы, полученные из федеральных субсидий. «Дорожная революция» стала одним из крупнейших проектов Юревича как мэра и как губернатора. По кредитам, взятым на дорожное строительство, Челябинская область расплатилась только в начале этого года.

5 мая появилась информация об объявлении Юревича в розыск по ранее возбужденным уголовным делам. В окружении экс-губернатора эту информацию опровергают.