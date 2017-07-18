Свердловскую администрацию снова перетряхнули. С потерями

Администрация свердловского губернатора пережила очередную заметную реформу. Здесь перекроили должности, зарплаты и само название ключевого департамента — ответственного за имидж всей власти и региона. Реформа завершилась только сегодня, и «URA.RU» сразу посчитало потери и деньги, выяснило все о новой «хозяйке вице-губернаторов» и узнало, когда в очередной раз «уволят» Картуз и кто займет ее место.
Подписание контрактов с сотрудниками обновленного ДИПа губернатора Свердловской области завершилось на этой неделе. Сразу после того, как решением правительства от 31 мая органу дали самостоятельность в части распоряжения бюджетными средствами (статус ГРБС с бюджетом в 544 млн рублей), почти все работники структуры получили уведомления о прекращении с ними старых трудовых договоров и приглашения на новые должности.
Такого приглашения не получила только бывший сотрудник ликвидированного управления печати Елена Щупова. Кроме того, на прошлой же неделе администрацию губернатора после долгих размышлений покинул личный фотограф главы региона — Андрей Захаров. Его увольнение, как утверждается официально, связано не с реформированием ДИПа, а с желанием сменить род деятельности. Тем не менее известно, что Захаров рассматривает предложения из других госструктур, а потому наблюдатели предполагают, что имел место конфликт — личный или рабочий, пока неясно. Новый фотограф для губернатора уже найден — им станет фотограф спасенного губернатором «Уральского рабочего» Антон Буценко.
В остальном, утверждает руководитель департамента Александр Иванов, «коллектив прекрасно работает и все сохранили свои должности или даже получили повышение». На плечах департамента информационной политики Свердловской области (ранее — департамент информационной политики губернатора Свердловской области — прим. «URA.RU») лежит информирование населения не только региона, но всего УрФО о социально-экономических процессах, происходящих на Среднем Урале. Любая оптимизация должна приводить к снижению затрат, и лично я против увеличения численного состава госслужащих. Мы должны справляться тем штатом, который имеем. А справляемся мы или нет — я увижу уже по вашим отзывам о нашей работе», — разъяснил «URA.RU» Иванов.
В новой структуре ДИПа у Иванова, как и раньше, один заместитель — профессионал с большим опытом работы в различных ветвях власти — Юлия Прыткова. Ей подчинены оставшиеся после расформирования управления печати еще две подструктуры: управление стратегического медиапланирования, которым руководит Сергей Симаков, а также управление информационного сопровождения под руководством Алены Лямзиной.
Отдел мониторинга и анализа возглавит Лидия Карелина, отдел организационно-кадровой работы — Анна Григорьева, отдел финансово-правового обеспечения деятельности госучреждений — Ольга Бурова. Всех руководителей и их подчиненных Иванов, как сам признается, собирается посадить «компактно, в шаговой доступности связанных друг с другом специалистов».
Пресс-службу губернатора и правительства Свердловской области теперь возглавляет Екатерина Ятнова. Сама она станет каналом связи с внешним миром и «хроником» всех вице-губернаторов, а пресс-секретари министерств будут подчинены ей. Сама Ятнова от каких-либо комментариев отказалась, сославшись на субординацию. Александр Иванов, в свою очередь, признался, что «возлагает большие надежды на Екатерину, поскольку в преддверии Экспо 2025 и ЧМ 2018 необходимо тщательнее координировать работу пресс-службы всей исполнительной власти».
До сих пор Екатерина Ятнова подчинялась пресс-секретарю губернатора Марии Картуз. Несмотря на многолетний добросовестный труд последней, с регулярностью раз в год появляются слухи о ее скорой отставке. Вот и в этот раз реформа ДИПа дала повод расценить переподчинение ее сотрудников Иванову как ослабление. Более того,
высокопоставленный источник в резиденции сообщил, что с уходом Картуз место будет отдано Анне Шкериной — в новой структуре ДИПа она пока получила место заместителя Ятновой.
В случае, если Шкерина действительно заменит Картуз — из подчинения Ятновой она выпадет. «Пресс-секретарь губернатора подчиняется лично губернатору Свердловской области», — лаконично пояснил Иванов, уточнив, что «комментировать слухи о каких-либо перемещениях конкретных сотрудников без подписанных указов — некорректно». Мнение самой Марии Картуз узнать сегодня не удалось — предположительно, она сопровождает главу региона на пути в подмосковный Жуковский, где проходит авиасалон МАКС-2017.
Практически все заново переназначенные сотрудники ДИП получили должности выше прежних, а с ними — прибавку к зарплате. Внешние наблюдатели в действиях Иванова усматривают бизнес-подход. «Правильно сделал — людей всех приподнял, и они будут теперь еще вернее с мыслью „начальник заботится“. А он зато теперь может спокойно говорить о несоответствии объема выполняемой работы и зарплаты, например, или намекать на сверхурочные часы, чего чиновники жуть как не любят. Просто чисто психологически сможет держать напряжение и тем управлять», — объясняет руководитель службы по связям с общественностью крупной свердловской ФПГ.