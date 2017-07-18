Свердловскую администрацию снова перетряхнули. С потерями

08:02 18 июля 2017 9

Всегда находились недоброжелатели, критиковавшие Марию Картуз отчаянно, эмоционально и хлестко, как и любого человека, попадавшего в круг доверенных лиц губернатора. Но журналисты признают, что более профессионального и ориентированного на губернатора пресс-секретаря в регионе не было с конца "нулевых" Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Администрация свердловского губернатора пережила очередную заметную реформу. Здесь перекроили должности, зарплаты и само название ключевого департамента — ответственного за имидж всей власти и региона. Реформа завершилась только сегодня, и «URA.RU» сразу посчитало потери и деньги, выяснило все о новой «хозяйке вице-губернаторов» и узнало, когда в очередной раз «уволят» Картуз и кто займет ее место.

Подписание контрактов с сотрудниками обновленного ДИПа губернатора Свердловской области завершилось на этой неделе. Сразу после того, как решением правительства от 31 мая органу дали самостоятельность в части распоряжения бюджетными средствами (статус ГРБС с бюджетом в 544 млн рублей), почти все работники структуры получили уведомления о прекращении с ними старых трудовых договоров и приглашения на новые должности.

Карьера Анны Шкериной традиционна: до госслужбы она работала в государственном «РИА Новости» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Такого приглашения не получила только бывший сотрудник ликвидированного управления печати Елена Щупова. Кроме того, на прошлой же неделе администрацию губернатора после долгих размышлений покинул личный фотограф главы региона — Андрей Захаров. Его увольнение, как утверждается официально, связано не с реформированием ДИПа, а с желанием сменить род деятельности. Тем не менее известно, что Захаров рассматривает предложения из других госструктур, а потому наблюдатели предполагают, что имел место конфликт — личный или рабочий, пока неясно. Новый фотограф для губернатора уже найден — им станет фотограф спасенного губернатором «Уральского рабочего» Антон Буценко.

В остальном, утверждает руководитель департамента Александр Иванов, «коллектив прекрасно работает и все сохранили свои должности или даже получили повышение». На плечах департамента информационной политики Свердловской области (ранее — департамент информационной политики губернатора Свердловской области — прим. «URA.RU») лежит информирование населения не только региона, но всего УрФО о социально-экономических процессах, происходящих на Среднем Урале. Любая оптимизация должна приводить к снижению затрат, и лично я против увеличения численного состава госслужащих. Мы должны справляться тем штатом, который имеем. А справляемся мы или нет — я увижу уже по вашим отзывам о нашей работе», — разъяснил «URA.RU» Иванов.

Новая расстановка, вероятно, позволит Александру Иванову реже засиживаться на работе допоздна и больше времени уделять любимым увлечениям Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В новой структуре ДИПа у Иванова, как и раньше, один заместитель — профессионал с большим опытом работы в различных ветвях власти — Юлия Прыткова. Ей подчинены оставшиеся после расформирования управления печати еще две подструктуры: управление стратегического медиапланирования, которым руководит Сергей Симаков, а также управление информационного сопровождения под руководством Алены Лямзиной.

Отдел мониторинга и анализа возглавит Лидия Карелина, отдел организационно-кадровой работы — Анна Григорьева, отдел финансово-правового обеспечения деятельности госучреждений — Ольга Бурова. Всех руководителей и их подчиненных Иванов, как сам признается, собирается посадить «компактно, в шаговой доступности связанных друг с другом специалистов».

Екатерина Ятнова (справа), как будто создана создавать имидж вице-губернаторов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Пресс-службу губернатора и правительства Свердловской области теперь возглавляет Екатерина Ятнова. Сама она станет каналом связи с внешним миром и «хроником» всех вице-губернаторов, а пресс-секретари министерств будут подчинены ей. Сама Ятнова от каких-либо комментариев отказалась, сославшись на субординацию. Александр Иванов, в свою очередь, признался, что «возлагает большие надежды на Екатерину, поскольку в преддверии Экспо 2025 и ЧМ 2018 необходимо тщательнее координировать работу пресс-службы всей исполнительной власти».

До сих пор Екатерина Ятнова подчинялась пресс-секретарю губернатора Марии Картуз. Несмотря на многолетний добросовестный труд последней, с регулярностью раз в год появляются слухи о ее скорой отставке. Вот и в этот раз реформа ДИПа дала повод расценить переподчинение ее сотрудников Иванову как ослабление. Более того,

высокопоставленный источник в резиденции сообщил, что с уходом Картуз место будет отдано Анне Шкериной — в новой структуре ДИПа она пока получила место заместителя Ятновой.

Пока непонятно, Александр Иванов создает эффективную (для власти и СМИ) структуру или повторяет свой успех в мэрии, где определил Дениса Сухорукова (слева) в пресс-секретари мэрии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В случае, если Шкерина действительно заменит Картуз — из подчинения Ятновой она выпадет. «Пресс-секретарь губернатора подчиняется лично губернатору Свердловской области», — лаконично пояснил Иванов, уточнив, что «комментировать слухи о каких-либо перемещениях конкретных сотрудников без подписанных указов — некорректно». Мнение самой Марии Картуз узнать сегодня не удалось — предположительно, она сопровождает главу региона на пути в подмосковный Жуковский, где проходит авиасалон МАКС-2017.

Практически все заново переназначенные сотрудники ДИП получили должности выше прежних, а с ними — прибавку к зарплате. Внешние наблюдатели в действиях Иванова усматривают бизнес-подход. «Правильно сделал — людей всех приподнял, и они будут теперь еще вернее с мыслью „начальник заботится“. А он зато теперь может спокойно говорить о несоответствии объема выполняемой работы и зарплаты, например, или намекать на сверхурочные часы, чего чиновники жуть как не любят. Просто чисто психологически сможет держать напряжение и тем управлять», — объясняет руководитель службы по связям с общественностью крупной свердловской ФПГ.