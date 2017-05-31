16:53 31 мая 2017 0

Иванов (справа) получил возможность бежать вперед Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Департамент информационной политики свердловского губернатора получил статус самостоятельного юридического лица. На заседании свердловского правительства в среду, 31 мая, об этом доложил глава администрации губернатора Владимир Тунгусов. По его словам, новому органу власти будут переданы 31 ставка из администрации губернатора и пять ставок из управления делами губернатора и правительства.

«Увеличения штатной численности и финансирования из бюджета на оплату труда сотрудникам вновь созданного подразделения не потребуется», — заверил собравшихся Тунгусов и получил единогласное одобрение приказа. Ранее окончательное согласование документов по этому вопросу в правительстве по разным причинам откладывалось четыре раза.

Директор департамента Александр Иванов, в свою очередь, получил в распоряжение бюджет в 544 млн рублей и самостоятельный ГРБС (главный распорядитель бюджетных средств), который курирует Информационно-аналитический центр («кошелек» для PR-проектов власти), «Областную газету» и «Областное телевидение», а также многочисленные муниципальные газеты.

Сам Иванов, впрочем, выйдя из зала заседаний, на поздравления ответил скромной улыбкой и лаконичным: «Я уже вчера этому порадовался». Теперь чиновник сможет спокойно отправиться в короткий отпуск в ЮАР, где 4 июня примет участие в самом известном в мире шоссейном ультрамарафоне Comrades и пробежит 87 км.