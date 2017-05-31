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31 мая 2017
30 мая 2017
Главные новости Свердловской области
16:53  31 мая 2017 0

Куратор областной информполитики Иванов завершил свой «главный марафон». «Приз» — 544 млн рублей

Встреча Евгения Куйвашева с журналистами на тему выборов 2016 г. Екатеринбург, левин александр, куйвашев евгений, иванов александр
Иванов (справа) получил возможность бежать впередФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Реформа свердловского правительства
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Департамент информационной политики свердловского губернатора получил статус самостоятельного юридического лица. На заседании свердловского правительства в среду, 31 мая, об этом доложил глава администрации губернатора Владимир Тунгусов. По его словам, новому органу власти будут переданы 31 ставка из администрации губернатора и пять ставок из управления делами губернатора и правительства.

«Увеличения штатной численности и финансирования из бюджета на оплату труда сотрудникам вновь созданного подразделения не потребуется», — заверил собравшихся Тунгусов и получил единогласное одобрение приказа. Ранее окончательное согласование документов по этому вопросу в правительстве по разным причинам откладывалось четыре раза.

Директор департамента Александр Иванов, в свою очередь, получил в распоряжение бюджет в 544 млн рублей и самостоятельный ГРБС (главный распорядитель бюджетных средств), который курирует Информационно-аналитический центр («кошелек» для PR-проектов власти), «Областную газету» и «Областное телевидение», а также многочисленные муниципальные газеты.

Сам Иванов, впрочем, выйдя из зала заседаний, на поздравления ответил скромной улыбкой и лаконичным: «Я уже вчера этому порадовался». Теперь чиновник сможет спокойно отправиться в короткий отпуск в ЮАР, где 4 июня примет участие в самом известном в мире шоссейном ультрамарафоне Comrades и пробежит 87 км.

Антон Ольшанников
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