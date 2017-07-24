Почему я сбежал из Курганской области, и другим советую то же самое

21:00 24 июля 2017 0

Автор колонки никогда не сделает селфи возле этого незамысловатого монумента Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В последние несколько недель наша редакция опубликовала материалы, рассказывающие о растущем желании курганцев покинуть свой регион. Эти публикации вызвали живейшую реакцию у читателей: по показателям посещаемости мы видим, что тема гиперинтересна. Нас могут обвинить в желании очернить действительность или не заметить позитив. Это не так. По-журналистски мы понимаем, что попали в нерв общественной жизни Курганской области, вынесли на публичное обсуждение важнейшую проблему. Сегодня мы продолжим эту дискуссию, предоставив возможность для высказывания нашему коллеге, руководителю smm-редакции «URA.RU» Ивану Шумкову. И приглашаем тех, кто согласен с его доводами, и тех, кто считает, что эта оценка неверна — к обсуждению, как в комментариях под материалом, так и к публикации ваших мнений.

Прежде всего, два момента, которые нуждаются в пояснении. Момент первый — я не родственник вице-губернатора Вадима Шумкова, пусть вас не смущает моя фамилия. Все мои родственники из простого народа. Второй — я один из тех, кого еще со школы считают подающим надежды. В качестве нескромной иллюстрации: в 21 год я начал педагогическую карьеру в губернаторской кадетской школе-интернате и в первый же год победил в областном конкурсе педмастерства, обойдя людей с 20-25-летним стажем. Словом, я один из тех, кто мог бы стать будущим Курганской области.

Но этого никогда не произойдет, потому что при первой же возможности я сбежал в Екатеринбург. В день, когда мне исполнилось 22, уехал и не вернусь обратно. И я не один такой, многие мои одноклассники и однокашники разъехались по разным регионам. Это большая проблема всего Зауралья — оттуда уезжает молодежь. Не вся, конечно, но самая перспективная. И это настолько большая проблема, что губернатор лично обращается к выпускникам школ и просит поступать в местные вузы или хотя бы вернуться после учебы в других регионах на малую родину.

Евгений Кафеев не помнит ни одного политика или бизнесмена, которые добились успеха после того, как покинули Курганскую область Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

С этой проблемой определенно нужно что-то делать. И недавно как бы ради этого уважаемые депутаты и чиновники и собрались поговорить. Люблю такие тексты.

Это ведь просто потрясающе. Нет, вы просто послушайте.

«Я не помню ни одного человека, кто бы уехал из Кургана и достиг небывалых высот — стал политиком российского уровня или бизнесменом», — говорит некто руководитель комитета по экономической политике Облдумы Евгений Кафеев.

Мысленно аплодирую стоя этому господину. А вместе со мной — уроженцы Курганской области продюсер Максим Фадеев, эстрадный артист Юрий Гальцев, футболист Дмитрий Лоськов, КВНщик Антон Морозенко, певица Юлия Савичева и многие другие. Все перечисленные, по версии г-на Кафеева, не считаются за людей, достигших успеха, поэтому они будут как бы вместе со мной из зала внимать знающему человеку в лице г-на Кафеева. Логика его действительно хороша: я не знаю никого, кто бы выбился в люди, поэтому и вы [молодежь] не надейтесь, даже не думайте уехать.

Возможно, г-н Кафеев имел ввиду, что и в регионе тоже есть перспективы и возможности. Эту интересную мысль продолжил депутат Облдумы промышленник Сергей Муратов. Начал он так:

«Молодежь не видит перспектив». И тут нет лукавства, у региона и правда проблема с рабочими местами, а какие перспективы, если нет работы и, соответственно, денег?

Но вот потом г-на Муратова, что называется, понесло. Цитирую: «Он [Муратов] убежден: дело даже не в уровне доходов. «Недавно встретил знакомого, который перебрался в Тюмень, спросил: больше ли ему платят? Он сказал, что дело не в доходах, а в самом городе, — отмечает депутат.»

Не в доходах, значит, дело.

Лично я очень рад за г-на Муратова, что его знакомые могут сравнивать соседние города и переезжать из одного в другой, если им что-то не нравится, при этом не заботясь о доходах.

Но: у меня для депутата есть другая история.

Сергей Муратов уверен, что деньги не главное Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Вспоминается мне четвертый (выпускной) курс родного Куртамышского филиала Курганского педагогического колледжа (так он называется сейчас, я заканчивал под другим названием). Так вот, однажды нас, будущих выпускников, собрали в актовом зале, чтобы в очередной раз провести профориентацию (это рядовая практика для суза). Преподаватели со смешанными чувствами рассказали, что если мы добровольно уедем в деревню работать по контракту минимум три года, то получим целых (!) сто тысяч рублей.

Тут важное: сто тысяч рублей один раз за все эти три контрактных года. А зарплата будет где-то в районе 4 тысяч (это 2009 год, но не думаю, что сейчас больше 7-8 тысяч). Поделите 100 тысяч на 36 месяцев и поймите, какие это копейки.

А, и главное — 100 косарей получат не все, а только трое самых проворных, кто раньше всех найдет себе место и подаст документы в РОНО — районный отдел народного образования. Остальные, кто не поедет в деревни, будут сосать, и хорошо, если лапу. Именно так (но другими, правда, словами — педагоги все же) нам говорили на общем собрании. В разговорах один на один все преподаватели рекомендовали к чертовой матери уезжать из региона.

Не в доходах дело, ага.

Вероятно, вы скажете, что это частности. Так г-н Муратов судит о ситуации в области по своему знакомому, почему я не могу делать то же самое?

И, кстати, из 800 тысяч курганцев только 300 тысяч живут в областном центре. Соответственно, жизнь полумиллиона зауральцев ближе к описанной мной ситуации, чем к тому, как это себе представляет г-н Муратов.

Или вот, снова возвращаемся к г-ну Кафееву, который называет десять профессий (на самом деле, даже не смог назвать десять, в тексте только девять), которые, по его словам, «востребованы и хорошо оплачиваются в области». Среди них — экономисты, программисты, садоводы и цветоводы.

В словесной акробатике он, безусловно, может дать фору любому. Но хотел бы я спросить г-на Кафеева, как же так получается: сначала он рассказывает о том, что в области учат на экономистов, а потом почти сразу говорит, что области не хватает экономистов? А вот эти, уже обученные, где сейчас находятся? Как вообще получается, что регион выпускает экономистов, а они куда-то пропадают? Разве эта профессия не является «востребованной и хорошо оплачиваемой»?

Каждый год КГУ и другие зауральские вузы выпускают сотни специалистов. Остается понять, где они? Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

То же самое, кстати с программистами. В КГУ учат программированию только на моей памяти лет десять. Где все эти люди?

Не пора ли нам снаряжать спасательную группу МЧС на поиск без вести пропавших дипломированных специалистов? Уверен, у г-на Кафеева есть ответы на эти несложные вопросы. Особенно, учитывая, с какой легкостью он превратил отток молодежи из региона в общероссийскую тенденцию: мол, везде так.

И, наконец, депутат гордумы и директор гимназии № 47 Ольга Баланчук также разочаровала меня своей склонностью к популизму. Сначала она вроде бы озвучила проблему («главная сила, которая движет выпускниками, — желание получить качественное образование»). А затем — с места в карьер: «Я патриот своего города, я думаю, что Курган — это место, где молодые родители должны растить своих детей: здесь спокойно, все друг друга знают, все в шаговой доступности».

Посыл понятен: все прекрасно, чего вы еще хотите?

В тексте есть оценка всему сказанному: выбрано слово «банальные». Банальные пожелания, которые депутаты озвучили в конце. Не было ни решений, ни предложений, ничего, просто пожелания.

Не знаю, как вам, а мне грустно. И я ничуть не удивлен, что выпускники уезжают из Зауралья в поисках лучшей жизни. Когда тебя не просто не слышат, а даже не хотят слышать, альтернативы нет. Только побег. А разговоры о патриотизме — пустое, если все сводится к лозунгам.

Как и нынешние выпускники, которые уедут из Зауралья, я хотел бы быть патриотом малой родины. Но в руководстве Курганской области есть люди, которые не хотят, чтобы я им был.

Грустно.