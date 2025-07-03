Директор музея в Луганске опроверг связь взрыва и открытия выставки

Взрыв в центре Луганска произошел примерно в 200 метрах от здания музея и никак не связан с выставкой. Об этом URA.RU рассказал директор музея Артем Рубченко.
«Взрыв был в 200-х метрах от нашего музея и с нашей выставкой никак не связан», — рассказал Рубченко. По его словам, сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.
Ранее в Луганске прогремел взрыв на улице Тараса Шевченко, в районе, где располагается краеведческий музей. Именно там в этот день планировалось открытие выставки, посвященной операции «Поток». На место ЧП оперативно прибыли сотрудники Военной комендатуры ЛНР, МВД и бригады скорой помощи. Власти ЛНР подтвердили гибель одного человека и сообщили о трех пострадавших.
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