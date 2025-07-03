Директор музея в Луганске опроверг связь взрыва и открытия выставки

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Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы (архивное фото)
Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы (архивное фото) Фото:

Взрыв в центре Луганска произошел примерно в 200 метрах от здания музея и никак не связан с выставкой. Об этом URA.RU рассказал директор музея Артем Рубченко.

«Взрыв был в 200-х метрах от нашего музея и с нашей выставкой никак не связан», — рассказал Рубченко. По его словам, сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее в Луганске прогремел взрыв на улице Тараса Шевченко, в районе, где располагается краеведческий музей. Именно там в этот день планировалось открытие выставки, посвященной операции «Поток». На место ЧП оперативно прибыли сотрудники Военной комендатуры ЛНР, МВД и бригады скорой помощи. Власти ЛНР подтвердили гибель одного человека и сообщили о трех пострадавших.

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Взрыв в центре Луганска произошел примерно в 200 метрах от здания музея и никак не связан с выставкой. Об этом URA.RU рассказал директор музея Артем Рубченко. «Взрыв был в 200-х метрах от нашего музея и с нашей выставкой никак не связан», — рассказал Рубченко. По его словам, сейчас на месте происшествия работают оперативные службы. Ранее в Луганске прогремел взрыв на улице Тараса Шевченко, в районе, где располагается краеведческий музей. Именно там в этот день планировалось открытие выставки, посвященной операции «Поток». На место ЧП оперативно прибыли сотрудники Военной комендатуры ЛНР, МВД и бригады скорой помощи. Власти ЛНР подтвердили гибель одного человека и сообщили о трех пострадавших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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