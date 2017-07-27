Спортсменов клубов единоборств Екатеринбурга используют для обнала

11:04 27 июля 2017 0

Спортсменов клубов единоборств используют для обнала средств, полученных по афере с исполнительными листами Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

К мошенничеству с исполнительными листами может быть причастна криминальная группировка спортсменов из Екатеринбурга. Явки и пароли в материале «URA.RU».

В редакцию «URA.RU» на условиях анонимности обратились екатеринбуржцы, которые утверждают, что знают мошенников — героев публикации агентства. Речь идет о группе аферистов, которые, представляя в районные суды по всей России поддельные учредительные документы крупных компаний и выставляя им финансовые требования, получают решение с исполнительным листом, по которому впоследствии со счетов фирм снимаются крупные денежные суммы.

Так, якобы к этой афере причастен екатеринбуржец, известный в криминальных кругах по кличке Драга (ФИО мы не будем указывать).

«Проживая на Синих Камнях, он заработал криминальный авторитет среди молодежи. В итоге они сплотились в группу, промышляющую уличной преступностью: снимают колеса с автомобилей, „кошмарят“ мелких коммерсантов, разносят киоски. Иногда эту группу привлекают в качестве живой силы на разборки. В группе много молодых людей, занимающихся единоборствами. Так, в свое время они конфликтовали с ребятами небезызвестного Никиты Мальцева», — сообщает источник «URA.RU».

Напомним, что Мальцев являлся тренером екатеринбургского клуба единоборств «Храбр». Его неоднократно обвиняли в том, что он поставляет воспитанников клуба для участия в криминальных разборках. Так, приближенные Мальцева оказались втянутыми в знаменитую бойню в Цыганском поселке в Екатеринбурге. В итоге 19-летний Павел Басаргин — спортсмен из группы Мальцева — погиб на месте. Самого же Никиту Мальцева в январе 2017 года задержали по подозрению в совершении мошеннических действий в отношении букмекерской конторы. В данный момент ведется следствие.

Но если Мальцева подозревают в том, что он представлялся этаким «решалой» от подразделения УЭБ и ПК УМВД Екатеринбурга, то его оппоненты со стороны Драги мошенничают куда в более крупных масштабах.

«С прошлого лета они запустили аферу с исполнительными листами. Впрочем, сам Драга является лишь исполнителем. Его задача — поиск „мяса“, которое будет исполнять курьерские обязанности и также обнал выведенных по исполнительным листам финансов. Этим занимаются молодые ребята. Деньги сначала поступают на счета фирмы-однодневки, а потом раскидываются на карты физиков и обналичиваются. Кстати, благодаря связям с полицией, у них есть доступ к печати штампа регистрации места жительства. Человеку, который берет на себя роль курьера, разносчика судебных документов на почту, предварительно ставится в паспорт эта печать с липовым адресом, чтобы в случае разбирательства концов было не найти», — рассказывает источник «URA.RU».

Якобы так обкатывать схему мошенничества с исполнительными листами группа начала летом 2016 года. Поначалу по поддельным документам с неверно указанными адресами реальных крупных компаний аферисты через суды пытались получить исполнительные листы о задолженностях по заработной плате. Группировка даже оформила на своих бойцов банковские карты, а они сами проходили в схеме в качестве рабочих-вахтовиков, которым крупная компания, ведущая разработку полезных ископаемых на севере России, задолжала. Правда, по данным источника «URA.RU», первый блин оказался комом и афера не удалась. Дело дошло до полицейской проверки силами УЭБ и ПК УМВД Екатеринбурга. Правда, проверка завершилась ничем.

Мошенников это не остановило и они продолжили свою деятельность, оттачивая схему.

Напомним, что смысл аферы сводится к тому, что в суд направляется финансовая претензия к крупной компании. Документы подделываются, в них указывается неверный адрес ответчика. Районный судья, не проверяя данные и, соответственно, в отсутствие обеих сторон, удовлетворяет жалобу. Далее изготавливается исполнительный лист, по которому банк снимает со счета ответчика крупную сумму якобы долга.