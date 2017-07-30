Почему наши дороги ремонтируют «чужаки»?

23:32 30 июля 2017 0

Самая закрытая отрасль выходит из сумрака - ей это непривычно Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Свердловским компаниям не дают работать, а все заказы уходят чужакам, — главная тема обсуждений масштабных ремонтных работ на уральских дорогах летом 2017 года. Чтобы понять, что на самом деле происходит в дорожной отрасли и с ремонтами, «URA.RU» решило ответить на самые наболевшие вопросы, которые есть сейчас в отрасли.

Почему тендеры на ремонты дорог выигрывают компании, которые ранее не работали на Урале — у нас что, своих нет?

Заказчик работ — Уралуправтодор — считает, что в Свердловской области не так много организаций, которые могут потянуть объемы ремонтных работ лета 2017 года. Директор госкомпании Алексей Борисов считает, что это: «ГУДСР», «УТТС», «Жасмин», «Уралдортехнологии». «Есть целый перечень конкурсов, на который не заявляется ни одна из организаций, — говорит Алексей Борисов. — И, если бы не инорегиональные компании, мы бы вообще остались без ремонтов, провалили всю дорожную программу».

Это правда, что новые контракты они получают из-за близкого знакомства с директором Уралавтодора Алексеем Борисовым, который как раз раньше работал с этими компаниями, как с подрядчиками при ремонте других трасс?

По данным из открытых источников, в регионе госзаказы на дорожные ремонты составляют около 4 млрд рублей, уральские компании получат за свою работу около 300 млн. Большая часть ушла ДСУ-1(регистрация — Ивановская область), С-ДСУ 111(Тульская область), ДРСУ-3(Владимирская область). Например, ДСУ-1 выиграло контракт на миллиард рублей — их компания получит за работу на 17 км дороги «Пермь-Екатеринбург».

«Они получают контракты, потому что предлагают самую низкую цену! — настаивает Борисов. — И мы, как заказчик, вообще не понимаем, кто будет выполнять некоторые работы — например, контроль за ремонтами. Тот, кто предложит самую низкую цену, тот и возьмет подряд. Есть закон — мы по нему и работаем».

Не получится ли так, что чужаки уйдут с Урала и ни за что больше не будут отвечать?

Борисов трактует положение компаний иначе: это не чужаки, а «федеральные структуры — как сети, и они подчиняются российским законам». Например, будут обязаны за свой счет переделать участки трассы в случае, если на ней появятся ямы до истечения гарантийного срока, а он составляет три года. Впрочем, так поступают не только компании из других городов России, но и все, кто работает на дорогах. Например, обвалившийся из-за дождей мост на трассе «Пермь-Екатеринбург» компания «Ханты-Мансийскдорстрой» отремонтировала за свой счет.

Есть иное объяснение победам: компании обязаны закупать металлопрокат и другой материал на заводах, которые контролируются членами семьи Александра Борисова?

Речь идет об ООО «Северо-Кавказский завод металлоконструкций» — его контролирует сын Алексея Борисова, Вилорик, тезка отца Борисова. СЗКМ поставляет значительную долю продукции на ремонты дорог в Тульской, Владимирской областях — как раз там, где прописаны компании, которые в 2017 году в массовом порядке ремонтируют дороги Урала.

«СКЗМК ничего не поставляет, это прямо запрещено! Я ему сразу сказал — если узнаю, что как-то выходят на дороги, где я работаю — я его просто накажу! Да и незачем мне таким образом ему помогать. Я сам работал в бизнесе, долго, человек небедный, у отца большая компания дорожная, колхозы в Краснодарском крае. Меня вообще попросили на Урал приехать, порядок навести, я тут по съемным квартирам мотаюсь, без семьи», — эмоционально отвечает на претензии Алексей Борисов.

Отметим, что один из тендеров на дооборудование федеральных трасс на 100 млн рублей на территории нескольких областей выполняет компания С-ДСУ 111.

Почему ремонты тянутся все теплое время года?

«Лето — идеальное время для дорожных работ. Но компании из других регионов работают очень оперативно. Например, ДРСУ сдало первый объект на 75 дней раньше положенного срока, другие сдают на 60-70 суток раньше заявленных. По нашим данным, компании обходятся собственными производственными мощностями, а рабочих нанимают местных — из деревень, вдоль которых идут ремонты. Они работают по 18-20 часов в сутки», — сообщил Борисов.