21:58 07 августа 2017 1

Если ФСИН не отпустит Контеева на лечение в "вольную" больницу, адвокаты будут использовать тяжелое состояние здоровья их подопечного в качестве аргумента для досрочного освобождения Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Бывший вице-мэр Екатеринбурга Виктор Контеев намерен добиваться досрочного выхода из тюрьмы. Один из самых известных свердловских заключенных уже переведен в екатеринбургскую колонию из Нижнего Тагила — временно. Адвокаты экс-чиновника работают над тем, чтобы в ближайшее время он вышел из стен исправительного учреждения, где ему угрожает смертельная опасность. Сам Контеев, по слухам, тоже работает над своим освобождением, оказывая услуги силовикам. Подробности — в материале «URA.RU».

У бывшего заместителя главы Екатеринбурга Виктора Контеева, который содержится в скандально известной ИК-5 Нижнего Тагила, серьезные проблемы со здоровьем. Как рассказывают близкие Виктора Владимировича, определенные сложности он испытывал и на воле, но в условиях заключения болезнь обострилась. Теперь дело дошло до того, что заболевание угрожает его жизни.

Виктору Контееву осталось сидеть около 11 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В мае Контеева уже вывозили в больницу при екатеринбургской ИК-2 для сдачи анализов. В условиях медицинского кабинета при колонии №5 это сделать было невозможно. Результат анализов подтвердил серьезную опасность для здоровья. Как стало известно «URA.RU», 21 июля Виктора Контеева вновь привезли из Нижнего Тагила в больницу екатеринбургской «двойки», где он до сих и находится. Однако адвокаты чиновника убеждены, что в условиях ФСИН Контеева не смогут вылечить.

Это подтвердили «URA.RU» близкие экс-чиновника. «У него тяжелое заболевание. В тюремных условиях помочь не смогут, и состояние здоровья будет только ухудшаться. Поэтому адвокаты уже направили запросы о прохождении лечения Виктора Владимировича в больнице Екатеринбурга. Сейчас ждем ответов», — рассказала «URA.RU» Илона Стародубцева, представитель Контеева.

В пресс-службе ГУ ФСИН по Свердловской области не подтвердили, но и не опровергли эту информацию, сославшись на медицинскую тайну. «Вылечить все болезни в наших условиях невозможно. Поэтому у нас каждый год 400 человек вывозится в больницы. Это обычная практика. У нас заключены договоры почти со всеми учреждениями минздрава. Когда осужденного вывозят в больницу, ему делается операция и, если требуется, он несколько дней содержится в больнице. Все это время его палату охраняют», — рассказал «URA.RU» пресс-секретарь ГУ ФСИН по Свердловской области Александр Левченко.

Вместе с тем источники «URA.RU» рассказывают, что Виктор Контеев ищет пути для своего досрочного освобождения. Не исключено, что положение с усугубившимся состоянием здоровья его адвокаты смогут использовать в качестве решающего аргумента того, что дальнейшее пребывание в исправительных учреждениях сможет привести к трагедии.

Любопытно, что в пользу этой теории говорит то, что Контеев якобы затеял некую игру со следователями и руководством ФСИН. Так, после прошлого визита Виктора Контеева в ИК-2 в ряде СМИ появилась информация, что в тот момент он успел встретиться со следователями и дать показания на сотрудников УЭБ и ПК ГУ МВД по Свердловской области. Якобы впоследствии эта информация была реализована свердловским УФСБ. И в ходе спецоперации «чекисты» задержали офицеров полицейского главка. Вслед за этим появились заявления, что Виктор Владимирович также дал показания, которые вывели правоохранителей на след банды киллеров — действующих сотрудников тюменской ФСБ.

«В ИК-2 Виктор Контеев видится исключительно только с медперсоналом. Все заявления о том, что он якобы дает какие-то показания, не соответствуют действительности и являются ложью. Мы сейчас выясняем автора этих инсинуаций», — прокомментировал «URA.RU» адвокат экс-чиновника Алексей Зорин.

Другим активно распространяющимся слухом о Викторе Контееве является то, что несмотря на тяжесть болезни, он остается ловким интриганом. Якобы голодовка в нижнетагильской ИК-5 против пыток заключенных была инициирована именно Виктором Владимировичем. Он же, по словам источников «URA.RU», показательно повлиял на прекращение головки осужденными.

«Пришел к ним в отряд и по фене разжевал, что вся колония из-за них страдает. Повлияло это или что-то другое, но голодовку прекратили», — рассказывает источник «URA.RU».

Впрочем, как уже сообщало «URA.RU», Виктор Контеев с 21 июля выехал из ИК-5 в «двойку» и с тех пор находится в Екатеринбурге. Голодовка же началась 25 июля. Соответственно, лично прийти к голодающим осужденным экс-чиновник не мог физически.

Виктор Контеев был осужден Курганским областным судом. Бывшего вице-мэра приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Он признан виновным в по ст. 290 УК РФ «Получение взятки», ст. 163 УК РФ «Вымогательство» и ст. 105 «Подстрекательство к убийству». Как установил суд, Контеев захватил скандально известную овощебазу №4 в Екатеринбурге. После чего по его приказу в Курганской области были убиты два «авторитета», контролирующие прохождение российско-казахской границы коммерческими грузами.