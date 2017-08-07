Что происходит с фондом властей Югры, который задолжал жителям 770 млн

22:06 07 августа 2017 0

Югорские строители уверены: причина краха "Жилища", созданного 20 лет назад, - неспособность реагировать на вызовы времени Фото: Анна Майорова © URA.RU

Правительственный фонд ХМАО «Жилище», задолжавший дольщикам более 770 миллионов рублей, более не способен самостоятельно исполнять свои обязательства. По данным источников «URA.RU» в строительной отрасли региона, денег на достройку объектов у компании нет, равно как и на выплаты по искам. Этот факт послужил причиной для ареста счетов организации, когда сроки исполнения судебных решений истекли.

Об аресте счетов сообщил «URA.RU» в понедельник, 7 августа, представитель юридической компании «Защита дольщиков» (Нижневартовск) Олег Вахрушев. «Арест счетов — это катаклизм, ведь „Жилище“ — главный застройщик Югры, опора властей. То, что произошло, — прямой ущерб интересам дольщиков, поскольку фонд не сможет выплачивать деньги, в том числе и те, которые они выиграли через суд. Все обещания правительства по защите обманутых дольщиков — просто профанация», — комментирует Вахрушев.

Коллега Вахрушева из юридического агентства «Абсолютное право» Артур Каракулов утверждает, что еще на прошлой неделе фонд оплачивал исполнительные листы. «Несколько моих людей получили на прошлой неделе деньги — около пяти миллионов», — комментирует юрист.

Дольщики стали массово обращаться в суды с исками о расторжении договоров и компенсации ущерба после того, как «Жилище» не смогло выполнить взятые на себя обязательства. По состоянию на 2017 год, из графика выбились девять домов — в Нижневартовске, Ханты-Мансийске, Нефтеюганске, Нягани, и Пыть-Яхе (в общей сложности, более 1,6 тысяч квартир). Средний срок задержки составляет год-два. Самый запущенный случай в Нягани, где строители обещали отдать ключи дольщикам еще в 2013 году, но не сделали этого и по сей день.

Как следует из внутренней документации фонда (имеется в распоряжении «URA.RU»), по состоянию на конец июня, чистый убыток составил 50,9 млн рублей, дебиторская и кредиторская задолженности — 1,04 млрд и 588,5 млн рублей, соответственно. Количество средств, которые фонд собрал по договорам долевого участие составило 777,2 млн рублей. Помимо этих денег «Жилище» привлек краткосрочные банковские кредиты, в размере 2,6 млрд рублей.

По данным источника агентства внутри организации, большая часть привлеченных денег была вложены в создание новых объектов, в надежде извлечь прибыль и избавиться от долгостроев, однако решение оказалось фатальным. Как объясняет собеседник, ситуация на ипотечном рынке в условиях экономического кризиса не позволила югорчанам приобретать недвижимость в тех объемах, в которых в этом было заинтересовано «Жилище». Таким образом фонд остался с непогашенными многомиллиардными кредитами и невостребованным жильем.

Из-за ареста счетов, по версии инсайдера, выплаты кредиторам будут осуществляться по приоритетным судебным решениям в порядке очередности. Для дольщиков это может привести к дополнительному ожиданию возврата своих денег.

Насколько конкретно затянется история с выплатами собеседник ответить не смог, пояснив, что это зависит от того, как быстро у «Жилища» вновь появится положительный баланс. Источник предположил, что для ускорения выплат власти вновь прибегнут к финансовым вливаниям из регионального бюджета. Ранее государство в лице правительства ХМАО уже дважды помогало фонду в покрытии долгов: 1,5 млрд рублей фонд получил в августе 2015 года и 1 миллиард— в сентябре 2016 года.

Пока замгубернатора Дмитрий Шаповал в отпуске, обещания вместо шефа раздает Руслан Цыганенко (на фото) Фото: Эльдар Булатов © URA.RU

Источник в правительстве Югры утверждает, что «Жилище» ранее уже было в подобной сложной ситуации, и обещают расплатиться по долгам исключительно за счет реализации недвижимости. Как сообщил агентству директор департамента строительства Югры Руслан Цыганенко, помимо этого продолжается возведение долгостроев.

«На текущий момент работа по завершению строительства объектов в фонде не остановлена. Кроме того, фонд располагает источниками, в том числе средствами от продаж, позволяющими максимально в сжатые сроки завершить строительство объектов. До конца текущего года планируется ввод жилья в Ханты-Мансийске, Пыть-Яхе, Нижневартовске, Нягани», — комментирует Цыганенко.

Представитель окружного правительства говорит, что, начиная с 2017 года, фонд успел вернуть дольщикам 250 млн рублей. Это деньги за квартиры, а также штрафы, неустойки, и пени. «На сегодняшний день в объектах фонда ни одному из дольщиков не присвоен статус „обманутого“. Фонд в полном объеме распоряжается активами, имеющимися у него на балансе. Никаким образом интересы дольщиков не ущемляются», — убеждает Цыганенко.

Главный строитель ХМАО отметил, что к концу 2018 года по факту исполнения всех обязательств фонд «Жилище» прекратит свою существование как строительная организация.

«Жилище» было основано в 1997 году решением Думы ХМАО-Югры за подписью спикера Сергея Собянина. Структура, отметившая в этом году свое 20-летие, декларировала своей целью строительство в регионе доступного жилья для югорчан. В профессиональном сообществе региона причиной краха фонда принято считать непрозрачную финансовую политику организации, а также ошибки руководства, не сумевшего правильно отреагировать на вызовы времени в период экономического кризиса.