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17:13  07 августа 2017 0

В Югре арестованы счета правительственного фонда «Жилище». Деньги дольщиков заморожены

Здания таблички. Ханты-Мансийск., фонд жилище
Фонд "Жилище" более не управляет собственными денежными средствамиФото: Александр Елизаров © URA.RU

В Югре арестованы счета правительственного строительного фонда «Жилище». Структура более не вправе распоряжаться средствами, имеющимися на балансе. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщил «URA.RU» представитель юридической компании «Защита дольщиков» из Нижневартовска Олег Вахрушев.

«Арест счетов — это катаклизм, ведь „Жилище“ — главный застройщик Югры, опора властей. То, что произошло, — прямой ущерб интересам дольщиков, поскольку фонд не сможет выплачивать деньги, в том числе и те, которые они выиграли через суд. Все обещания правительства по защите обманутых дольщиков — просто профанация», — комментирует Вахрушев.

Информацию об аресте счетов подтвердили агентству еще два источника в строительной отрасли региона.

В пресс-службе окружного управления Федеральной службы судебных приставов предложили обратиться за разъяснениями по ситуации в отдел исполнительных производств. Однако там не отвечают на звонки журналистов.

Исполнительный директор ОФРЖС "Жилище" Андрей Шаламов, шаламов андрей, жилище
Глава «Жилище» Андрей Шаламов, будучи в отпуске, уверяет, что с фондом все в порядке
Фото: ОФРЖС «Жилище»

Исполнительный директор фонда «Жилище» Андрей Шаламов в разговоре сообщил, что находится в отпуске, однако заверил, что повода для беспокойства нет. «С фондом все в порядке», — добавил он.

Куратор фонда по линии правительства Югры, замгубернатора Дмитрий Шаповал, не ответил за звонки по мобильному телефону. В департаменте общественных и внешних связей региона на момент подготовки материала прокомментировать ситуацию также не смогли.

Фонд «Жилище» в последнее время находился в затяжном управленческо-экономическом кризисе. Организация не смогла выполнить обязательства по строительству многоэтажек в Нижневартовске, Нефтеюганске, Ханты-Мансийске, Нягани и Пыть-Яхе, что привело к появлению в регионе обманутых дольщиков. Финансовая политика учреждения неоднократно критиковалась депутатами окружного парламента — фонд имеет долги перед контрагентами, только банкам он должен около 2,6 млрд рублей.

Ранее государство в лице правительства ХМАО уже дважды помогало фонду в решении проблем: 1,5 млрд рублей фонд получил в августе 2015 года и 1 миллиард— в сентябре 2016 года. В марте 2017 года губернатор Наталья Комарова заявила, что «Жилище» будет уходить с рынка.

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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