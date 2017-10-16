«Против Юрия Быкова развернута грязная кампания. Это травля, сговор!»

15:22 16 октября 2017 0

Режиссер "Спящих" Юрий Быков стал жертвой самой настоящей травли Официальная группа Ю.Быкова "ВКонтакте"

Российские деятели искусств встали на защиту Юрия Быкова. По их мнению, режиссер, снявший сериал «Спящие», стал жертвой травли профессионального сообщества.

Так, президент фонда «Академия российского телевидения» Александр Акопов признался «URA.RU», что «подобных нападок на режиссеров уже давно не было». «О чем это говорит? Только о том, что критики узнали в этом фильме себя. Говорит об актуальности сюжета. Ситуация складывается очень любопытная. Жалко, что режиссер не выдержал такого жесткого натиска», — пояснил Акопов.

По его словам, «эти товарищи [критики Быкова] умеют так сформулировать свои претензии, что любой может почувствовать себя без вины виноватым». «Но зрители смотрят фильм, людям нравится — вот это самое важное», — подчеркнул собеседник агентства.

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Режиссер, член общественного совета при Минкультуры Владимир Хотиненко убежден, что против Быкова «развернута спланированная грязная кампания». «Это травля, это сговор. О кино все на самом деле забыли, кино в данном случае — дело десятое. Налицо — политика и только! Понимаете, что критика критике рознь. Критика бывает полезной, но явно не в этом случае», — заявил «URA.RU» Хотиненко.

По его словам, «люди бывают разные, в том числе, очень чуткие». «Юрий Быков, судя по всему, именно из таких. Я бы наплевал на все это, а он оказался очень ранимым», — констатировал собеседник «URA.RU».

Ранее сценарист «Спящих» Сергей Минаев также поддержал Юрия Быкова. По его словам, «большая часть тех, кто писал гневные агитки о „сотрудничестве с властью“, сами с ней не просто сотрудничают, а натурально живут за ее счет».

«Утром они эту власть поливают, а вечером у нее получают гранты, проекты, конверты, квартиры, помещения под студии», — заявил Минаев.

«И травят они тебя, Юра, именно за то, что ты показал это настолько точно, что они узнали себя. И еще, безусловно, травят за талант, за успех, за то, что тебя смотрят, а их нет, за то, что у тебя уже второй большой успех на Первом канале, за то, что ты молодой мастер, а многие из них старые бездарные жабы. Это зависть называется, по-простому». — заключил в Facebook Минаев.

Сергей Минаев считает, что причина травли Юрия Быкова — зависть в профессиональном сообществе Instagram Сергея Минаева

Как сообщало «URA.RU», ранее режиссер Юрий Быков заявил о своем уходе из кино после того, как на него обрушился шквал критики за создание сериала «Спящие» — о противостоянии российских и американских спецслужб.

В частности, наиболее резкой критике авторов фильма подвергли представители либерального лагеря. Сам режиссер считает, что это связано с тем, что за ранее созданные им картины «Дурак» и Майор» кто-то ошибочно причислял его к либеральному лагерю, в котором он никогда не был. Именно это дало повод считать работу над «Спящими» предательством.

В недавнем интервью «URA.RU» Быков, в частности, заявил, что после событий, произошедших на Украине, на него «накатила серьезная эмоциональная волна». «Признаться, я дезориентировался, запутался, во многом именно поэтому даже ушел из всех соцсетей. И тогда я понял — мне надо определиться, выбрать сторону, за кого я. И для меня более близкой оказалась патриотическая позиция. В то же время я отказался снимать фильм о Донбассе, это тоже был мой личный выбор», — заявил Быков. Он также отметил, что сразу после того, как «Спящие» вышли на экран, ему довелось услышать основную претензию — дескать, создатели сериала продались власти. «Я понимаю, что со стороны, возможно, это выглядит именно так», — признал Быков.