23:55 15 октября 2017 0

Режиссер, получивший известность благодаря работе над фильмами "Дурак" и "Майор", считает себя человеком слабым и сомневающимся Фото: официальная страница Юрия Быкова "ВКонтакте"

Писатель Сергей Минаев и журналист Юрий Дудь выразили свою поддержку режиссеру Юрию Быкову, объявившему о своем уходе из киноиндустрии. Минаев уверен, что травля в отношении режиссера была спланирована, а Дудь — что Быков не должен бросать кино.

По словам Сергея Минаева, выступавшего сценаристом вызвавшего шквал эмоций сериала «Спящие», все эти приемы ему давно известны, а про тех, кто подверг картину критике он мог бы «написать трактат на тему — удивительные мрази и где они обитают».

«В искусстве жопокрутства им равных нет. И травят они тебя, Юра, именно за то, что ты показал это настолько точно, что они узнали себя. И ещё, безусловно, травят за талант, за успех, за то, что тебя смотрят, а их нет, за то, что у тебя уже второй большой успех на Первом канале, за то, что ты молодой мастер, а многие из них старые бездарные жабы. Это зависть называется, по-простому», — написал Сергей Минаев на cвоей странице в сети Facebook.

По словам сценариста, он из раза в раз поражается, насколько филигранно организаторы выбирают объектом травли «самого слабого, самого неустойчивого», чтобы «травить его всей своей сворой».

Юрий Дудь, ранее делавший интервью с Быковым, напротив, считает, что режиссер «вляпался», но понял, что произошло слишком поздно. Тем не менее, слова об уходе из кино, по мнению Дудя, режиссер произнес импульсивно: «из кино, как и из мафии, выбраться тяжело».

«И пока все фейсбуки планеты [совершенно по делу] казнят режиссера Быкова, мне хочется сказать: Юрий, я верю, что дальше вы будете делать только ****ись (хорошо — прим. ред); если вам будет нужна какая-нибудь помощь — на меня вы точно можете рассчитывать», — пояснил Дудь свою позицию.

Как ранее писало «URA.RU», Юрий Быков заявил о своем уходе из кино после того, как на него обрушился шквал критики за создание сериала «Спящие» — о противостоянии российских и американских спецслужб. Самой жесткой критике авторов фильма подвергли представители либерального лагеря. Сам режиссер считает, что это связано с тем, что за ранее созданные им картины «Дурак» и Майор» кто-то ошибочно причислял его к либеральному лагерю, в котором он никогда не был. Это дало повод считать работу над «Спящими» предательством. По словам режиссера, он собирается доснять начатую картину «Завод», после чего будет вынужден «уйти в тень».