17:51 28 июля 2017 1

Сергей Степашин (второй слева) всю пятницу провел в Челябинске в компании с губернатором Борисом Дубровским (справа) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин во время рабочего визита в Челябинск в пятницу, 28 июля, выбрал самый лучший дом в регионе и вручил ключи от квартир местным жителям. В поездке его сопровождает губернатор Борис Дубровский, передает корреспондент «URA.RU».

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, Сергей Степашин выполнил традиционную приятную миссию — вручил знак отличия «Знак качества ЖКХ» и фасадную табличку «Дом образцового содержания» жителям дома по проспекту Коммунистическому. Это уже второй дом на Южном Урале, обладатель знака отличия. Первый Сергей Степашин отметил в прошлом году. Всего в России 100 домов имеют такой почетный статус. По традиции председатель наблюдательного совета Фонда вручил дому образцового содержания в подарок сварочный аппарат.

«Мало построить новые дома, главное, чтобы они хорошо содержались, чтобы в них можно было жить достойно. Ваш дом входит в сотню домов образцового содержания в нашей стране», — отметил Сергей Степашин. «У вас хороший дом, которому всего десять лет. Важно, чтобы он таким и сохранился — уютным, чистым, аккуратным. Добиться этого можно, только объединив усилия управляющей компании и самих жильцов. Звание „Дом образцового содержания“ вы заслужили по праву. Надеюсь, и дальше будете соответствовать ему», — добавил Борис Дубровский.

1/5 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Самой колоритной вышла поездка на вручение ключей от квартир для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Степашин и Дубровский приехали в Ленинский район Челябинска к недавно сданному в эксплуатацию ЖК «Смолинский». Они прогулялись по новой набережной и очень живо отреагировали на пойманного молодым рыбаком подлещика. Говорят, Борис Дубровский любит рыбалку. Видимо, поэтому он поинтересовался, на что тут ловят.

Вручение ключей от новых квартир превратилось в квест. Поднялись на 3-й этаж с заселяющейся бабушкой. Однако Борису Дубровскому не удалось открыть квартиру. Тогда бабушка взяла ключи и сама попыталась отпереть дверь. Но и ей не удалось. Губернатор решил предпринять вторую попытку. И только подошедший владелец фирмы-застройщика «Никс» Николая Серсков смог открыть дверь. Дубровский и Степашин осмотрели квартиру. Хозяйка была очень довольна.

1/7 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Делегация отправилась в резиденцию губернатора на совещание. Неделю назад Сергей Степашин и Борис Дубровский встречались в Москве. Тогда губернатор доложил, что в регионе будет полностью завершена программа переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года. Это будет главной темой сегодняшнего совещания.