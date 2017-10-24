Вам нравится новое лицо свердловской власти?

21:06 24 октября 2017 0

Уникальное и самое опасное фото для интернета: губернатор с белым листком бумаги в руках Фото: департамента информационной политики Свердловской области

Свердловская власть довольна своим новым образом. Вот уже 100 дней его создает бывший начальник фотослужбы холдинга «Уральский рабочий» Антон Буценко. В июле он сменил ушедшего по собственному желанию Андрея Захарова — за шесть лет госслужбы тот сделал около 150 тысяч рабочих фотографий. Причины своего перехода в «Русскую медную компанию» Захаров обозначил как «сугубо практические».

Антон Буценко с 2005-го сотрудничает с ТАСС, РИА «Новости», «Российской газетой», «Русским репортером» и рядом других изданий. На работу в обладминистрацию его пригласил директор департамента информполитики (ДИП) региона Александр Иванов. К 100-дневному сроку областной чиновник о своем выборе не пожалел.

«Буценко умеет оживлять героев своих репортажных съемок, он умеет в своих снимках передать ту часть информации, которую невозможно донести до читателя в пресс-релизе. Я очень рад, что удалось уговорить его пойти работать в органы власти», — объяснил Иванов, заверив, что скоро наиболее удачные фотографии украсят коридоры обладминистрации. Впрочем, пока стену его приемной украшают вовсе не работы Буценко, а огромный снимок губернатора Евгения Куйвашева среди колосящейся пшеницы авторства фотографа «Российской газеты» Татьяны Андреевой.

1/12 Такой свердловская власть была в объективе Андрея Захарова… Фото Андрея Захарова для департамента информационной политики Свердловской области

Коллеги Иванова также оказались довольны первым опытом работы с новым фотографом. «Захаров обычно снимал пять фотографий и хоть ты тресни, а рассылать приходилось их. Антон снимает много, сначала отберет сам, а потом еще тебе предложит 20 фотографий на выбор для рассылки. Ну, и справедливости ради Буценко — один из немногих в городе фотографов, который считается мастером оригинального ракурса», — рассказывает представитель администрации губернатора.

Нашлись в администрации и те, кто поддержал бывшего главного фотографа власти. «У Андрея был больше операторский, нежели фотографический подход к изображению власти. Но удачные работы, безусловно, имели место». В подтверждение своих слов собеседник агентства напомнил, что 28 октября 2016 года в Доме журналистов прошла большая персональная выставка Захарова под названием «Пять лет с зеркалкой».

1/17 Такой власть стала в фотографиях Антона Буценко… Фото Антона Буценко для департамента информационной политики Свердловской области

Сегодня можно говорить и о доле везения, ведь Буценко пришел фотографировать власть, когда ее руководитель — свердловский губернатор — пришел в свою лучшую форму: похудел, подтянулся и, судя по новым образам, оказался готов к экспериментам. Так или иначе, но качество фотографий, которые сегодня рассылает ДИП, заметно улучшилось. Их больше нельзя попрекнуть желтизной, зернистостью, «заваленным горизонтом» или излишней эмоциональностью героев. Впрочем, за выражением лица сегодня можно не следить только главе региона — на фотографиях он теперь чаще всего с участливой улыбкой. А вот остальным чиновникам и депутатам можно посоветовать быть внимательнее с позами и выражениями лиц — на них у Буценко, по всей видимости, «карт бланш».

Оба фотографа комментировать свои подходы к работе отказались: Буценко сослался на занятость, а Захаров — на нежелание быть публичным.