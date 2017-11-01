Руководитель «партии власти» объявил о реформе в регионах

20:17 01 ноября 2017 0

И.о. секретаря Генсовета «Единой России» Андрей Турчак сегодня говорил со СМИ в формате «без галстука» Фото: Пресс-служба ЦИК ЕР

И.о. секретаря Генсовета «Единой России» Андрей Турчак встретился с журналистами в штабе партии. Это первое длительное общение с прессой экс-губернатора Псковской области. Кадровые перестановки в руководстве партии власти сопровождались аппаратной борьбой и политическими интригами. Об этом и многом другом больше часа спрашивали Турчака журналисты, которым он подарил по сборнику рассказов Антона Чехова «Смерть чиновника». Что ждет уральских партийцев, кого «Единая Россия» выдвинет в президенты и каким он видит будущее экс-прокурора Крыма, борца за репутацию царя Николая II Натальи Поклонской — самые яркие ответы Андрея Турчака читайте в подборке «URA.RU».

«Дружба» Турчака с руководством Кремля и «Ростеха»

Партия власти функционирует с новым секретарем чуть меньше месяца Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вокруг отставки Турчака с поста губернатора Псковской области и его назначении на высокую партийную должность ходило много кулуарных разговоров. Собеседники «URA.RU» в партии и источники близкие к Кремлю говорили о развернувшейся аппаратной борьбе за место и. о. секретаря Генсовета, которое впоследствии досталось Турчаку. На брифинге этот вопрос также подняли. Журналисты поинтересовались у высокопоставленного единоросса, в каких отношениях он состоит с руководством АП, и как принималось решение о его назначении, так как по информации СМИ, кандидатуру Турчака лоббировали чиновники из администрации президента и глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

Турчак заявил, что с главой АП Антоном Вайно, как и с первым замглавы АП Сергеем Кириенко у него рабочие отношения. «Все встречи, которые у нас происходили, носили рабочий характер: по региональной повестке, по хозяйственным вопросам, по вопросам внутренней политике. С Сергеем Чемезовым мы давно знакомы, последние полгода корпорация «Ростех» у нас в регионе [Псковская область] строит перинатальный центр». Свое назначение на место и. о. секретаря Генсовета ЕР Турчак назвал внезапным: «Для меня это назначение было неожиданным.

Я к этому не стремился. Это не подарок. Это огромная тяжелая работа».

Турчак уточнил, что никакие переговоры о его кандидатуре с ним не велись. По словам Турчака, он принял предложение руководителя партии Дмитрия Медведева прямо во время встречи.

Какие перемены ждут партию

На встречу с Андреем Турчаком пригласили журналисты главных федеральных СМИ Фото: Пресс-служба ЦИК ЕР

Турчак презентовал журналистам сразу несколько личных инициатив по изменениям в работе партии. Во-первых, он предлагает закрепить единственную модель предварительного внутрипартийного голосования (праймериз) — открытую. «При этой модели выдвигать свою кандидатуру на предварительное голосование может не только партийный актив, но и все желающие. Это открытые дебаты, открытое соперничество, никакого административного ресурса на влияние и изменение результатов этого голосования будет недопустимо. <…> Партия открыто отбирает своих кандидатов, не будет никаких подковерных историй», — сказал Турчак, он отметил, что эта модель не коснется губернаторских выборов.

Во-вторых, количество партийных проектов сократится после аудита (сейчас их 25). Некоторые проекты, по словам Турчака, близки друг другу по направлению деятельности и для простоты управления их объединят [например, схожие тематики у проектов «Здоровье — детям» и «Здоровое будущее» — прим. «URA.RU»].

В третьих, пройдут кадровые перестановки.

Турчак анонсировал изменения в Генсовете партии: «Ротация в Генсовете будет точно, это не обсуждается».

Устав партии предполагает минимальный порог кадровых изменений в этом партийном органе — не менее 15%, напомнил единоросс. Он отметил, что хочет увеличить число региональных представителей в Генсовете партии. Решение о ротации будет принято на съезде, который пройдет в конце декабря.

Будут ли отставки на местах?

«Единая Россия» сделает ставку на регионы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Турчак рассказал о своих планах усилить работу в регионах. Для начала, он хочет увеличить число региональных представителей в Генсовете ЕР, а также финансирование местных отделений. Кроме того, Турчак предлагает поменять нарезку Межрегиональных координационных советов (МКС). «Сейчас они привязаны к границам избирательных округов. Управляемость от этого не улучшилась», — отметил единоросс. Он предлагает вернуть МКС в старые границы, которые соответствуют границам федеральных округов (они сократятся с нескольких десятков до восьми). Так, по его словам, будет лучше выстроена коммуникация между федеральным уровнем и местным. Вопрос о «перенарезке МКС» обсуждался с председателем Высшего совета ЕР Борисом Грызловым и председателем партии Дмитрием Медведевым, АП не принимало участие в разработке этих предложений, пояснил Турчак. Что касается разговоров о перестановках в региональных представительствах партии, кадровые вопросы будут решаться после полной ревизии, заявил он:

«Никаких секретарей в регионах снимать не планируем. Сейчас идет аудит. <…> Будем разбираться с проблемами по мере их поступления».

О выдвижении Путина от партии на выборах-2018

Одной из главных тем этой встречи была предстоящая президентская кампания. Корреспондент «URA.RU» задал Турчаку прямой вопрос, планирует ли партия выдвинуть Владимира Путина на предстоящих выборах и ведутся ли на этот счет переговоры с президентом. Андрей Турчак улыбнулся и уклончиво ответил: «Это решение может принимать только один человек, и этого человека в этом зале с нами нет. Давайте дождемся, когда это решение будет озвучено. Могу вам сказать, что партия в любом случае примет активное участие в избирательной кампании президента РФ. Если вы меня спрашивайте как гражданина, то естественно, я бы очень хотел, чтобы Владимир Владимирович принял такое решение».

Дело Олега Кашина

Партийная судьба Натальи Поклонской — самая обсуждаемая тема в партийных кулуарах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ходе разговора с журналистами Турчак снова ответил на вопрос по делу журналиста Олега Кашина. Его попросили уточнить заявление, сделанное ранее, о том, что «Олега использовали втемную» против Турчака.

«У вас наверняка такое было в детстве, когда вас обвиняли в том, что вы не совершали. Либо начинать оправдываться, либо игнорировать эти обвинения. Оправдываться я не собираюсь в том, что я не совершал. Следствие ведется», — сказал Турчак. Он также отметил, что в рамках расследования проводился широкий комплекс следственных мероприятий. «Следствие объективно показало, что в отношении Горбунова [Александра, предприниматель, знакомый Турчака] — это был оговор, а в отношении меня — никоим образом я к этому не причастен. Если я говорю, что это белое — это белое. Если я говорю, что это черное — это черное. Полутонов для меня в таких делах не существует. Хотелось бы закрыть этот вопрос раз и навсегда».

Будет ли партия воспитывать Поклонскую?

Андрей Турчак не считает нужным встречаться с депутатом Натальей Поклонской, которая ведет агрессивную борьбу с фильмом «Матильда». И.о. секретаря партии сослался на свою занятость.

«Я пока встретился со всеми замами, с секретарями, со всеми членами исполкома, с руководителями платформ. Вы хотите, чтобы я встретился с Натальей Поклонской? Она — депутат, состоявший и самодостаточный человек, имеет право на выражение своего мнения. Так же, как и каждый человек».