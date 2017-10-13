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13 октября 2017
20:17  13 октября 2017 0

Турчак сказал «спасибо» Медведеву за возвращение в Москву и дал ответ «URA.RU» по делу Кашина

Андрей Турчак
И.о. секретаря Генсовета ЕР Андрей Турчак показал журналистам, что готов отвечать на острые вопросыФото: commons.wikimedia.org

Исполняющий обязанности секретаря Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, экс-губернатор Псковской области, провел свое первое партийное заседание в новом статусе. Во вступительном слове он поблагодарил за оказанное доверие председателя партии Дмитрия Медведева и задал однопартийцам тренд на предстоящий год.

«Я сделаю все, чтобы оправдать председателя партии за личное доверие. Это для меня — возвращение домой. Мы с вами начинали еще в 2005 году. Впереди у нас главное политическое событие, президентские выборы, поэтому партия должна сохранить то, что было создано, и нарастить, опираясь на регионы. Я рассчитываю на вашу поддержку», — заявил Турчак, обращаясь к своим однопартийцам. Затем он рассказал о большей опоре на региональные отделения партии и их укрепление, сообщил, что взаимодействие с фракцией останется неизменным.

«Мы надеемся подойти к марту 2018 года в максимальной электоральной форме, чтобы оказать поддержку главному кандидату», — подчеркнул он. На вопрос корреспондента «URA.RU» о том, считает ли он имиджевым риском для партии то, что его имя связывают с делом об избиении журналиста Олега Кашина, ответил следующее:

«Я считаю это провокацией и готов на эту тему пообщаться с журналистами. Расценивать это [дело] можно только как попытку захвата бизнеса, и Олег здесь был использован втемную. Оценки тем событиям будут даны следственными органами. Давайте дождемся результатов расследования».

Кроме того, Андрей Турчак опроверг все слухи о «расколе» в партии из-за его назначения на должность и. о. секретаря Генсовета «Единой России».

13 октября «Единая Россия» провела заседание президиума Генсовета партии. В повестке стояли кадровые вопросы. Члены Генсовета утвердили сложение полномочий секретаря Генсовета Сергея Неверова, после того как тот был избран главой фракции единороссов в Госдуме.

Президиум Генсовета также освободил от Владимира Бурматова от должности руководителя ЦИК «Единой России», поскольку его утвердили на пост главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды. Исполнять обязанности главы ЦИК будет Максим Руднев. ЦИК отвечает в партии за текущую, в том числе организационную, работу. По уставу партии, глава исполкома назначается президиумом Генсовета.

Марина Иванова
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