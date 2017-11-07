{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Заявление команды певца - для "URA.RU"
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,46
Динамика за 2 недели
Евро 67,77
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
07 ноября 2017
Главные новости 
21:54  07 ноября 2017 0

Чем Челябинск займет VIP-гостей форума Путина и Назарбаева

Для министров заказаны номера по 39 тысяч рублей, для ректоров — банкет. Программа
Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
Путин и Назарбаев точно не повторят встречу в челябинском пабе, как в 2005 году. У президентов насыщенная однодневная программа, и паб, где они сидели, уже снеслиФото: Сергей Жуков/ РИА «Новости»

Более тысячи VIP-гостей ожидает Челябинск на российско-казахстанский форум, который стартует в среду, 8 ноября. Столь масштабного мероприятия в столице Южного Урала не было никогда. Чем город удивит гостей — в материале «URA.RU».

Три крупных отеля Челябинска забронированы на эти дни полностью: «Видгоф», «Малахит» и Radisson Blu. Самые высокопоставленные гости будут жить в фешенебельном «Видгофе». Речь про министров двух государств. От российской стороны в Челябинске ждут главу Минобразования Ольгу Васильеву, Минэнергетики — Александра Новака, Минсельхоза — Александра Ткачева, Минздрава — Веронику Скворцову (для нее уже запланированы объекты для посещения). Самые дорогие номера в «Видгофе» — уровня presidential room — 39 тысяч рублей в сутки на одного гостя.

Обзор гостевого маршрута к приезду Путина. Челябинск, отель видгоф, грандотель
Большинство VIP-гостей разместится в отеле «Видгоф»
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Перечисляя потенциальных постояльцев «Видгофа», нужно отметить, что в Челябинск также приедет бывший сенатор Дмитрий Азаров, уже в новом статусе — врио губернатора Самарской области, приграничной с Казахстаном. Так же прибудут губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, губернатор Астраханской области Александр Жилкин, губернатор Алтайского края Александр Карлин, а также губернаторы УрФО. Приедут руководители крупных корпораций, в том числе первый замгендиректора Роскосмоса Александр Иванов.

Форум начнется с совета ректоров в Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ), в котором примут участие два министра образования России и Казахстана — Ольга Васильева и Ерлан Сагадеев. А также президент Российского совета ректоров, ректор МГУ Виктор Садовничий и председатель Совета ректоров Казахстана, ректор Евразийского национального университета Ерлан Садыков. Над главным входом в ЮУрГУ, где вывешены флаги России и университета, уже появился флаг Казахстана. «На совет ректоров аккредитовались 260 человек, из них 200 — представители ректорских корпусов российских и казахстанских вузов», — сообщил «URA.RU» проректор ЮУрГУ Андрей Шмидт. Занятия для студентов для двух пленарных сессий и нескольких договоров отменять не станут.

В течение дня пройдет несколько пленарных сессий, будут заключаться договоры между вузами двух республик, а в конце дня подписан общий меморандум.

1/4
На ЮУрГУ уже появился флаг Казахстана Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По данным источников URA.RU», вечером гостям проведут экскурсию по ЮУрГУ, а затем все отправятся в банкет-холл «Изумрудный» в отеле «Малахит» — на прием, который проведет губернатор Борис Дубровский.

От гостей, которые уже приезжают в Челябинск, поступают запросы на рестораны с неповторимым местным колоритом. Гостям рекомендуют несколько заведений. К примеру, «Уральские пельмени» и «Лабораторию живого пива». Первый ресторан славится кухней и наливками, второй — вкусным пивом собственного приготовления. Кстати, в «Лаборатории живого пива» хранится памятная табличка из снесенного на Кировке паба Fox@Goose («Лис и Гусь»), где в мае 2005 года пили пиво Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев. Пристрой к пабу снесли два года назад из-за того, что он был незаконный.

Путин и Назарбаев. Саммит Россия - Казахстан в доме Севастьянова. Екатеринбург, путин владимир, назарбаев нурсултан, президент Казахстана, президент России
Путина и Назарбаева ждут на заводе «Конар», производящем двигатели
Фото: Иван Некрасов © URA.RU

Деловая часть форума состоится 9 ноября, на заводе «Русские электрические двигатели» промышленной группы «Конар». Предприятие находится в Ленинском районе. Означает ли это, что центр города для стороннего транспорта не будут перекрывать? «Окончательная программа визита глав двух государства будет сформирована непосредственно перед их приездом, — заявил „URA.RU“ мэр Челябинска Евгений Тефтелев. — То, что будет совещание на „Конаре“ — несомненно. Но могут появиться дополнительные объекты, в городе».

ГИБДД Челябинска предупредило водителей о возможных проблемах на челябинских дорогах в день визита двух президентов 9 ноября. «Автомобилисты обязаны уступать дорогу транспорту с включенными маячками синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом, а также сопровождающим его машинам», — говорится в сообщении автоинспекции.

1/5
Для форума выделили 12 новых автобусов и весь автопарк областного правительства и администрации Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На «Конаре» уже готова выставка «Урал опорный край державы». Будет представлено девять направлений — «Индустриализация», «Танкоград», «Освоение целинных земель», «Атомный проект», «Урало-Кузбасс», «Касли», «Аркаим», «Туризм» и «Златоуст». С утра на заводе пройдут две панельные сессии: «Трансграничное и межрегиональное сотрудничество, как фактор развития человеческого капитала», «Активизация сотрудничества в области развития цифровой экономики для построения единого цифрового пространства Евразийского экономического союза». Главы двух государств Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев проведут совместное пленарное заседание. Оба президента приедут в Челябинск на несколько часов. Вечером 9 ноября большинство гостей разъедется по домам, но некоторые, это представители корпораций, останутся до 10 ноября.

Пока нет данных, когда именно Путин и Назарбаев побывают на компрессорном заводе в Красноармейском районе — по дороге из аэропорта или перед самым отлетом. Но завод готовят к визиту двух президентов. В выходные здесь, а также на «Конаре» побывали вице-губернаторы Руслан Гаттаров и Вадим Евдокимов. Тех, кто не будет занят в деловой части форума на «Конаре», пригласят на открытие памятнику Петру Столыпину в сквере у органного зала «Родина». Со статуи реформатора 9 ноября, в день когда президенты России и Казахстана будут на Южном Урале, торжественно снимут полотно.

{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров