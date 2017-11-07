Чем Челябинск займет VIP-гостей форума Путина и Назарбаева

21:54 07 ноября 2017 0

Путин и Назарбаев точно не повторят встречу в челябинском пабе, как в 2005 году. У президентов насыщенная однодневная программа, и паб, где они сидели, уже снесли Фото: Сергей Жуков/ РИА «Новости»

Более тысячи VIP-гостей ожидает Челябинск на российско-казахстанский форум, который стартует в среду, 8 ноября. Столь масштабного мероприятия в столице Южного Урала не было никогда. Чем город удивит гостей — в материале «URA.RU».

Три крупных отеля Челябинска забронированы на эти дни полностью: «Видгоф», «Малахит» и Radisson Blu. Самые высокопоставленные гости будут жить в фешенебельном «Видгофе». Речь про министров двух государств. От российской стороны в Челябинске ждут главу Минобразования Ольгу Васильеву, Минэнергетики — Александра Новака, Минсельхоза — Александра Ткачева, Минздрава — Веронику Скворцову (для нее уже запланированы объекты для посещения). Самые дорогие номера в «Видгофе» — уровня presidential room — 39 тысяч рублей в сутки на одного гостя.

Большинство VIP-гостей разместится в отеле «Видгоф» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Перечисляя потенциальных постояльцев «Видгофа», нужно отметить, что в Челябинск также приедет бывший сенатор Дмитрий Азаров, уже в новом статусе — врио губернатора Самарской области, приграничной с Казахстаном. Так же прибудут губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, губернатор Астраханской области Александр Жилкин, губернатор Алтайского края Александр Карлин, а также губернаторы УрФО. Приедут руководители крупных корпораций, в том числе первый замгендиректора Роскосмоса Александр Иванов.

Форум начнется с совета ректоров в Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ), в котором примут участие два министра образования России и Казахстана — Ольга Васильева и Ерлан Сагадеев. А также президент Российского совета ректоров, ректор МГУ Виктор Садовничий и председатель Совета ректоров Казахстана, ректор Евразийского национального университета Ерлан Садыков. Над главным входом в ЮУрГУ, где вывешены флаги России и университета, уже появился флаг Казахстана. «На совет ректоров аккредитовались 260 человек, из них 200 — представители ректорских корпусов российских и казахстанских вузов», — сообщил «URA.RU» проректор ЮУрГУ Андрей Шмидт. Занятия для студентов для двух пленарных сессий и нескольких договоров отменять не станут.

В течение дня пройдет несколько пленарных сессий, будут заключаться договоры между вузами двух республик, а в конце дня подписан общий меморандум.

1/4 На ЮУрГУ уже появился флаг Казахстана Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По данным источников URA.RU», вечером гостям проведут экскурсию по ЮУрГУ, а затем все отправятся в банкет-холл «Изумрудный» в отеле «Малахит» — на прием, который проведет губернатор Борис Дубровский.

От гостей, которые уже приезжают в Челябинск, поступают запросы на рестораны с неповторимым местным колоритом. Гостям рекомендуют несколько заведений. К примеру, «Уральские пельмени» и «Лабораторию живого пива». Первый ресторан славится кухней и наливками, второй — вкусным пивом собственного приготовления. Кстати, в «Лаборатории живого пива» хранится памятная табличка из снесенного на Кировке паба Fox@Goose («Лис и Гусь»), где в мае 2005 года пили пиво Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев. Пристрой к пабу снесли два года назад из-за того, что он был незаконный.

Путина и Назарбаева ждут на заводе «Конар», производящем двигатели Фото: Иван Некрасов © URA.RU

Деловая часть форума состоится 9 ноября, на заводе «Русские электрические двигатели» промышленной группы «Конар». Предприятие находится в Ленинском районе. Означает ли это, что центр города для стороннего транспорта не будут перекрывать? «Окончательная программа визита глав двух государства будет сформирована непосредственно перед их приездом, — заявил „URA.RU“ мэр Челябинска Евгений Тефтелев. — То, что будет совещание на „Конаре“ — несомненно. Но могут появиться дополнительные объекты, в городе».

ГИБДД Челябинска предупредило водителей о возможных проблемах на челябинских дорогах в день визита двух президентов 9 ноября. «Автомобилисты обязаны уступать дорогу транспорту с включенными маячками синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом, а также сопровождающим его машинам», — говорится в сообщении автоинспекции.

1/5 Для форума выделили 12 новых автобусов и весь автопарк областного правительства и администрации Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На «Конаре» уже готова выставка «Урал опорный край державы». Будет представлено девять направлений — «Индустриализация», «Танкоград», «Освоение целинных земель», «Атомный проект», «Урало-Кузбасс», «Касли», «Аркаим», «Туризм» и «Златоуст». С утра на заводе пройдут две панельные сессии: «Трансграничное и межрегиональное сотрудничество, как фактор развития человеческого капитала», «Активизация сотрудничества в области развития цифровой экономики для построения единого цифрового пространства Евразийского экономического союза». Главы двух государств Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев проведут совместное пленарное заседание. Оба президента приедут в Челябинск на несколько часов. Вечером 9 ноября большинство гостей разъедется по домам, но некоторые, это представители корпораций, останутся до 10 ноября.

Пока нет данных, когда именно Путин и Назарбаев побывают на компрессорном заводе в Красноармейском районе — по дороге из аэропорта или перед самым отлетом. Но завод готовят к визиту двух президентов. В выходные здесь, а также на «Конаре» побывали вице-губернаторы Руслан Гаттаров и Вадим Евдокимов. Тех, кто не будет занят в деловой части форума на «Конаре», пригласят на открытие памятнику Петру Столыпину в сквере у органного зала «Родина». Со статуи реформатора 9 ноября, в день когда президенты России и Казахстана будут на Южном Урале, торжественно снимут полотно.