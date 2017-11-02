Путину в Челябинске покажут завод, построенный с нуля

11:57 02 ноября 2017 0

Визит Путина в Челябинск обрастает новыми подробностями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Одним из объектов, на которых побывает президент РФ Владимир Путин во время российско-казахстанского форума в Челябинске, будет компрессорный завод (ЧКЗ) в Красноармейском районе. Предприятие находится по дороге в аэропорт, и пока нет данных, заедет глава государства на ЧКЗ сразу после прибытия или это произойдет перед отлетом в Москву.

О готовящемся визите Владимира Путина на завод, где у главы государства состоится встреча с рабочим коллективом, «URA.RU» сообщил собственный источник. Пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин отказался комментировать возможность визита президента на предприятие. «Это повестка президента, — пояснил „URA.RU“ Дмитрий Федечкин. — Что касается завода, то он был построен с „нуля“ в чистом поле. У руководства были трудности с решением земельных вопросов, с подключением. Все сдвинулось с мертвой точки, когда в июле 2014 года Борис Дубровский, тогда еще в статусе „и.о“ главы региона, общался с руководством, с рабочими, интересовался планами развития. После этого вопросы стали решаться. Сейчас ЧКЗ успешное предприятие. Руководство области следит за его развитием. В январе 2017 года здесь побывал вице-губернатор Руслан Гаттаров и доложил потом губернатору о состоянии дел на предприятии».

Челябинский компрессорный завод ФОТО: пресс-служба губернатора Челябинской области

28 октября, в пятницу, Руслан Гаттаров, курирующий экономический блок в правительстве региона, вновь ездил на предприятие. На это событие приглашали прессу, но потом журналистам дали «отбой». Вице-губернатор отправился на ЧКЗ без СМИ. «К посещению главы государства Челябинская область дала предложения по ряду объектов, социальных, медицинских, образовательных, а также промышленных предприятий, в том числе ЧКЗ. На каждом мы побывали сами, все готово к возможному визиту, — заявил „URA.RU“ замминистра экономического развития региона Антон Бахаев. — А какие выберут для посещения, нам пока не известно».

Челябинский компрессорный завод был основан в 1999 году. В 2012 году началось строительство новой площадки в Красноармейском районе. Оборот предприятия за 2016 год составил 2,825 млрд рублей. Численность работников — 476 человек. Объем налоговых поступлений за 9 месяцев 2016 года составил 114,5 млн рублей, в том числе 38,6 — страховые взносы. Объем заказов на первый квартал 2017 года составляет около 750 млн рублей. Руководит заводом Альберт Ялалетдинов.

Российско-казахстанский форум пройдет в Челябинске с 8 по 9 ноября. В нем примут участие все губернаторы УрФО и приграничных с Казахстаном регионов. Деловая часть форума пройдет на заводе «Русские электрические двигатели» промышленной группы «КОНАР». Здесь состоится заседание Российско-Казахстанского делового совета с участием Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева. Встречу глав двух государств в Челябинске подтвердил МИД РФ.