01:19 05 ноября 2017 0

Путин и Назарбаев подпишут в Челябинск новые документы о сотрудничестве Фото: Иван Некрасов © URA.RU

Российско-казахстанский форум в Челябинске пройдет на двух площадках. В первый день, 8 ноября, состоится совет ректоров двух государств, с участием министра образования РФ Ольги Васильевой. Президенты России и Казахстана примут участие в деловом совете форума 9 ноября.

Совет ректоров пройдет в Южно-Уральском государственном университете. В Челябинск приедут президент Российского совета ректоров, ректор МГУ Виктор Садовничий и председатель Совета ректоров Казахстана, ректор Евразийского национального университета Ерлан Садыков, а также другие руководители ведущих вузов двух республик. До обеда состоятся три пленарные сессии: «Образование как ключевой фактор повышения конкурентоспособности человеческого капитала», «Развитие и стимулирование инновационной деятельности современного вуза», «Развитие стратегического партнерства вузов Казахстана и России: международное измерение высшего образования».

В ЮУрГУ состоится совет ректоров двух республик Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Во второй половине дня пройдет пленарное заседание. С приветственным словом к участникам форума обратятся уральский полпред Игорь Холманских и губернатор Челябинской области Борис Дубровский. С докладами выступят министр образования России Ольга Васильева и министр образования Казахстана Ерлан Сагадев. Здесь же на форуме будет подписан меморандум между вузами двух республик.

9 ноября на заводе «Русские электрические двигатели» промышленной группы «КОНАР» состоится заседание Российско-Казахстанского делового совета с участием Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева. Состоятся две панельные сессии: «Трансграничное и межрегиональное сотрудничество, как фактор развития человеческого капитала», «Активизация сотрудничества в области развития цифровой экономики для построения единого цифрового пространства Евразийского экономического союза». На пленарном заседании форума планируется подписание двусторонних документов.

В 14-м Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана также примут участие руководители министерств двух республик, губернаторы областей, входящих в Уральский федеральный округ, губернаторы и акимы приграничных регионов. Власти области также подготовили ряд объектов для визита гостей.