20:38 30 ноября 2017 0

Уральский регион получил неутешительные прогнозы по заболеваемости ВИЧ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Свердловская область вошла в список лидеров по числу зарегистрированных случаев заболевания вирусом иммунодефицита человека. В 2017 году в ней зарегистрировано 128,1 новых случаев ВИЧ-инфекции на каждые 100 тыс. населения.

Самым пораженным ВИЧ-инфекцией регионом России является Иркутская область, где на 100 тыс. жителей приходится 1,7 тыс. живущих с данным диагнозом, а прирост в 2017 году составлял 134 человека на каждые 100 тыс. жителей. Также в списке лидеров расположились Кемеровская (174,5 новых случаев ВИЧ-инфекции на 100 тыс. населения), Самарская и Тюменская области, передает РБК со ссылкой на отчет Федерального центра СПИД при Роспотребнадзоре.

По предварительным данным, на 1 ноября в стране проживает 924,6 тыс. ВИЧ-инфицированных россиян. При этом за первые десять месяцев 2017 года было зафиксировано 79 тыс. новых случаев заболевания. Региональный директор по Восточной Европе и Азии Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) Виней Салдана рассказал, что в России очень большой процент распространения заболевания среди трудоспособного возраста -около двух процентов. Но, как говорит эксперт, на самом деле их еще больше, потому что многие не знают о своем статусе. Поэтому только треть ВИЧ-инфицированных россиян получают лечение.

Ранее Екатеринбург получил президентский грант на помощь ВИЧ-семьям. Сумма гранта — 2 млн 998 тысяч 970 рублей.