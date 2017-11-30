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30 ноября 2017
29 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
20:38  30 ноября 2017 0

Свердловская область стала лидером среди ВИЧ-регионов России. Тюмень догоняет

Открытие СПИД-центра. Москва, лаборатория, спид-центр, вич, врачи, медперсонал, медицина, люди в белых халатах
Уральский регион получил неутешительные прогнозы по заболеваемости ВИЧФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Эпидемия ВИЧ на Урале
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Свердловская область вошла в список лидеров по числу зарегистрированных случаев заболевания вирусом иммунодефицита человека. В 2017 году в ней зарегистрировано 128,1 новых случаев ВИЧ-инфекции на каждые 100 тыс. населения.

Самым пораженным ВИЧ-инфекцией регионом России является Иркутская область, где на 100 тыс. жителей приходится 1,7 тыс. живущих с данным диагнозом, а прирост в 2017 году составлял 134 человека на каждые 100 тыс. жителей. Также в списке лидеров расположились Кемеровская (174,5 новых случаев ВИЧ-инфекции на 100 тыс. населения), Самарская и Тюменская области, передает РБК со ссылкой на отчет Федерального центра СПИД при Роспотребнадзоре.

По предварительным данным, на 1 ноября в стране проживает 924,6 тыс. ВИЧ-инфицированных россиян. При этом за первые десять месяцев 2017 года было зафиксировано 79 тыс. новых случаев заболевания. Региональный директор по Восточной Европе и Азии Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) Виней Салдана рассказал, что в России очень большой процент распространения заболевания среди трудоспособного возраста -около двух процентов. Но, как говорит эксперт, на самом деле их еще больше, потому что многие не знают о своем статусе. Поэтому только треть ВИЧ-инфицированных россиян получают лечение.

Ранее Екатеринбург получил президентский грант на помощь ВИЧ-семьям. Сумма гранта — 2 млн 998 тысяч 970 рублей.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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