15:39 02 декабря 2017 0

Депутат целенаправленно работает на свой образ Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

«Для политика главный аргумент — это его рейтинг, а рейтинг у него есть», — так прокомментировал политтехнолог публичную деятельность Виталия Милонова в беседе с «URA.RU». По мнению опрошенных агентством политологов, депутат Госдумы тщательно работает над своим образом, чтобы добиться популярности среди россиян.

Отличительной чертой депутата Государственной думы от «Единой России» остаются заявления, бросающие вызов отдельным людям или группам населения. За последние дни политик отметился сразу двумя резкими высказываниями. На злобу дня предложил кастрировать участников вписок и обматерил вокалистку группы «Серебро» Ольгу Серябкину за ее сексуальную ориентацию.

Опрошенные нами психологи единодушны в том, что Милонов не искренен в своих эпатажных порывах: «Как и любой человек, занимающийся политикой: он здоров, но циничен», — заверил корреспондента «URA.RU» сотрудник Центра экстренной психологической помощи МГППУ Ростислав Проропишин. «Он не искренен ни разу», — уверена доцент кафедры проектирующей психологии Института психологии им. Л.С. Выготского Марина Новикова-Грунд.

Политологи тоже согласны, что эпатаж — это часть продуманного образа Милонова. «Чем больше шума — тем больше о тебе будут говорить. Почему его при этом никто не останавливает, не пытается удержать в рамках приличий? Во-первых — это бы создало возможность для героизации его фигуры, во-вторых — подчас полезнее человеку не мешать показать себя. В конце концов, своим поведением он дискредитирует те тенденции, за которые выступает, превращая их в клоунаду», — уверен один из основателей Изборского клуба, политолог Сергей Черняховский.

Эксперты сравнивают Милонова с другим публичным депутатом Госдумы — Натальей Поклонской. «Милонов — он высказывается то об одном, то о другом. Делает заявления на какую-то тему и потом переходит к следующему. А Поклонская — уперлась в одну точку, и в результате эмоциональный накал оказался чрезмерным. Пока Милонов не станет „Поклонской в брюках“, не будет концентрироваться на одной теме, то и врагов среди элит у него не появится», — поясняет гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Политтехнолог Константин Калачев увидел в российском обществе высокий запрос на феномен Милонова.

«Одно совершенно точно: свое место в политике он заработал сам. И он не просто нишевый политик — за последние годы его аудитория значительно расширилась. И в принципе, для политика главный аргумент — это его рейтинг, а рейтинг у него есть. Да: это депутат, которого мы заслуживаем», — уверен спикер.

В самой Госдуме к поведению коллеги относятся осторожно. «Я вообще считают, что до подобных высказываний любой человек не должен опускаться, тем более депутат», — прокомментировала «URA.RU» недавние заявления Милонова глава комитета Госдумы по регламенту Ольга Савостьянова. При этом парламентарий отметила, что пока к ее коллеге санкций применять никто не планирует. «Сначала комиссия по этике должна принять соответствующее решение, если сочтет необходимым. И если решат — тогда и мы подключимся», — резюмировала депутат.