{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Пранкеры Лексус и Вован: «Будет на столе у Путина»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,69
Динамика за 2 недели
Евро 69,63
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
06 декабря 2017
05 декабря 2017
04 декабря 2017
Главные новости Челябинской области
11:13  06 декабря 2017 0

Боль соседей Челябинска забалтывают. И они выходят на митинг

После звонка Путина «СтопГОКу» другие уральцы напомнят: им президент тоже давал обещание
Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
Коркинский угольный разрез. Челябинск., забор проб
Угольщики уходят из Коркинского разреза, проблемы не решеныФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Коркино 9 декабря, в субботу, пройдет экологический митинг. Жители потребуют рекультивации угольного разреза, одного из главных источников загрязнения атмосферы и в самом Коркинском районе, и в находящемся поблизости Челябинске.

«Ликвидация разреза — шанс для Коркино. Другого шанса не будет!», — звучит один из лозунгов, заявленных на митинг. «Друзья, пришло время высказать свое мнение и отстоять наше право дышать чистым воздухом, а не гарью и копотью! Уже практически 90 лет мы дышим дымом от горения угольного разреза. Постоянные эндогенные пожары привели к тому, что из зеленого города Коркино стал черным и дымным, наши дети постоянно болеют, падает черный снег, а практически все взрослые страдают от головной боли. Про уровень онкологии в регионе вообще молчу. Хватит терпеть этот ад! », — говорится на странице «Коркино. За жизнь» во «ВКонтакте».

Коркинский разрез контролировался «Челябинской угольной компанией» (ЧУК), входящей в группу компаний «Южуралзолото», владельцем которой является депутат Законодательного собрания региона Константин Струков. С 20 ноября ЧУК прекратила добычу бурого угля в разрезе. Лицензия переоформлена на ООО «Промрекультивация» — совместное предприятие «Русской медной компании» (РМК) и «Челябинской угольной компании», которое должно заняться рекультивацией угольного разреза.

Наталья Лощинина, председатель собрания депутатов Коркинского района. Челябинская область, лощинина наталья
Наталья Лощинина: «Всех волнует экология Челябинска. А Коркинского района словно не существует».
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Один из вариантов рекультивации — засыпка материалами будущего Томинского ГОКа, проекта Русской медной компании (РМК). Вопрос строительства ГОКа после звонка президента РФ Владимира Путина лидеру движения «СтопГОК» Василию Московцу обсуждается в формате диалога с властей с общественниками. В субботнем митинге примет участие председатель собрания депутатов Коркинского района Наталья Лощинина.

 — Всех волнует экология Челябинска. А Коркинского района, где 60 тыс. человек, словно и не существует. Мы же живем и работаем вокруг разреза, дышим его выбросами круглосуточно. И это не только наша проблема, но и самого Челябинска, где также жалуются на дым от Коркинского разреза, — говорит Наталья Лощинина. — Коркино наш дом. Мы все хотим, чтобы разрез, с его вечными техногенными пожарами был, наконец, ликвидирован. И когда ко мне обратились жители, те, что выйдут на митинг, я приняла это приглашение.

— Вы поднимали вопрос о рекультивации разреза на заседании рабочей группы по Томинскому ГОКу в Общественной палате области.

— Да. Сказала, как важна нам рекультивация. Это вызвало гнев у представителей «СтопГОКа», они просто стали кричать! Создается впечатление, что они никого не хотят слушать. Только себя. И их волнует не экология, а какие-то иные цели. Им не дела ни до нас, коркинцев, ни до челябинцев, страдающих, как и мы, от пожаров в разрезе. Томинский ГОК только в проекте, а мы много лет живем у угольного разреза и сейчас дышим этим воздухом.

— Разрез это еще и рабочие места.

— Долгие годы району давал работу, строил соцобъекты и дома для шахтеров «Челябинскуголь». Я выросла в горняцкой семье! «Челябинскуголь» сменила «Челябинская угольная компания». Теперь ЧУК от нас уходит. А с ними уходят и рабочие места! Где работать бывшим горнякам? Так почему мы должны записывать во враги РМК, если компания готова обеспечить жителей работой? Компания показала себя социально-ответственной и уже вкладывает огромные средства в развитие района. Благодаря РМК мы открываем один из лучших детских садов в области, а в проекте строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. 2 декабря районная служба занятости и РМК провели в Коркино ярмарку вакансий. Было предложено 1,7 тыс. рабочих мест! А пришли почти пять тысяч человек. И это не только те, кто работал в ЧУК.

Коркинский угольный разрез. Челябинск., грузовик
Добыча угля в разрезе прекращена
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— О рекультивации разреза говорили еще в феврале 2012 когда в Коркинский район приезжал Владимир Путин. Он отдал распоряжение переселить жильцов поселка Роза, чьи дома находятся на борту Коркинского разреза.

 — Людей переселили, спасибо за это президенту! Но вторая часть поручения, рекультивация разреза так и не выполнена. Теперь, когда президент обратил внимание на экологические проблемы в регионе, надо, чтобы и о нас услышали! Мы тоже хотим жить в нормальных условиях, дышать чистым воздухом. Этого не будет, пока не исчезнет разрез. О чем мы и заявим на митинге в субботу. В этом нет никакой политики, я уже два года не состою ни в какой партии. Просто у людей есть огромное желание, чтобы район развивался, чтобы была работа и чистый воздух. 9 декабря может стать судьбоносным для нашего района. Во многом от того, сколько коркинцев придёт на митинг, как отнесётся к предстоящему событию каждая семья, зависит решение поистине горящей проблемы. Уверена, что на Комсомольскую площадь в субботу придут ветераны и молодёжь, родители и их дети, нам здесь жить, и нужно, чтобы нас услышали в Москве.

Ранее эколог Максим Шингаркин заявил, что после того как ЧУК прекратит добычу угля, подземные пожары станут бесконтрольными и могут распространиться настолько, что потушить их будет уже физически невозможно. Выбросы опасных продуктов горения увеличатся, и прогнозировать ситуацию в части загрязнения воздуха и негативного воздействия на окружающую среду и здоровье местных жителей вообще сложно.

{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров