Боль соседей Челябинска забалтывают. И они выходят на митинг

11:13 06 декабря 2017 0

Угольщики уходят из Коркинского разреза, проблемы не решены Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Коркино 9 декабря, в субботу, пройдет экологический митинг. Жители потребуют рекультивации угольного разреза, одного из главных источников загрязнения атмосферы и в самом Коркинском районе, и в находящемся поблизости Челябинске.

«Ликвидация разреза — шанс для Коркино. Другого шанса не будет!», — звучит один из лозунгов, заявленных на митинг. «Друзья, пришло время высказать свое мнение и отстоять наше право дышать чистым воздухом, а не гарью и копотью! Уже практически 90 лет мы дышим дымом от горения угольного разреза. Постоянные эндогенные пожары привели к тому, что из зеленого города Коркино стал черным и дымным, наши дети постоянно болеют, падает черный снег, а практически все взрослые страдают от головной боли. Про уровень онкологии в регионе вообще молчу. Хватит терпеть этот ад! », — говорится на странице «Коркино. За жизнь» во «ВКонтакте».

Коркинский разрез контролировался «Челябинской угольной компанией» (ЧУК), входящей в группу компаний «Южуралзолото», владельцем которой является депутат Законодательного собрания региона Константин Струков. С 20 ноября ЧУК прекратила добычу бурого угля в разрезе. Лицензия переоформлена на ООО «Промрекультивация» — совместное предприятие «Русской медной компании» (РМК) и «Челябинской угольной компании», которое должно заняться рекультивацией угольного разреза.

Наталья Лощинина: «Всех волнует экология Челябинска. А Коркинского района словно не существует». Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Один из вариантов рекультивации — засыпка материалами будущего Томинского ГОКа, проекта Русской медной компании (РМК). Вопрос строительства ГОКа после звонка президента РФ Владимира Путина лидеру движения «СтопГОК» Василию Московцу обсуждается в формате диалога с властей с общественниками. В субботнем митинге примет участие председатель собрания депутатов Коркинского района Наталья Лощинина.

— Всех волнует экология Челябинска. А Коркинского района, где 60 тыс. человек, словно и не существует. Мы же живем и работаем вокруг разреза, дышим его выбросами круглосуточно. И это не только наша проблема, но и самого Челябинска, где также жалуются на дым от Коркинского разреза, — говорит Наталья Лощинина. — Коркино наш дом. Мы все хотим, чтобы разрез, с его вечными техногенными пожарами был, наконец, ликвидирован. И когда ко мне обратились жители, те, что выйдут на митинг, я приняла это приглашение.

— Вы поднимали вопрос о рекультивации разреза на заседании рабочей группы по Томинскому ГОКу в Общественной палате области.

— Да. Сказала, как важна нам рекультивация. Это вызвало гнев у представителей «СтопГОКа», они просто стали кричать! Создается впечатление, что они никого не хотят слушать. Только себя. И их волнует не экология, а какие-то иные цели. Им не дела ни до нас, коркинцев, ни до челябинцев, страдающих, как и мы, от пожаров в разрезе. Томинский ГОК только в проекте, а мы много лет живем у угольного разреза и сейчас дышим этим воздухом.

— Разрез это еще и рабочие места.

— Долгие годы району давал работу, строил соцобъекты и дома для шахтеров «Челябинскуголь». Я выросла в горняцкой семье! «Челябинскуголь» сменила «Челябинская угольная компания». Теперь ЧУК от нас уходит. А с ними уходят и рабочие места! Где работать бывшим горнякам? Так почему мы должны записывать во враги РМК, если компания готова обеспечить жителей работой? Компания показала себя социально-ответственной и уже вкладывает огромные средства в развитие района. Благодаря РМК мы открываем один из лучших детских садов в области, а в проекте строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. 2 декабря районная служба занятости и РМК провели в Коркино ярмарку вакансий. Было предложено 1,7 тыс. рабочих мест! А пришли почти пять тысяч человек. И это не только те, кто работал в ЧУК.

Добыча угля в разрезе прекращена Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— О рекультивации разреза говорили еще в феврале 2012 когда в Коркинский район приезжал Владимир Путин. Он отдал распоряжение переселить жильцов поселка Роза, чьи дома находятся на борту Коркинского разреза.

— Людей переселили, спасибо за это президенту! Но вторая часть поручения, рекультивация разреза так и не выполнена. Теперь, когда президент обратил внимание на экологические проблемы в регионе, надо, чтобы и о нас услышали! Мы тоже хотим жить в нормальных условиях, дышать чистым воздухом. Этого не будет, пока не исчезнет разрез. О чем мы и заявим на митинге в субботу. В этом нет никакой политики, я уже два года не состою ни в какой партии. Просто у людей есть огромное желание, чтобы район развивался, чтобы была работа и чистый воздух. 9 декабря может стать судьбоносным для нашего района. Во многом от того, сколько коркинцев придёт на митинг, как отнесётся к предстоящему событию каждая семья, зависит решение поистине горящей проблемы. Уверена, что на Комсомольскую площадь в субботу придут ветераны и молодёжь, родители и их дети, нам здесь жить, и нужно, чтобы нас услышали в Москве.

Ранее эколог Максим Шингаркин заявил, что после того как ЧУК прекратит добычу угля, подземные пожары станут бесконтрольными и могут распространиться настолько, что потушить их будет уже физически невозможно. Выбросы опасных продуктов горения увеличатся, и прогнозировать ситуацию в части загрязнения воздуха и негативного воздействия на окружающую среду и здоровье местных жителей вообще сложно.