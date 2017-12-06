Регионам дана команда избавиться к выборам президента от «близнецов»

17:30 06 декабря 2017 0

Регионам нужно показать «чистоту» выборов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Первые вводные к выборам президента поступили в крупные города Челябинской области. Прописано все — от формирования штабов на местах до квоты на лидеров общественных мнений. Особое внимание — к избирательной базе. Предстоит исключить тех, кто имеет «двойное» место жительство, таких уже называют «близнецами». Для этого придется подать в суд несколько сотен исков.

Особые указания регионы получили во время учебы в Кремле, где в конце прошлой недели собирали «политических» вице-губернаторов. Основная цель — обеспечить по максимуму «чистоту выборов», чтобы не было поводов для судов. Отдельные вводные были даны председателям региональных избиркомов. Теперь все это транслируется в муниципалитеты и, в первую очередь, в крупные города с градообразующими предприятиями.

В штабы должны войти главы предприятий в моногородах. Например, в Озерске — гендиректор ПО «Маяк» Михаил Похлебаев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«В штаб по выборам президента помимо мэров обязательно должен войти руководитель градообразующего предприятия. Желательно иметь опыт выборной кампании», — рассказал «URA.RU» источник в мэрии одного из южноуральских городов. Это означает, что, к примеру, в Магнитогорске таким представителем в городском штабе будет директор ММК Павел Шиляев, в Сатке председатель группы «Магнезит» Сергей Коростелев, в Аше председатель совета директоров металлургического завода Владимир Евстратов, в Озерске гендиректор ПО «Маяк» Михаил Похлебаев. Все они действующие депутаты Законодательного собрания региона, кроме Коростелева, но он избирался в прежние созывы ЗСО.

На директоров, по словам источника, будет возложена персональная ответственность за то, чтобы коллективы предприятий приняли участие в выборах. Для этого на заводах надо будет проводить «мотивационные собрания», где надо рассказывать о том, как важно прийти на избирательные участки. «Но это не должно быть гонкой „за явку“, людей надо убедить, чтобы они пришли на выборы осознано, а не по принуждению, — рассказывает источник. — Запрещено директорам агитировать за конкретного кандидата. Запрещено использовать административный ресурс. Точнее так, если кто-то из руководителей захочет высказаться в пользу отдельного кандидата, то он это может сделать как частное лицо».

Также даны указания подготовить списки лидеров общественных мнений (ЛОМов), из расчета на 30 человек один ЛОМ. Такие списки должны представить сами предприятия. О роли лидеров сообщат позднее. Особое внимание просят обратить на работу с молодежью.

Что касается базы избирателей, то к выборам президента она чуть уменьшится. Из базы исключат «двойников». Речь идет о тех избирателях, кто сменил место жительство, прописался в другом городе, но базах данных остался и по старому адресу. «Такие „двойники“ копились многими годами, — рассказывает „URA.RU“ источник. — Их еще называют „близнецами“. Теперь старые данные исключат из базы. Это надо будет сделать до выборов президента». Такие вводные были озвучены на семинаре региональных руководителей избиркомов в ЦИК РФ, который проводила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Челябинский облизбирком перепроверяет базу избирателей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Это связано с тем, что хотят сделать процедуру выборов максимально прозрачной, — пояснил „URA.RU“ источник. — Исключить любые возможности использовать „двойное голосование“». К приведению в порядок базы данных подключили и глав муниципалитетов.

«Да, мы проводим такую работу, — подтвердил „URA.RU“ председатель избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас. — Речь идет о переселении из ветхо-аварийного жилья. Чтобы исключить из базы данные граждан по прежним адресам, главы муниципалитетов должны подать в суд. Иск должен подаваться по каждому гражданину, имеющему двойную прописку».

Самое большое количество, 158 исков, по словам Сергея Обертаса, будет подано по старым адресным данным жителей поселка Роза Коркинского района. Здесь, по поручению Владимира Путина в рамках его предвыборной президентской программы в 2012 году, переселили в новые квартиры жителей домов, находившихся у бортов Коркинского разреза.

Программа переселения завершилась, а 158 граждан так и остались в старой адресной базе, хотя прописаны по другим адресам. Еще 28 исков будет подано в Октябрьском районе, 24 в Копейске. Иски должны рассмотреть до конца года, и после решений судов «двойников» уберут из базы данных.