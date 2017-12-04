08:41 04 декабря 2017 0

Разъяснительную работу с представителями регионов провел Сергей Кириенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кремле ожидают, что по окончании назначенных на 18 марта президентских выборов у россиян не должно появиться поводов для судов и акций протеста. Об этом заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко на закрытой встрече с вице-губернаторами регионов и заместителями полпредов по внутренней политике. Также региональные власти обязали воздерживаться от агитации в пользу любого из претендентов.

Участникам совещениям, пишут «Ведомости», сообщили, что «основной кандидат значительно опережает других возможных участников выборов, и они его не догонят». Соответственно, на первый план выходит прозрачность и законность кампании — с тем, чтобы ее результаты невозможно было оспорить или даже поставить под сомнение.

В «техническом» плане регионалов попросили начать резервировать площади рекламных щитов для трех «волн» агитации. Первую ожидают после утверждения Советом Федерации выборов — с 15 декабря по 15 января, вторая продолжится до 15 февраля, третья завершится за день до голосования. Первые агитационные материалы на билбордах предполагается разместить одновременно по всей России — 17 или 18 декабря.

Семинар, организованный в Подмосковье на базе Корпоративного университета Сбербанка с 29 ноября по 2 декабря, посетили также глава ЦИК Элла Памфилова, начальник управления внутренней политики АП Андрей Ярин и его заместитель Александр Харичев, добавляет РБК.