Отборные слухи о лучших людях России

23:13 08 декабря 2017 0

Фотография из Инстаграма дочери красноярского депутата, которая выиграла недельную путевку на тихоокеанское побережье на олимпиаде по английскому

Из очередного выпуска «Слухов» вы узнаете, что Литвинова и Бондарчук подключились к поддержке позитивного образа Собянина. ­— Миронов хочет пропустить президентские выборы. — Медведев хочет вернуться в Газпром. — Министра Донского ждет отставка. — Мантуров получит корпорацию, Чемезов — правительство. — Свердловские власти объявили бойкот предателю легендарного медиауправленца. — В будущей Уральской области начнут переименовывать все подряд. ­— Об экс-губернаторе Юревиче все забыли. — Замгубернатора ХМАО покупает биткоины. — Решетников присмотрелся к Госдуме. И многое другое. Приятного чтения!

Слухи Свердловской области

Слухи Челябинской области

Слухи Тюменской области

Слухи ХМАО

Слухи ЯНАО

Слухи Пермского края

Слухи Курганской области

Слухи России

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Литвинова и Бондарчук подключились к поддержке позитивного образа Собянина

Московская мэрия ищет поддержки у деятелей культуры и представителей шоу-бизнеса. По слухам, власти Москвы просят актеров, певцов, режиссеров и просто героев светских вечеринок продвигать в своих соцсетях позитивный образ Сергея Собянина и его деятельности.

Так, на странице в «Инстаграм» Ренаты Литвиновой недавно был опубликован пост с рекламой сайта mos.ru и хэштегом #сайтмэрамосквы. Ранее она же в своем профиле восторгалась реставрацией ВДНХ и хвалила политику мэра Москвы в отношении культурных объектов. Телеведущая и главный редактор журнала Hello Светлана Бондарчук также в «Инстаграм» хвалила МЦК. Предполагается, что с приближением выборов главы города, которые пройдут в сентябре 2018 года, группа поддержки Собянина в соцсетях со стороны селебрити серьезно увеличится.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Миронов хочет пропустить президентские выборы

В «Справедливой России» за месяц до съезда все еще не принято решение о том, кто будет участвовать в выборах президента от партии. Говорят, что лидер эсеров Сергей Миронов дважды предлагал Кремлю иные варианты: выдвижение кандидата-женщины, партия может пропустить эти выборы. Но эти предложения не были приняты. Сам Миронов якобы не хочет выдвигаться из-за проблем со здоровьем и падающими рейтингами партии.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Медведев хочет вернуться в Газпром

За три месяца до президентских выборов решается будущее премьер-министра Дмитрия Медведева. По слухам, нынешний глава кабмина не хочет возглавлять объединенный Конституционный и Верховный суд (реформа ожидается после выборов президента), как это предполагалось ранее. Медведев претендует на пост председателя Газпрома, но такая кадровая рокировка еще не утверждена президентом.

Министра Донского ждет отставка

После президентских выборов в новом правительстве свое место, скорее всего, потеряет министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской. По слухам, это может быть связано с многочисленными экологическими скандалами, которыми сопровождался в регионах Год экологии, и слабые ответы ведомства Донского на эти вызовы.

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Мантуров получит корпорацию, Чемезов — правительство

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров в 2018 году может возглавить госкорпорацию. Во властных кабинетах ему прочат место генерального директора Ростех. Нынешнего руководителя корпорации Сергея Чемезова называют в числе претендентов на пост премьер-министра.

В Союзе журналистов ждут смены власти в регионах

Руководители региональных Союзов журналистов и рядовые их члены ждут, что уже до нового года руководитель СЖР Владимир Соловьев спустит новые кадровые вводные. Они не исключают, что вслед за обновлением руководства союза на федеральном уровне то же самое произойдет на местах. Не исключено, что эта тенденция определит ход региональных конференций Союза журналистов.

Слухи Свердловской области

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловские власти объявили бойкот предателю легендарного медиауправленца

Увольнение генерального директора телевизионного холдинга УГМК Галины Левочкиной получило продолжение, которого не ждали. И «10 канал», и «АТН» оказались в информационной блокаде со стороны власти: там не приняли и. о. директора Алексея Кузнецова. Бывший ведущий развлекательного утреннего шоу «Утренний экспресс» в глазах областной резиденции им и остался. И годы на посту зама Левочкиной никак на его уровне не отразились. Над Кузнецовым смеются: он был ассистентом на съемках роликов телеканала, какой из него директор? Позиция власти тверда, потому что поддерживается сотрудниками канала, считающими Кузнецова предателем: многие годы поддерживая Левочкину, он не встал на ее защиту. Поэтому отказ власти от сотрудничества журналисты приветствуют. А власть наслаждается: Кузнецов «беззуб» — на телеканалах УГМК информационно ответить чиновникам, опускающим его до уровня ассистента режиссера, он не сможет.

Свердловские единороссы и «фронтовики» озабочены молчанием Кремля

Есть версия, что руководителя свердловских региональных отделений «Единой России» и ОНФ пытаются понять, почему к ним до сих пор не доходят из Кремля вводные об их возможном участии в предстоящих выборах президента РФ. Якобы партийцы и общественники готовы много и плодотворно работать на благо Владимира Путина. И озадачены тем, что им не предлагают конкретные проекты и бюджеты на их реализацию.

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Тунгусов недоволен Белышевым: тот меньше занимается работой, а больше — собой

Рассказывают, что глава администрации губернатора Владимир Тунгусов в последнее время сильно недоволен заместителем главы администрации Екатеринбурга Алексеем Белышевым. Причина незамысловатая, поскольку Тунгусов требует от бывших коллег активной работы во всех сферах жизни города. Но Белышев, нанятый еще в бытность Тунгусова городским чиновником — совсем не жаждет совершать трудовые подвиги и занимается в основном самопозиционированием и личным пиаром в полезной и знакомой ему среде.

Фото: Александр Мамаев

Организатором референдума по изменению названия области станет Дмитрий Сергин

Свердловские слухмейкеры спорят, под чьим руководством будет организована инициативная группа, которая подаст в Облизбирком документы о проведении референдума о переименовании Свердловской области в Уральскую. Якобы наибольшие шансы стать куратором этого проекта у лидера регионального отделения «Российской партии пенсионеров» Дмитрия Сергина. Есть версия, что он сможет наиболее грамотно донести суть идеи до старшего поколения, представители которого будут наиболее активно сопротивляться переименованию.

В Свердловской области начнут переименовывать все подряд

Есть версия, что планы свердловских политиков о проведении референдума по вопросу о переименовании Свердловской области и Уральскую вдохновили региональных чиновников. Говорят, что они начали активно думать, каким объектам в регионе можно еще дать новое название. По слухам, в их числе — управделами губернатора и правительства Николай Чернев. Он якобы внес предложение о переименовании гостиницы «Октябрьская» в «Царскую» или «Императорскую».

Наблюдатели не исключают, что Чернев таким образом больше думает не о подготовке региона к мероприятиям, приуроченным к 100-летию со дня расстрела царской семьи, а о получении дополнительных аппаратных очков перед собственным переназначением. В силу пенсионного возраста Чернев должен подтверждать свой статус ежегодно.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Единороссы будут проводить праймериз в Екатеринбурге лишь по одному округу

Сплетники предполагают, что новая нарезка округов на выборах депутатов Екатеринбургской гордумы будет утверждена лишь в апреле—мае 2018 года — уже после того, как свердловские единороссы начнут свои праймериз. Не исключено, что поэтому партийцы выберут необычный формат предварительного голосования. Якобы они предложат потенциальным кандидатам выдвигаться по одному общегородскому округу. И по итогам праймериз сформируют общегородской список будущих кандидатов. Лишь после утверждения горизбиркомом новой схемы они могут провести заседание политсовета, на котором распределить победителей праймериз по округам.

Виктор Шептий противится созданию городского отделения «Единой России»

Ходят слухи, что у лидера свердловских единороссов и руководителя партийного корсовета по Екатеринбургу Михаила Клименко нашелся повод для конфликта. Якобы Клименко при поддержке своих политических кураторов лоббирует вопрос о создании екатеринбургского городского отделения партии. Если эта идея будет реализована, то у Клименко будут все шансы стать руководителем партячейки и забрать полномочия по выдвижению кандидатов в депутаты Екатеринбургской гордумы. Сплетники предполагают, что Виктор Шептий противится такому развитию событий, готовя аналитички о нежелательности такого решения.

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

За подписи в поддержку выдвижения Собчак обещают фантастические деньги

Политически активные свердловчане внимательно прислушиваются к сплетням о вознаграждениях, которые будут получать сборщики подписей в пользу выдвижения Ксении Собчак. Якобы кто-то им обещал, что за одну подпись в Екатеринбурге будут платить до 300 рублей, в Екатеринбурге по 500-800. Официальных подтверждений этой информации нет. Но якобы в студенческих общежитиях уже собираются бригады, готовые подделывать подписные листы по ночам конвейерным методом.

Депутатам-олигархам грозят наказания за прогулы внеочередных заседаний

По слухам, Анатолий Никифоров, Валерий Савельев и другие богатые депутаты Заксобрания крайне болезненно восприняли разговоры о назначении парламентских заседаний на 19, 25 декабря 2017 года и 13 января 2018 года. Не исключено, что они надеялись на долгие парламентские каникулы и приобрели себе билеты в теплые страны, чтобы пробыть там вплоть до 20-х чисел января. Возможно, что они отказываются сдавать билеты. Есть версия, что руководство парламента знает об этом и подумывает о наложении на депутатов-олигархов особых дисциплинарных взысканий.

Депутаты Заксобрания столкнулись с декларационными проблемами

Рассказывают, что у отдельных депутатов свердловского Заксобрания — просто катастрофические проблемы с прокуратурой. Надзорные органы продолжают проверять декларации, сданные народными избранниками в последнюю антикоррупционную кампанию. В части из них обнаружились недостоверные и неполные данные в связи с недвижимостью (в том числе и заграничной) и прочей собственностью. Фамилий несчастных пока не называют, но известно, что они стали частыми гостями на опросах, сильно нервничают и даже похудели. Главное, чего боятся народные избранники — это появления порочащих их репутацию фактов в прессе, а уже второе — потенциальной угрозы отзыва мандата.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Гаффнер превратился в партийного изгоя

Скандально известный депутат Илья Гаффнер собирается выйти из фракции «Единой России» в свердловском Заксобрании. По слухам, секретарь свердловского отделения партии Виктор Шептий лишил его права голоса. На фракционных заседаниях Гаффнеру не дают высказываться и игнорируют его мнение по любым вопросам. Кроме того, в начале этой неделе его даже исключили из политсовета белоярского отделения партии. На региональную конференцию Гаффнер также не был приглашен. По сути, он стал изгоем в партии. Сейчас он ведет переговоры с оппозиционными фракциями о возможности перейти к ним. Однако там тоже не горят желанием принимать проблемного кадра.

«Справедливая Россия» теряет репутацию, спонсоров и ключевых игроков

Новый руководитель свердловских справороссов Геннадий Ушаков не смог наладить взаимоотношения с сотрудниками партии и ресурсными кандидатами. Поговаривают, будто из-за конфликта с ним заметные одномандатники Александр Караваев и Илья Лобов, которые, как считается, способны привлечь спонсорские средства на кампанию в гордуму, могут отказаться от сотрудничества с «эсерами» и пойти на выборы самовыдвиженцами.

Ситуацию обострила и просочившаяся в СМИ информация о невыплате зарплаты сотрудникам партийного аппарата. «Город у нас маленький, а не получившие зарплату партфункционеры поделились грустными новостями со своими знакомыми. Теперь над „эсерами“, мягко говоря, смеются — они ведь декларировали защиту трудовых прав как одно из основных направлений работы», — не скрывая радости, говорят в стане оппонентов, которые замышляют переманить в свои ряды наиболее опытных специалистов.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Паслер выпросил денег у Вексельберга для Свердловской области

Экс-глава правительства Свердловской области, а ныне председатель правления группы «Т Плюс» Денис Паслер ведет переговоры с главой группы компаний «Ренова» Виктором Вексельбергом о перерегистрации «Т Плюс» на территорию Свердловской области. По словам инсайдера, у Паслера с Вексельбергом сложились весьма крепкие, рабочие отношения и олигарх может пойти дать согласие. Кроме того, у Вексельберга достаточно активов в Свердловской области. Если это удастся, то налоги крупнейшей российской частной компании, работающей в сфере электроэнергетики и теплоснабжения, будут отчисляться в казну региона.

Россолов нашел удобный паритет в работе со всеми подопечными

Глава департамента Госжилстройнадзора Свердловской области Алексей Россолов, похоже, нашел золотую середину в своей работе. Это, как утверждают слухмейкеры, позволяет ему сохранять необходимый для работы баланс. Дескать, чиновник выработал для себя норму на количество взысканий, налагаемых на одну управляющую компанию. Таким образом, объясняют интриганы, он сам нарабатывает показатели и статистику, необходимую для отчетности, но при этом не уничтожает компании, даже если те из рук вон плохо работают на рынке. В итоге, сохраняются хорошие отношения с настоящими владельцами УК, участники рынка не теряют ощущения «кто главный», да и губернатор доволен.

Готовится крупная отставка в региональном отделении федеральной структуры

Говорят, что в Свердловской области намерены сменить главу кадастровой палаты. Инсайдеры рассказывают, что уже два месяца эту должность исполняет заместитель, а сам глава службы, Владимир Вафин, на работе не появляется. «Это вызывает недоумение у сотрудников. Они уже устали уверять друг друга, что он просто в отпуске. У всех стойкое впечатление: он уже не вернется, а Москва нашла преемника, это будет зам главы территориального Росреестра Игорь Цыганаш.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В администрации губернатора нашли главреда «Областной газеты»

По слухам, руководители администрации губернатора Свердловской области активно ищут кандидатуру на пост нового главного редактора «Областной газеты». Якобы шорт-лист на эту должность возглавляет бывший директор холдинга «Уральский рабочий» Евгений Тулисов. Эта версия вызывает некоторое непонимание у слухмейкеров. С одной стороны — Тулисов талантливый пропагандист, умеющий выстраивать медиастратегии. С другой — именно под руководством Тулисова газета «Уральский рабочий» пришла в упадок и в результате сменила хозяина.

Мэрии необходимо усиление — осталось два скромных ресурса

Администрация Екатеринбурга в замешательстве — непонятно, как пиарить ЧМ-2018. «Вечерний Екатеринбург», «Студия-41» и официальный сайт мэрии — ресурсы для продвижения проектов у городских чиновников те же, но надежды на продвижение от областных СМИ нет. Бывший городской чиновник Александр Иванов, перейдя в администрацию губернатора, не бросил все медиаресурсы региона на продвижение городских проектов, как-то планировалось заранее, а стал жить совершенно самостоятельно, предоставив город самому себе на откуп.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший депутат-олигарх возглавит уральский «Баден-Баден»

После скоропостижной кончины Альберта Макаряна, который последние 10 лет руководил санаторием «Обуховский», все еще не назначен новый руководитель водолечебницы. Свердловские власти намерены превратить ее в местный «Баден-Баден», где будут поправлять здоровье региональные элиты. Поэтому к выбору нового управленца подходят крайне избирательно. По слухам, актив может отойти состоятельному экс-депутату свердловского Заксобрания Анатолию Павлову. Его кандидатуру рассматривают исключительно из-за его финансовой обеспеченности — в лечебницу необходимо вкладывать. Павлову в свою очередь новые владения гарантируют постоянный доступ к политической элите, который он потерял с депутатским статусом.

Уральские чиновники отказались встречаться с сыном американского шпиона

Некоторые свердловские чиновники оказались не рады приезду на Урал Гэри Пауэрса — сына американского летчика-шпиона Франсиса Гэри Пауэрса, сбитого над Уралом в 1960 году. Сын пилота США посетил Косулино (входит в Белоярский городской округ), а также Дегтярск, где из-за этого же инцидента разбился советский летчик Сафронов — главы обоих территорий отказались встречаться с ним.

Один градоначальник сослался на большую занятость, другой объяснил так свое решение: «Лучше бы его отец никогда не прилетал к нам, и ему нечего здесь делать». По информации источника в правительстве, эти отказы связаны не только с личной позицией мэров, но и с опасениями быть обвиненными в непатриотизме — после истории с русским «мальчиком из бунгестага».

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловской области найден город, где не боятся прокуратуры

Рассказывают, что Нижний Тагил стал в области главным городом, где власть перестала платить компаниям по муниципальным контрактам. «Если бизнес идет в суд, то он, конечно, выигрывает дело. Но из администрации города приходит распоряжение не отдавать деньги все равно. Предприниматели идут в прокуратуру, и надзорный орган, грубо говоря, грозит властям города пальчиком, вынося предписания исполнить решение суда. Но это и все», — говорят слухмейкеры, добавляя, что такая ситуация складывается, конечно, с компаниями, которые администрация не желала видеть на конкурсах.

В Богдановиче — новый политический союз

Бывший мэр Богдановича Андрей Быков, говорят, весьма остро осознал, что мэром ему снова не стать. В этой связи, объясняют слухачи, он решил искать союзников для движения в другом политическом фарватере. Своей целью экс-градоначальник якобы поставил противостояние мэру Владимиру Москвину. Для этого Быков, объясняют интриганы, заключил временный союз с главным полицейским Богдановичского района Константином Мартьяновым и теперь оба будут работать против действующего главы, чье имя в последнее время связывают преимущественно со скандальными новостями.

«Проделки московского застройщика стали явными»

Говорят, что застройщик ПИК согласился взять в субподрядчики по новому микрорайону в Завокзальном одну из структур УГМК — чтобы те заработали на строительстве жилья. Взамен компания попросила у минстроя «немного» — узаконить устраивающие их границы земельного участка. Но региональное министерство «случайно» прирезало к общему участку кусок земли, который давно был в собственности у русского филиала «Пепсико» — их производство находится как раз на краю будущего большого жилого квартала. Производитель «Пепси» вместо того, чтобы, как принято в области, попытаться договориться, не только пошел в суд, но и вынес историю в паблик. «Теперь проделки топ-менеджера ПИКа Грипаса [экс-вице-премьер правительства области], который ездил договариваться в минстрой, в УГМК, стали явными», — с удовольствием судачат строители.

Свердловские бизнесмены подозревают, что их налоговые проблемы спровоцировал помощник Навального

Свердловские бизнесмены распускают слухи, что носящие массовый характер проблемы с оформлением возврата НДС как-то связаны с оператором, разрабатывавшим программу для онлайн отправки налоговой отчетности в ФНС. Некоторые коммерсанты предполагают, что одним из разработчиков этой системы была компания «СКБ-Контур». Он не исключают, что в программу закралась преднамеренная или непреднамеренная ошибка. И вспоминают, что одним из наиболее знаменитых менеджеров этой компании когда-то был сегодняшний помощник Алексея Навального — Леонид Волков. Но может ли Волков сегодня влиять на деятельность «СКБ-Контур» и работу его программных продуктов, они толком не знают.

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

К продвижению ЭКСПО-2025 привлекут журналистов

Слухмейкеры рассказывают, что руководители области могут расширить состав экспертных групп, занимающихся продвижением заявки на проведение в Екатеринбурге выставки «ЭКСПО-2025». Не исключено, что к уже входящим в них московским экспертам добавятся свердловские пиарщики и журналисты. Одним из главных критериев при голосовании за город-кандидат будет положительное отношение к выставке со стороны местного населения. Для достижения этой цели могут понадобиться местные кадры с хорошей репутацией.

Платные парковки в Екатеринбурге заработают только на время ЧМ-2018

В Екатеринбурге на время матчей чемпионата мира по футболу рядом с каждой платной парковкой будет дежурить сотрудник ГИБДД. На сегодняшний день порядка 70% автомобилистов не оплачивают парковку, так как знают, что их скорее всего не оштрафуют. В связи с ЧМ-2018 машин в центре может стать значительно больше, и если все будут игнорировать оплату, то парковки превратятся в хаос. Городские власти боятся таким образом опозориться в глазах иностранцев. Поэтому они договорились с сотрудниками автоинспекции о помощи. Как потом будут расплачиваться, пока не ясно.

В Екатеринбурге свирепствует Роспотребнадзор

Отельеры жалуются на придирки Роспотребнадзора. «Берут пробу воздуха на улице и говорят — исправляйте, загрязнен. Или воду из-под крана проверяют — и требуют сделать ее чище, чем у Водоканала. Потребовали у администратора, которая даже на газон не ступает, прививку от клещевого энцефалита», — рассказывают представители бизнеса.

Инспекции связаны с ЧМ-2018, но больше напоминают издевку, говорят предприниматели, предвкушающие, сколько проверок обрушится на них в будущем году, перед играми чемпионата мира.

Свердловских священников урезали в статусе

Священнослужители переживают: новый пункт недавно обновившегося церковного внутреннего регламента предполагает крайне позднее признание заслуг. Митру (расписной головной убор, разрешение, на ношение которого в православии считается наградой) можно будет получить только спустя 40 лет служения. «Если рукоположен в сан в 20-22 года, что чаще всего и бывает — так, считай, митру тебе выдадут в 62 года. Не все, во-первых, доживают, а если и доживают, то особенно и не нужна уже такая награда, да и носить тяжело уже. Поэтому нововведение неожиданное, но будем жить, как предписано», — рассуждают священнослужители.

Слухи Челябинской области

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Силовики исполнят поручение Путина

После сегодняшнего совещания у губернатора Бориса Дубровского силовики обещают активизировать действия не только по «Речелстрою», но и по другим строительным фирмам, обманувших дольщиков. Оказалось, что, к примеру, в истории с микрорайоном «Яркая жизнь» хватило, чтобы директор фирмы-застройщика провел несколько суток в ИВС, после чего началось «шевеление» на стройке. Такой же активности ждут в Копейске, где временно задерживали директора ООО «УралСтрой». «Пусть посидят чуть-чуть, полезно!» — говорят силовики. Мол, так и исполнят поручение президента Владимира Путина. А начнут с Пязока.

Фото: Вадим Ахметов, коллаж — Полина Крюкова © URA.RU

О Юревиче забыли?

В Челябинске обратили внимание на то, что генпрокурор России Юрий Чайка и начальник СК РФ Александр Бастрыкин в своих итоговых интервью, обнародованных на днях, не вспомнили об экс-губернаторе Михаиле Юревиче. Оба говорили о громких уголовных делах, связанных с бывшими губернаторами. Но про бывшего главу Южного Урала ни слова. В рядах элиты шепчутся, мол, дело Юревича тихо сворачивают. «Дорожные» взятки «принял на себя» его топ-менеджер Андрей Чуркин. Но элита сомневается, что Чуркин подписался на несколько миллиардов. К тому же бывший министр здравоохранения Виталий Тесленко от своих показаний, второе уголовное дело Юревича, не отказывается. А Чайка и Быстрыкин говорили только об уже завершенных делах.

Один из фигурантов «дела Юревича» уехал в Эмираты

Экс-директора «Челябинскавтодора» Константина Овчинникова видели в Эмиратах. И якобы он объявлен уже в федеральный розыск. Тут же появились версии, что это связано с его уголовкой 2014 года, в рамках которой он дал показания на экс-губернатора Михаила Юревича. Другие говорят, мол, как раз то, что он дал показания, и позволило ему «соскочить». Все дела закрыты и давно снята подписка о невыезде. А в Эмиратах он просто отдыхает, а если и прячется, то по другому делу. Это связано с новыми партнерами по бизнесу, с которыми он разругался. Одним из партнеров, кстати, является бизнесмен Сергей Вильшенко. Правда, Вильшенко уже почти весь бизнес переписал на отца, экс-начальника ФСБ Златоуста Григория Вильшенко.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В «СтопГОКе» окончательно переругались

Говорят, что разброд и шатания в руководстве «СтопГОКа» могут окончательно развалить движение. Не всем понравилось, как один из лидеров движения Василий Московец заявил, что не будет ходить на заседания в Общественную палату региона. Говорят, что Московец не имел права это делать единолично, от лица всего движения. Он, мол, должен был посоветоваться с соратниками. А так, если не ходить в палату, то можно и не знать, что с проектом. Короче говоря, некоторые уже подумывают отказаться от Московца и участвовать в заседаниях. Пусть и не от «СтопГОКА», откуда все могут просто разбежаться в разные стороны.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Министр спорта отбился от ОНФ

Говорят, что министр спорта и туризма Леонид Одер получил ответ из прокуратуры, и эта бумага стала ответом на претензии ОНФ. «Фронтовики» заявляли, что министр нарушает закон о коррупции. Якобы его жена не имеет права работать тренером в одной из спортивных школ Челябинска. Представители ОНФ пытались вкинуть это в паблик, но тему не подхватили. Одер же просто отправил обращение в прокуратуру и попросил ответить, имеет ли его жена право работать тренером. «Имеет, — сообщили министру. — Нет никакой прямой подчиненности, спортшкола муниципальная». Болтают, что в ОНФ ищут новый материал, которым мог бы стать «компроматом на Одера».

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Гладкова готова к отставке?

В Челябинске всерьез заговорили об отставке министра экологии области Ирины Гладковой. Она не пришла на круглый стол по загрязнению воздуха, где присутствовал даже вице-губернатор Сергей Сушков. Не было ее еще на нескольких мероприятиях. В резиденции губернатора особых претензий к Гладковой нет. Она действует строго в рамках законодательства и не может выйти за пределы полномочий, говорят коллеги. Однако некоторые активисты движения СтопГОК так рьяно вешают на чиновника ярлык предателя экологии, что для снятия напряжения Гладкова может уйти в отставку. При этом министру готовы предложить работу сразу несколько предприятий, разрабатывающих масштабные экологические программы.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

…, а ей уже подобрали преемников

За кресло Ирины Гладковой уже началась борьба, несмотря на то, что она еще никуда не ушла. Поговаривают, что рассматриваются два кандидата. Это председатель комитета экологии и ресурсосбережения Южно-Уральской торгово-промышленной палаты (ЮУТПП) Андрей Минченко, двоюродный брат известного политолога Евгения Минченко, а также первый замминистра Ирина Харина. За первого хлопочут вице-губернатор Руслан Гаттаров и депутат Госдумы Владимир Бурматов. А кандидатуру Хариной считает более удачной мэр Челябинска Евгений Тефтелев — она работала у него в администрации Магнитогорска на посту начальника управления охраны окружающей среды и экологического контроля до назначения обоих в областной центр.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Чигинцев хочет уйти на сельское хозяйство

Говорят, что министром сельского хозяйства региона станет Сергей Чигинцев, ныне руководитель комитета по управлению имуществом и земельным отношениям мэрии Челябинска (КУиЗО). Болтают, что он сам сказал об этом на совещании в КУиЗО. Мол, есть высокая вероятность, что он займет кресло министра, освободившееся после того, как Сергей Сушков был назначен вице-губернатором. А и. о. главы минсельхоза Алексей Завалищин вернется на пост первого заместителя.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мотовилов прикрылся партией…

Депутат Заксобрания Александр Мотовилов и один из руководителей управляющей компании «Ремжилзаказчик» нашел-таки способ, как остановить атаку «Молодой гвардии „Единой России“» на его фирму. Лидер челябинской МГЕР Максим Голощапов хотел 7 декабря устроить акцию против плохой работы этой УК. Однако Мотовилов оборвал все трубки партийного руководства. И в итоге сумел внушить им, что он является членом регионального политсовета «Единой России». Значит, «наезд» на его фирму может срикошетить на партию. Старшие товарищи позвонили Голощапову и велели особо не усердствовать. Акция прошла, но в более спокойном формате.

…и сорвал форум

В то же время руководство регионального отделения «Единой России» вынуждено было перенести форум партийных проектов, на котором планировалось подвести итоги года. Ответственным за это мероприятие был Александр Мотовилов. Но он то ли сосредоточился на дела своей управляющей компании, то ли просто не успел все организовать. «Молодогвардейцы», которым он помешал провести свою акцию протеста около УК, вряд ли оставят этот факт без внимания и доведут информацию до руководства.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Давыдову испортили ужин

В Челябинске рассказывают о том, как в одном из ресторанов произошел инцидент с бывшим сити-менеджером Сергеем Давыдовым, недавно вышедшем из СИЗО под подписку о невыезде. Давыдов мирно ужинал в компании соратников. В это время в ресторан зашел некий мужчина, прошел по залу и вдруг, увидев Давыдова, остановился и якобы громко сказал: «А этот вор разве не в тюрьме?». Возникла неловкая сцена, но экс-глава мэрии остался спокоен. Даже улыбнулся. А в зале стали судачить — мол, «легко сейчас хамить, зная, что ничего не будет». А заодно посплетничали о том, что все проблемы Давыдова закончились.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Шумаков опять занялся саботажем?

Депутата Советского райсовета Челябинска и директора муниципального учреждения «Городская Среда» Сергея Шумакова заподозрили в саботаже поручения главы города Евгения Тефтелева по наведению порядка с временными некапитальными объектами. Участники рынка говорят, что он устраивает ночные рейды по вывозу киосков. И якобы без лишних свидетелей демонтируются только объекты неугодных коммерсантов. Это похоже на передел рынка. Как предполагают предприниматели, стоящие рядом такие же незаконные киоски, которые Шумаков сдал производителям мяса и хлеба, никто не трогает, а если власти все же заставляют их убрать, через некоторое время они появляются вновь. При этом Шумаков браво докладывает о сотнях вывезенных павильонов.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Чиновники паркуются бесплатно

От того, что проект платных парковок в Челябинске вновь «зарубила» УФАС, выиграли чиновники. Так и не заработала платная парковка на Театральной площади под окнами челябинской мэрии. Несмотря на то, что уже установили будку. Власти искренне хотели «начать с себя», чтобы показать пример всему городу. Но никто денег за въезд на площадь не берет. Сотрудники администрации тихо радуются и паркуются, как и прежде, бесплатно.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский ледовый городок в разы дешевле екатеринбургского

Нынешний ледовый городок в Челябинске будет простым до безобразия — четыре горки, лабиринт и несколько фигур. На презентации объекта даже журналисты начали спрашивать, почему так скромно. Им объяснили, что город живет в режиме строгой экономии, никакой роскоши, только все самое необходимое. Поэтому на ледовый городок выделено 10 млн рублей. Кто-то заикнулся, что в Екатеринбурге городок красивее. «Так у них бюджет в три раза больше», — вздохнули чиновники.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Цикунков готов «утопить» Иванова

Скандал с передачей имущества спортклуба «Атлет» может ударить по руководителю горспортуправления Евгению Иванову. Во время конфликта между экс-директором клуба бодибилдером Сергеем Цикунковым и руководителем МБУ «Спортивный город» Эркином Маматовым выяснилось, что первый целый год работал по поддельному или недействительному диплому. Его хотели привлечь за это к ответственности. Но Цикунков якобы заявил, что Иванов был в курсе ситуации. И если его будут «топить», то он за собой потащит начальника горспортуправления. А Иванов очень ценится в администрации города. Поэтому конфликт решено замять по-тихому.

Слухи Тюменской области

В аппарате Облдумы ищут саботажников

В аппарате Тюменской областной Думы назревает тихий скандал. Начальство усиленно ищет крайнего, кто поставил заседание комитета областной Думы по госстроительству на одну дату с «Губернаторскими чтениями», не разведя эти мероприятия по времени, как это обычно бывало. Из-за этого большинство депутатов, традиционно присутствующих на этом имиджевом мероприятии, вынуждены были его пропустить, чтобы героически «обеспечивать кворум» на заседании комитета. Думцев теперь волнует вопрос: был ли саботаж «Губернаторских чтений» организован аппаратом думы специально либо это последствия элементарной безалаберности исполнителей?

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Фирма областного чиновника удачно провела фуршет за бюджетные деньги

Говорят, что над членом областного правительства Андреем Пантелеевым в очередной раз сгустились тучи. Виной тому неуемная активность высокого чиновника в собственном бизнесе. Знатоки судачат, что в погоне за возможностью подзаработать лишнюю копеечку Пантелеев частенько путает «собственную шерсть с государственной». На этот раз фирма члена правительства, в которой самому Пантелееву принадлежит 48%, а остальное — его жене, умудрилась организовать и провести фуршет за деньги из областного бюджета на одном из мероприятий по цене существенно выше среднего чека при походе в большинство ресторанов Тюмени. Такая нездоровая активность чиновника в коммерческих проектах уже не раз привлекала внимание как общественников, так и правоохранительных органов. Инсайдеры судачат, что очередной «подвиг» Пантелеева может оказаться последним в его чиновничьей карьере.

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Тюменские коммунисты устроили проверку своему коллеге Юрию Юхневичу

Слухачи уверяют, что в тюменском обкоме КПРФ после выборов произойдут серьезные перемены. «Глава обкома Тамара Казанцева всерьез решила поставить на свое место коллегу по Облдуме Юрия Юхневича, — шепчутся сплетники. — А чтобы проверить, насколько Юхневич готов занять этот пост, ему поручено руководить штабом „красных“. Если сумеет выбить Зюганову такой же процент, как на прошлых выборах, то вопрос о его повышении можно считать решенным».

Экологи сочиняют письмо президенту Путину…

Слухачи уверяют, что тюменские экологи и общественники готовят письмо к президенту Путину. Поводом стали публичные слушания о передаче в концессию ООО «Тюмень водоканал» коммунальных сетей на длительный срок и изменения схемы водозаборов, питающих город. Злопыхатели шепчутся, что общественники назвали публичные слушания «имитацией» и, отчаявшись достучаться до депутатов и чиновников, решили рассказать обо всем президенту. «Активисты до сих пор говорят, что водозабор из мест подземного ядерного взрыва полувековой давности недопустим, — передают слехмейкеры. — И готовы использовать главный козырь в решении проблем любого уровня в стране — обращение к президенту. Учитывая, что скоро в стране стартует предвыборная кампания, этот шаг может оказаться удачным».

Фото: depositphotos.com © URA.RU

…, а тоболяки ему уже написали

После отставки главы областного департамента лесного комплекса Владимира Артановского по Тобольску поползли слухи о возможных увольнениях и уголовных делах в местном лесничестве. «Местные активисты написали президенту Путину письмо, в котором рассказали, что у семьи лесничего Лезнева здесь выстроился очень удачный бизнес, — посмеиваются слухачи. — Якобы его жена зарегистрировала ИП и также работает в лесной сфере, выигрывая выгодные тендеры». Злопыхатели уверяют, что полученный предпринимательницей договор на обслуживание Абалакского заказника якобы полностью отрабатывают подчиненные ее супруга, и это не единственный пример семейного бизнеса. «Учитывая, что родственница Лезневой работает в тобольской полиции, можно предположить, что бояться семье нечего», — полагают сплетники.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тоболякам не нравится лежать в больнице в одной палате с врачами

Говорят, что тоболяки с интересом следят за перипетиями с больницей Водников в Тюмени. «Там главврача убрали, а почему здесь-то не могут убрать? В больнице бардак, все развалили, в палатах прямо при больных врачи сидят со своими компьютерами, — шепчутся слухачи. — К тому же история с замглавврача Смоляренко, который якобы принуждал медиков давать ложные показания по делу о смерти пациента, еще не закончена». Злопыхатели поговаривают, что ситуация с замглавврача тоже в ближайшее время выльется в уголовное дело. «А главврач Марат Баширов увольнения не опасается, поскольку его якобы прикрывает высокопоставленный сотрудник областного департамента здравоохранения», — считают сплетники.

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Главный полицейский Ишима переквалифицировался в чиновники

Ишимские слухачи уверяют, что экс-глава местного отдела полиции Евгений Бек уже нашел себе новую работу. «В Ишиме своих не бросают, — веселятся слухачи. — Бывший главный полицейский стал чиновником в городской администрации. Недаром, видимо, местные ябеды жаловались, что обращения в полицию по поводу нарушений в администрации часто уходили в какую-то черную дыру».

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На детском радио в Тюмени хочет нажиться бывший чиновник

Тюменскому радио «Ребячья республика», по слухам, предстоит непростой год. Сплетники уверяют, что социальный проект, который практически не зарабатывает на рекламе и живет на бюджетные субсидии, поставлен перед фактом: за аренду радиопередатчика ему придется платить вдвое больше. «Недавно „Ребячка“ получила уведомление, что компания, которой принадлежит передатчик, подняла цену до 80 тысяч рублей в месяц, — говорят слухачи. — Это верхний предел ценовой „вилки“ компании по Тюменской области». Злопыхатели уверяют, что владелец передатчика связан с семьей известного областного экс-чиновника, который недавно уволился из департамента информполитики.

К Медведевой едет министерская проверка

Если верить слухам, Минздрав и Минобр России направили в ТюмМГУ проверку после жалоб сотрудников на массовый террор, якобы развернутый руководством учреждения во главе с ректором Ириной Медведевой. При этом ревизоры получили четкую задачу — вытащить на поверхность все нелицеприятные факты, имевшие место быть в вузе. «Эти запреты и угрозы более не могут продолжаться. Кто-то должен уже это закончить», — болтают слухачи.

Депутаты с Севера основали в Тюмени тайное общество

Длинные языки болтают, будто бы на неожиданное решение пошли депутаты Тюменской областной думы, избранные в парламент от ХМАО и ЯНАО. Якобы народные избранники проводят тайные встречи, на которых согласовывают свои действия в той или иной сложной ситуации. По слухам, на такую кооперацию их подтолкнули сложившиеся реалии — власти автономных округов требуют от своих делегатов проводить обособленную политику, тогда как идеологи юга области настолько убедительны в аргументах, что перечить им подчас практически невозможно.

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В молодежном департаменте обойдутся без мэтров

Слухачи не обошли стороной и раскол тюменских активистов. Создание совета при региональном департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике вызвало настоящий конфликт поколений среди членов Общественной палаты области, однако источники, близкие к департаменту, уверяют: выбор сделают в пользу юных и креативных. «Павел Белявский заинтересован собрать в совете молодежь под стать себе, поэтому возрастным мэтрам просьба не беспокоиться», — шепчутся злопыхатели.

Водителя авто с поддельными номерами и не пытались искать

Тюменские автолюбители не оставили без внимания своего земляка, который с весны разъезжает на машине с поддельным госномером и «радует» регулярными штрафами другого человека. Слухачи уверяют, что в роли нарушителя выступает сотрудник тюменского УМВД, и именно поэтому при наличии фото с камер и данных о настоящем регистрационном номере его до сих пор не наказали.

Слухи ХМАО

Комарова резко изменила планы

Поговаривают, что истеблишмент столицы Самотлора облегченно вздохнул, услыхав радостную новость о том, что Комарова отменила свой программный визит в Нижневартовск. По слухам, губернатор предпочла отправиться на совещание в Москву.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Шаповал покупает биткоины

Если верить слухам, необычное финансовое решение принял замгубернатора Дмитрий Шаповал. Говорят, что в ходе одной из неформальных встреч чиновник поделился своими планами вложить все собственное состояние в покупку биткоинов. «Конечно, криптовалюта продолжает бить рекорд за рекордом, но в России биткоин — вне закона. Решение рискованное, хотя, впрочем, Дмитрий Викторович — не из трусливого десятка в этом плане», — сплетничают чиновники.

Пресс-секретарь Хохрякова заделалась в Снегурочки

Рассказывают, что в одной из Снегурочек, коих на улицах Ханты-Мансийска в связи с проектом «Новогодняя столица» появилось великое множество, можно узнать пресс-секретаря председателя Думы ХМАО Бориса Хохрякова Ксению Букаринову. В городе проходит съезд Дедов Морозов и Снегурочек, и Букаринова якобы принимает в нем участие. «Приятно смотреть, когда человек помимо высокой нагрузки на работе еще находит время для хобби. Не каждый так умеет», — рассказывают наблюдатели.

Югорские единороссы затеяли опасную игру

По слухам, странные вещи стали происходить в стане единороссов Югры. Еще вчера дружные партийцы сегодня плетут интриги за спиной друг друга и подставляют. Если это правда, сплетничают слухачи, то руководители отделения, поощряющие подобные вещи, берут на себя большой риск — впереди президентская кампания, и заходить в нее с камнем за пазухой категорически не рекомендуется.

«Возможно, происходящее — результат какого-то недоразумения, не более. Куда хуже, если наши партийцы сознательно пытаются развязать подковерную войну», — делится мнением слухмейкер, знакомый с ситуацией.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Липатова увольняет сына Царевой

По слухам, сын бывшего заместителя директора департамента общественных и внешних связей Югры Веры Царевовой, Тимур Фаляхов, находится под угрозой увольнения. По мнению слухачей, начальник управления по обеспечению открытости органов власти Галина Липатова, которая пришла на место уволенной Царевой, дала распоряжение об увольнении сына бывшей чиновницы, трудящегося в «Открытом регионе» (казенное учреждение, выполняющее роль пресс-центра правительства Югры).

Дейнека задал моду доносить на шантажистов

Как шепчутся в правоохранительных органах ХМАО, югорские чиновники массово начали обращаться в СУ СКР по факту вымогательств и информационного шантажа. По мнению слухмейкеров, катализатором такой активности госслужащих послужила история главы Мегиона Олега Дейнеки. Напомним, силовики организовали проверку в адрес администратора городского паблика во «ВКонтакте» Дмитрия Цыбенко. По словам главы города Олега Дейнеки, Цыбенко предлагал ему подписать контракт на информационное сопровождение, в противном случае угрожая распространением негатива, дискредитирующего деятельность администрации.

Манченко терроризирует мэрию Ханты-Мансийска

Если верить слухам, необычно активную деятельность развел политолог и владелец медиабизнеса Павел Манченко. Говорят, что он и подконтрольные ему лица активно агитируют жителей Ханты-Мансийска выйти на митинг против радарной установки военных, якобы оказывающей вредное воздействие на городские районы. «Павел Анатольевич собирает всех протестовать и жаловаться президенту. Расчет очевиден — пытается убедить АП (администрация президента — ред.), что в городе все из рук вон плохо и местные чиновники плохо заботятся о результатах предвыборной кампании. Зачем? Видимо, ждет, что власти начнут просить его успокоиться и предложат что-то взамен», — рассуждают сплетники.

…, а связанные с ним порталы пошли по стопам Шмонина

При этом, отмечают слухачи, аффилированные с Манченко площадки стали активно использовать технологию фэйкньюс — прием, к которому прибегал ныне арестованный создатель «Чиновник.Ру» Эдуард Шмонин. «Поди решили, что раз Эдик в тюрьме, можно занять его нишу. Забавно, что они хватают все темы, которые ранее поднимал „Чиновник“, и пытаются выдавать их как собственный эксклюзив», — болтают в медиатусовке.

Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Дегтярев скупает паблики во «ВКонтакте»

Как шепчутся в Нефтеюганске, племянник главы муниципалитета Сергея Дегтярева якобы покупает городские паблики во «ВКонтакте». Одной из таких покупок стала группа «Типичный Нефтеюганск». По словам слухачей, глава города планирует использовать информационные площадки для создания благоприятных отзывов в соцсетях о деятельности администрации, а также для дополнительного информирования граждан о работе мэрии.

Полицейские Сургута сливали инсайд за деньги

По слухам в правоохранительных органах Югры, несколько сотрудников полиции из Сургута попались на передаче закрытой информации хозяевам информационных городских порталов. По мнению слухмейкеров, стражи порядка передавали фотографии и видеозаписи с мест преступлений в обмен на денежное вознаграждение. «В адрес сотрудников проводится служебная проверка, скорее всего их уволят», — судачат сплетники.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Под видом чиновников Нижневартовска работают аферисты

В Нижневартовске появились необычные мошенники. Выступающие от имени городской администрации люди, якобы просят предпринимателей инвестировать в проекты по благоустройству и реконструкции городских улиц. Один из предпринимателей согласился пожертвовать деньги городу, однако оказалось, что перечислил деньги третьим лицам. «Ладно деньги небольшие, — досадует потерпевший, — жалко другое, что теперь городу этими деньгами я уже не помогу».

Слухи ЯНАО

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Ямальским депутатам придется снова работать руками

В Заксобрании Ямала говорят, что снова случились какие-то проблемы с оборудованием. Система для голосования снова вышла из строя, и на сей раз поломка серьезная. До 21 декабря, когда должно пройти очередное заседание ямальского парламента, ее отремонтировать скорее всего не успеют. Депутатам придется голосовать по старинке. — поднятием мандата. Хотя им не привыкать. Поломки оборудования в последнее время у них случаются часто. Последняя случилась во время ноябрьского заседания. Большую част вопросов депутаты голосовали в «ручном режиме».

Ямальские чиновники устроили себе банкет в День округа

Говорят, что все высокопоставленные руководители Ямала и даже некоторые главы муниципалитетов на выходных соберутся в Салехарде на неофициальной встрече. Правительство региона организовало небольшой банкет для чиновников по случая дня рождения Ямала. По слухам, особой роскоши там не будет. Все-таки не юбилей. Но вкусные напитки и изысканные закуски на столах присутствовать все-таки будут. Праздничное настроение для участников банкета будут создавать местные артисты. На приезжих решили не тратится.

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Глава образования Нового Уренгоя может уйти в отставку…

История «школьника из бундестага» ушла с первых страниц СМИ, но продолжает кипеть в Новом Уренгое. Слухмейкеры рассказывают, что проверки в гимназии, где учится школьник, продолжаются. Директор школы Екатерина Кашникова уже получила выговор за просчеты в работе, а преподавателя немецкого языка, которая сопровождала детей в поездке в Германии, по непроверенным пока данным, временно отстранили на от работы. Последствия скандала, по всей видимости, настигли и директора городского департамента образования Михаила Терещенко. Инсайдеры говорят о возможных кадровых решениях по итогам проверки и недвусмысленно намекают, что он, возможно, покинет пост после новогодних праздников.

Депутатом Ноябрьска заинтересовалась прокуратура

На городской станции скорой помощи в Ноябрьске начали увольнять сотрудников, недовольных задержками зарплаты. Ранее «URA.Ru» уже рассказывало о ситуации о том, что аутсорсинговая компания, которая оказывает автотранспортные услуги и предоставляет водителей для «скорых», уже не первый раз не выплачивает зарплаты сотрудникам. По непроверенной пока информации, после жалоб в публикаций в СМИ на водителей началось давление. Некоторых из работников уже заставили написать заявление «по собственному желанию». Говорят, что компанией уже собрались заняться в прокуратуре. Проверка не сулит ничего хорошего владельцу фирмы — городскому депутату Александру Руденко.

Фото: Максим Егоров © URA.RU

Единороссы нашли замену арестованному за взятки однопартийцу…

На конференции «Единой России» в Салехарде должны определиться с кандидатурой врио секретаря отделения партии Ноябрьска. По слухам, городские партийцы уже определились с выбором и хотят посадить в кресло Ильдуса Резяпова. Осталось только посоветоваться с региональными коллегами. Временно исполняющего обязанности партийцам придется избрать, напомним, вместо арестованного секретаря Ноябрьского отделения «Единая Россия» Павла Крюкова.

…, а вся история с уголовным расследованием может оказаться местью

В нефтегазовой сфере обсуждают, что уголовное дело и вся история с задержанием Павла Крюкова может быть следствием мести от его бывших коллег. По слухам, Крюков поссорился с бывшими работодателями еще во времена, когда возглавлял одну из сервисных буровых компаний. Нефтяник остался недоволен компенсацией при уходе. А потом оказался на посту гендиректора «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» и лишил своих уже бывших работодателей из холдинга «Ру-Энерджи» важных контрактов. Это якобы и привело к полному банкротству холдинга. Этого ему не простили, и по слухам, именно владельцы «Ру-Энерджи» инициировали расследование против Крюкова.

Слухи Пермского края

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Решетников присмотрелся к Госдуме

По слухам, губернатор Пермского края Максим Решетников, на этой неделе побывавший на конференции регионального отделения «Единой России», извлек для себя пользу из этого мероприятия. И готовится к активным действиям.

Дело в том, что секретарь «ячейки» Николай Демкин неожиданно предложил «спросить» с депутатов Госдумы за потерянные Пермским краем 2,5 млрд рублей федеральных дотаций. Губернатор в ответ посмеялся, но выводы, как говорят, сделал.

У Прикамья в Госдуме семь представителей — четыре одномандатника и три парламентария, избранные по совместным с Удмуртией спискам. Судачат, ни сам Решетников, ни его окружение навскидку не вспомнили, что же полезного сделали народные избранники для региона. Теперь команда губернатора готовится как следует проанализировать лоббистские возможности депутатов Госдумы.

В кулуарах, к слову, уже пару месяцев периодически обсуждают, кто из семи действующих представителей Прикамья в Госдуме продолжит политическую карьеру через четыре года. Один или двое?

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Кокшаров рискует стать безработным

Ходят слухи, сгустились тучи над вице-премьером и министром территориального развития Романом Кокшаровым. Последний то ли ненароком, то ли намеренно стал мешать объединительным процессам в муниципалитетах. На это, может быть, закрыли бы глаза, но ведь укрупнение территорий поддерживает губернатор.

Вот в гордуме Краснокамска Кокшаров сказал депутатам, что никто не ставил задачи объединяться с Краснокамским районом — «это ваше волеизъявление». Парламентарии сильно удивились. А если учесть, что на многих глав территорий Кокшаров все-таки влияет — его «либеральные» выступления могут просто сорвать объединения.

Судачат, что продолжение «подрывной» деятельности чревато для Кокшарова отставкой.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

На Удальева кое-кто начал охоту

На минувшей неделе пермский телеграм-канал «Проводник» из всех орудий ударил по вице-премьеру краевого правительства Антону Удальеву. В частности, чиновник и его товарищ и деловой партнер Дмитрий Махонин (ныне работающий в центральном аппарате ФАС) якобы были уличены как бенифециары ряда крупных коммунальных предприятий в Краснокамске.

Двумя другими ключевыми участниками «мутных» схем по банкротству и приватизации муниципальных активов при этом назывались депутат Земского собрания Краснокамского района, лидер реготделения «Яблока» Ольга Колоколова и бывший глава этого района Юрий Крестьянников, ныне являющийся заместителем Удальева в Региональной службе по тарифам (РСТ).

Наши слухачи утверждают, что эта атака — лишь начало масштабной информационной кампании против Удальева и его сподвижников. Шептуны предполагают, что наиболее вероятным ее заказчиком может быть компания «Т Плюс» Виктора Вексельберга.

По всей видимости, таков ответ тепловиков на начатое пермским УФАС разбирательство с завышенными тарифами «Пермской сетевой компании» (является дочерним предприятием «Т Плюс»). Якобы в «Т Плюс» ожидают, что Удальев надавит на УФАС, которое он еще недавно возглавлял, и антимонопольщики прекратят разбирательство. В противном случае история с коммунальными активами и дорогими иномарками, якобы принадлежащими чиновнику Удальеву и его неработающей супруге, пополнится новыми эпизодами.

Политов «прессует» глав

По рассказам слухачей, замглавы администрации губернатора Леонид Политов пытается перехватить инициативу управления муниципалитетами у директора территориального департамента Дмитрия Пучко. В частности, Политов жестко ставит перед местными главами задачи обеспечить явку на предстоящих выборах президента в Пермском крае на 20% выше, чем она была на выборах губернатора. И сделать это надо любой ценой.

Говорят, руководители тех муниципалитетов, где явка будет провалена, уйдут в отставку. При этом замглавы администрации якобы очень странно формулирует задачу: неважно, за кого из кандидатов люди проголосуют — главное, чтоб они пришли на выборы.

По слухам, главы между собой обсуждают, что выполнить задачу по явке можно, только насильно приводя людей на избирательные участки. При этом нет никакой гарантии, что принужденные к голосованию жители отдадут свои голоса именно за Владимира Путина.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Демкин намерен остаться

Слухачи рассуждают, что секретарь регионального отделения «Единой России» Николай Демкин на прошедшей конференции вел себя очень уверенно и «по-хозяйски», явно демонстрируя, что не собирается покидать свой пост. К тому же единоросс активно общался с Максимом Решетниковым и дал понять, что не является персоной нон грата для губернатора.

Судачат, что в пермской «ячейке» партии временами «искрит»: одни единороссы горячо поддерживают Демкина, а другие уверены, что на его место пора прийти Александру Бойченко, возглавляющему региональную общественную приемную Дмитрия Медведева (одну из сильнейших в Приволжье). Чем закончится история — непонятно. Поговаривают, что решающее слово за губернатором, но прозвучит оно уже после президентских выборов.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

У Григорьева появился шанс

Шептуны доносят, что реальные шансы стать новым секретарем пермского отделения «Единой России» появились у руководителя исполкома, депутата Пермской гордумы Вячеслава Григорьева. Во-первых, у него отсутствует антирейтинг внутри партии. Во-вторых, у него нет бизнеса, которому требуется политическое «прикрытие». В-третьих, Григорьев за последние годы прошел выборы всех уровней и хорошо себя зарекомендовал.

Как говорят, в случае назначения Григорьева возник бы вопрос финансирования партии. Впрочем, при желании получить молодого и активного руководителя «ячейки» единороссов губернатор запросто сможет найти партии спонсора.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Махонину приготовили «ответку»

Слухмейкеры сообщают, что генеральный директор «Газпром межрегионгаз Пермь» и «Газпром газораспределение Пермь» Николай Благов почему-то уверен: заказчиком информационной атаки на него о якобы фальшивом дипломе является Дмитрий Махонин — начальник топливно-энергетического управления ФАС России. Но газовик обладает большими ресурсами, поэтому способен ответить федеральному чиновнику.

Поговаривают, несостоятельна версия, что Благов пользуется телеграм-каналами для дискредитации Махонина. Слухачи полагают, что газовик гораздо эффективнее может решить все вопросы во властных кабинетах. И ответ, скорее всего, будет очень серьезным.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Самойлова решили «завалить» снегом

Шептуны утверждают, что на этой неделе пермская элита активно обсуждает снегопады. Больше всего сплетников, конечно, интересует, как глава Перми Дмитрий Самойлов справляется с уборкой снега в городе. Сам он вроде бы доволен работой — никаких завалов нет.

Слухачи же говорят, что реальная уборка снега началась благодаря спикеру пермской гордумы Юрию Уткину и другим депутатам. Именно они намекнули чиновникам мэрии, что необходимо напрячь подрядчиков, поскольку недоброжелатели Самойлова готовят на него информационные атаки именно по «снежной» теме. И действительно, в провластных телеграм-каналах начали вспоминать неудачи мэра в предыдущие годы.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Окунева консультируют из столицы

Многие обратили внимание, что лидер движения «Выбор» и экс-кандидат в губернаторы Константин Окунев в последнее время перешел на визуальный ряд: вместо длинных текстов публикует видеообращения на тему тяжелого положения пермской промышленности, отмены муниципального фильтра и неудач вице-премьера правительства РФ Виталия Мутко. Довольно неожиданно, ведь раньше Окунев не очень-то жаловал формат «клипов».

Слухачи утверждают, что темы для этих выступлений Окуневу подсказывают столичные консультанты. Возможно, близкие к Кремлю. Зачем — непонятно. Есть версия, что политика хотят «протащить» на какую-то должность в федеральные структуры. Или же для него заготовлен какой-то проект на грядущие президентские выборы.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Колоколова забирает медиаменеджера у Скриванова

По слухам, депутат Земского собрания Краснокамского района и лидер регионального отделения «Яблока» Ольга Колоколова ищет главного редактора для газеты «Вечерний Краснокамск», которую контролирует. Заодно новичок возглавил бы и местное телевидение.

Как говорят, выбор пал на главреда краевой газеты «Звезда» Наталью Копылову. Согласится ли она переехать в Краснокамск — пока непонятно.

Злые языки шепчут, что «Звезду» по-прежнему контролирует депутат Госдумы Дмитрий Скриванов, от которого за последний год сбежали почти все. Остались лишь люди с железными нервами и преданные воздыхатели. Поэтому уход главреда «Звезды» мало кого удивил бы.

Скандальное видео ударило по рынку пермского ЖКХ

Рассказывают, что разгораются страсти вокруг видео на YuoTube «Новый коммунальный барон Перми гордится дружбой с ФСБ и вице-премьером». В ролике мужчина, голос которого очень напоминает владельца расчетных центров «Сфера» и ЕРЦ Олега Балашова, говорит о наличии своих людей в жилищной инспекции и добрых отношениях со спецслужбами. Вторым участником беседы якобы стал бывший гендиректор почти развалившейся УК «Центр» Михаил Захаров.

Сплетники доносят, что на запись разговора обратили внимание не только правоохранительные органы, но и ресурсоснабжающие организации. Так, после анализа полученной информации «Пермская сетевая компания» (основной поставщик тепла в Перми) инициировала банкротство УК «Экво». Именно эту компанию одной из первых стал обслуживать расчетный центр «Сфера». А бенефициаром этой УК является уже знаменитая группировка «ТехКомфорт», когда-то отколовшаяся от бизнесмена Александра Морозова, который и по сегодняшний день в бегах.

Сандырев распродал все билеты на хоккей

Слухачи утверждают, что неоднозначное впечатление оставила «Неделя спорта», которую в Перми проводил Общероссийский народный фронт (ОНФ). Мероприятия прошли вроде бы успешно, приехали прославленные фигуристы Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина. Но «осадочек» остался.

Под «осадком» шептуны понимают информацию о том, что билеты на хоккейный матч звезд продавали за 350-1500 рублей. Из четырех тысяч бесплатно удалось «выбить» только 200. Якобы сопредседатель регионального отделения ОНФ Геннадий Сандырев предлагал продавать вообще все билеты, в том числе и детские. Судачат, что именно «фронтовик» через подконтрольную фирму «Вира-Строй» (о ней немало писали в Telegram) и извлек существенную выгоду из матча, проводившего под эгидой президентского движения.

В Пермском крае берут на контроль «скорую помощь»

Слухачи доносят, что советник заместителя руководителя Центрального исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Евгений Симакин решил заняться темой скорой помощи. Конкретно «фронтовик» будет отслеживать, за какое время бригады добираются до пациентов. Причем проект касается не только Перми, но и территорий.

Сплетники рассуждают, что сейчас чиновники озабочены оптимизацией скорой помощи — из восьми станций в Пермском крае собираются оставить пять. Поэтому Симакина, вероятно, ждут интересные открытия.

Слухи Курганской области

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Фильм об Ильтякове вызвал зависть

Фильм, который журналист Андрей Караулов снял о депутате Госдумы Александре Ильтякове, вызвал неоднозначную реакцию на родине депутата в Курганской области. Мало того, что на него обиделся бывший глава Частоозерского района Сергей Бекишев, о котором нелестно отозвались в фильме. Сплетники рассказывают, что у многих фильм, восхваляющий успехи депутата, вызвал зависть. «Даже откровенно угрожали и говорили, что Ильтякову тут не жить», — раскрывают слухмейкеры.

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Перминовой недовольны

Слухачи утверждают, что среди зауральских политиков и чиновников копится недовольство тем, как работает сенатор Елена Перминова. «Она бывший финансист, зачем ее отправили — чтобы долги нам списали. А в итоге еще туже нам Минфин затягивает петлю на шее», — эмоционально высказываются сплетники.

КМЗ не справился с госзаказом

В Зауралье появились слухи, что несмотря на отчет, о том, что Курганмашзавод успешно выполнил рособоронзаказ, на самом деле продукцию отгрузили не полностью. Некоторые сплетники даже утверждают, что это пагубно скажется на карьере военного представителя на заводе. Однако подробности этой истории вряд ли когда-то зауральцы узнают достоверно — информация засекречена, поскольку является военной тайной.

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Сухневу предрекают пенсию

Первому заместителю губернатора Виктору Сухневу все чаще предрекают скорый уход на пенсию. Слухачи нередко называют его «шептуном» за тихий голос и монотонную интонацию. «Давно пора „шептуна“ на покой отправить, совсем уж он дряхлый, перед людьми неудобно», — говорят злые языки.

«Далур» не смог убедить курганцев

Круглый стол, который прошел в курганском госуниверситете, не смог убедить «антиуранщиков» в том, что разработка месторождения в Звериноголовском районе будет безопасной. «Никто на это и не надеялся, но все же не допустить на мероприятие главных „крикунов“ было не самым хорошим решением. Сложилось впечатление, что их боятся, лучше бы дали им высказаться, чтобы всем было ясно, что несут они полный бред», — считают зауральские сплетники.

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Карьера Фролова может пошатнуться

После задержания за взятку жены железнодорожного начальника Сергея Домосканова, под началом которого ранее работал спикер зауральской думы Дмитрий Фролов, в Кургане заговорили о том, как это отразится на карьере молодого политика. Некоторые сплетники считают, что РЖД пролоббировало успехи Фролова, а теперь он может лишиться поддержки. Однако большинство слухмейкеров уверены, что спикер и сам имеет большой политический вес, да и лоббировали его куда более высокие чины.

Кетовского активиста не могут усмирить

Активист из Кетово Евгений Кузнецов, который на днях задал чиновникам неприятные вопросы на публичных слушаниях по бюджету Зауралья на 2018 год https://ura.news/news/1052315553, не первый год портит нервы руководству Кетовского района. Ситуация там после осужденного за взятки главы Александра Носкова и без того непростая, а в январе планируются новые выборы. Сплетники рассказывают, то его даже пытался уговорить не бузить начальник управления внутренней политики Владимир Саблин. Только вот активист, как говорят, свои разоблачения прекращать не намерен.

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