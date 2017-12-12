17:48 12 декабря 2017 0

Все началось со звонка президента представителю дольщиков «Речелстроя» Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Активизация силовиков в отношении собственника «Речелстроя», депутата гордумы Челябинска Андрея Пязока, связаны с недавним визитом на Южный Урал министра внутренних дел Владимира Колокольцева. Глава МВД после указаний «сверху» и после короткого разговора с губернатором Борисом Дубровским дал вводные приступить к решительным действиям.

Владимир Колокольцев был в Челябинске 6 декабря. Визит был незапланированный. Прибытие главы МВД стало неожиданностью и для Бориса Дубровского — губернатор в тот день был в Карабаше. Но он успел вернуться в резиденцию, чтобы встретить с Колокольцевым, которого сопровождал начальник ГУ МВД по региону Андрей Сергеев. Эту встречу оценили как «дань вежливости», но это было нечто большее. Как выяснило «URA.RU», стороны обсудили тему «обманутых дольщиков», ставшую особенно актуальной после звонка президента РФ Владимира Путина дольщице «Речелстроя». Уже на совещании в областном полицейском главке Колокольцев поднял вопрос о недостроенном «Речелстроем» микрорайоне «Чурилово Lake City».

Два генерала Юрий Никитин (ФСБ) и Андрей Сергеев (МВД) 8 декабря в кабинете Дубровского обсуждали сегодняшнюю операцию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Через день, 8 декабря, у губернатора Бориса Дубровского состоялось закрытое совещание с руководителями силовых структур. По данным «URA.RU», в резиденцию приехали начальник УФСБ Юрий Никитин, начальник ГУ МВД Андрей Сергеев, прокурор области Александр Кондратьев и зам руководителя СК РФ по региону Юрий Шульга. По словам очевидца, к Пязоку было очень много вопросов. Выяснилось, что он срывает сделки, необходимые для того, чтобы на микрорайон «Чурилово Lake City» зашел новый застройщик «Западный луч». С собственником «Западного луча» Сергеем Вайнштейном еще в начале ноября договорились, что он возьмет на себя обязательства перед дольщиками «Речелстроя».

На совещании генералы договорились, как будут действовать силовики, если Пязок до понедельника, 11 декабря, не выполнит обязательства по земельным сделкам. Собственник «Речелстроя» жаловался, что потерял паспорт. Пязоку предложили подать заявление об утере, чтобы готовить новый документ. По всей видимости, депутат этого не сделал.

В кабинете губернатора 8 декабря находился, как стало известно из собственных источников, и следователь по особо важным делам СК РФ по Южному Уралу Павел Дерхо. Именно он ведет дело «Речелстроя». 12 декабря, в 11 часов, Дерхо предъявил обвинение Андрею Пязоку, задержанному вечером 11 декабря сотрудниками ФСБ. В СК соединили два материала, переданных из полиции и прокуратуры. Если раньше дело расследовалось по факту, то теперь появился конкретный фигурант.

Некоторые считают Андрея Пязока «жертвой обстоятельств» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Андрею Пязоку предъявлено обвинение по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) по факту хищения средств дольщиков при строительстве жилых домов микрорайона „Lake City“, — сообщил „URA.RU“ руководитель пресс-службы СК РФ по региону Владимир Шишков. — В следственную группу включены наиболее опытные следователи. Оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками ФСБ и ГУ МВД по региону. Решается вопрос об избрании меры пресечения». По уголовному делу признаны потерпевшими более 700 дольщиков.

«Микрорайон надо достраивать, Пязок ничего не делает. Переоформлять землю на Вайнштейна не хочет или не может. Взять с него нечего. „Речелстрой“ уже на грани банкротства, не платит по налогам. Найдется паспорт или напишет заявление об утере — тем самым продемонстрирует готовность решать вопросы по дольщикам. Возможно, отпустят под домашний арест или подписку. Никуда не уедет, потому что загранпаспорт уже забрали, — рассказал „URA.RU“ источник, знакомый с ситуацией. — Поручение Путина надо выполнять всем: и силовикам, и губернатору. Плюс сигнал другим фирмам, у которых проблемы с дольщиками. Пязок, вероятно, станет единственным фигурантом. Весь бизнес на нем».

Микрорайон «Чурилово Lake City». Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По данным СБИС (сети деловой коммуникации), Андрей Пязок является учредителем ряда фирм. В ООО «Интегро М», «Челябинский экспериментальный завод», «Стратум» долги по налогам. Андрей Пязок стал вторым депутатом гордумы Челябинска в нынешнем составе, попавшим под уголовку. Дело его коллеги по депутатскому корпусу Сергея Новожилова уже в суде. Оба депутата пока остаются в «Единой России», вопрос об исключении не рассматривается, но их политическую карьеру можно считать законченной.

Дольщики «Речелстроя» на странице «Инициативная группа Чурилово Лейк Сити» во «ВКонтакте» обсуждают задержание Пязока. «Всех вот таких посадить, чтоб другим не повадно было! Захочет выйти — найдет активы!», Да пусть сидит, при нем все равно ничего не строится, только палки в колеса втыкал и тормозил все что можно. Может без него быстрее дело пойдет!», «Хоть и квартиры пока нет, но настроение поднялось. Это конец его карьеры», — пишут дольщики.

Знакомые Пязока по-разному относятся к случившемуся. Одни считают его «жертвой обстоятельств», другие — «просто плохим менеджером».