Бизнесмен, обвинявшийся в угрозе убийством, пойдет на выборы

18:38 10 мая 2017 0

От исходов борьбы в Ленинском районе в округе, ставшем вакантным после Виталия Пашина, зависит, останется ли Константин Нациевский в гордом одиночестве Фото: Анна Майорова © URA.RU

Довыборы в совет депутатов Ленинского района Челябинска должны стать столь же жаркими, как избирательная кампания в Госдуму. В борьбе за мандаты районного масштаба будут задействованы все политические, административные и финансовые ресурсы. Кампания станет генеральной репетицией перед президентскими выборами, победитель получит кресло депутата городской думы. Довыборы пройдут также в Металлургическом и Тракторозаводском районах. Но именно в Ленинском обещают наибольшую конкуренцию.

Прежде чем дойдет дело до самих выборов, претендентам на поддержку «Единой России» предстоит разобраться между собой на праймериз. Как сообщил «URA.RU» руководитель регионального исполкома партии Алексей Малофеев, на округ №8 в Ленинском районе (освободился недавно, после отставки спикера райсовета Александра Прокопова) подали заявление Александр Майоров и Павел Богуславский. На округ №12 (стал вакантным после избрания в Госдуму от ЛДПР Виталия Пашина) — Виталий Родионов и Марсель Хазиев.

Павел Жолобов может включиться в избирательную кампанию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

32-летний Александр Майоров, бизнес-партнер будущего спикера райсовета Александра Рябенко в коммунальном бизнесе. Имеет опыт в избирательной кампании, когда-то руководил горсоветом Каслей, есть финансовые ресурсы. Никому неизвестного 25-летнего Павла Богуславского скорее рассматривают как технического кандидата и победу на праймериз заранее отдают Майорову.

Вызов Майорову может бросить директор и совладелец торгового дома «Евразия» Владимир Паршин. Он уже несколько раз заявлялся на выборы разного уровня, но всегда проигрывал. В райсовет пойдет как самовыдвиженец, так как успел в свое время рассориться и с «Единой Россией», и с эсерами. Но все же большой конкуренции не ожидается, так как будущий кандидат о «ЕР» считается сильной фигурой.

Сложнее ситуация с бывшим округом Виталия Пашина (№12), вакантного с сентября прошлого года. Заявившегося на праймериз лидера «Боевого братства» Виталия Родионова всерьез, как кандидата от партии власти, не рассматривают. Во многом это связано с несколько скандальной репутацией Родионова — с его многочисленными долгами по базе судебных приставов. У его соперника, экс-депутата Центрального района Челябинска Марселя Хазиева, «скелетов в шкафу» нет. Хазиев два года назад стал известным на всю Россию, когда сдал мандат из-за того, что его призвали в армию. Бывшему народному избраннику не пришлось даже уезжать из Челябинска. Он нес службу в Челябинском высшем военном училище штурманов, увольнительные проводил дома. А, отдав долг Родине, стал продвигать созданный им проект «Союз призывников России». Но для Хазиева, с его невероятной активностью, район незнакомый, кроме того — у него нет поддержки и в самом совете депутатов.

Интерес к округу №12 проявляет лидер регионального отделения Партии пенсионеров Степан Фирстов, несостоявшийся кандидат-самовыдвиженец в Госдуму по Златоустовскому округу, бизнес-партнер известного продюсера, создателя сериалов «Интерны» и «Универ» Вячеслава Дусмухаметова. Получить комментарий Фирстова, об его участии в будущих выборах, не удалось.

Марсель Хазиев хочет вернуть депутатский мандат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российский парламентарий Виталий Пашин заявил «URA.RU», что ЛДПР обязательно выдвинет на выборы по этому округу своего кандидата. И таковым, скорее всего, станет предприниматель, помощник депутата Госдумы Александр Ищенко, работающий в структурах бизнеса Евгения Вайнштейна. «Мы будем идти на победу! — заявил „URA.RU“ Пашин. — Я никогда не терял свой округ из виду. Продолжаю в нем работать, меня там знают, и я буду поддерживать Ищенко».

Фирстов и Ищенко, с учетом финансовых ресурсов, могут стать довольно серьезными конкурентами кандидату от «ЕР» в округе №12. Еще не определились со своими кандидатами в КПРФ и «Справедливой России». Впрочем, источники в «Справедливой России» утверждают, что «СР» на один из округов, 8 или 12, выдвинет директора УК «ЖК „Юбилейный“» Павла Жолобова. Того самого, что летом прошлого года обвинялся в угрозе убийством и дело пока не закрыто окончательно. В региональном отделении КПРФ «URA.RU» заявили, что решения по кандидатам примут к июню, подчеркнув, что выставят сильные фигуры. Основную ставку коммунисты делают все на тот же округ №12.

Проигрыш единороссов на довыборах в двух округах гордумы Екатеринбурга в марте 2017 года стал поводом для спецзаявления секретаря президиума Генсовета ЕР Сергея Неверова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Интерес к округу понятен, — считает политтехнолог Сергей Клесун. — Если нет сильной фигуры от „ЕР“, есть шанс побороться за мандат. На выборах президента основная кампания развернется в крупных городах, и в отдельно взятом Ленинском районе Челябинска партии опробуют технологии, которые смогут использовать в марте будущего года. Других выборов в Челябинске нет. Наконец, не стоит забывать, что Пашин был делегирован от райсовета в гордуму. И до сих пор его место в думе вакантно, в районе так и не определились, кто из „ленинцев“ уйдет в город. А запрос хотя бы на официальную оппозицию в гордуме есть. Сейчас единственным оппозиционером является коммунист Константин Нациевский. Так что от исхода выборов в округе 12 зависит и будущий мандат гордумы. Победит не единоросс, в думе, помимо КПРФ и „ЕР“, вероятно, появится еще одна фракция».

«Есть вероятность, что округ отдадут другой партии, как еще на стадии первых выборов в райсовет его отдали кандидату от ЛДПР Виталия Пашину, не выставив против него серьезного соперника», — утверждает в разговоре с «URA.RU» один из информационных источников.

В политсовете «ЕР» «URA.RU» заявили, что ни о какой «расторговке» не может идти и речи и партия в обоих округах будет бороться за каждый мандат.