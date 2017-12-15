Журналистов ХМАО посадят за парты из-за автографа Путина

20:27 15 декабря 2017 0

Вопрос журналистки из ХМАО в чем-то уникален — Наталья Менщикова даже не дождалась ответа от Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Власти ХМАО разбираются в ситуации с вопросом журналистки из Югры на пресс-конференции Владимира Путина, который в медийном сообществе назвали одним из доказательств краха российской журналистики. По данным источника в правительстве региона, на эту историю отреагировал первый вице-губернатор Алексей Шипилов. По версии инсайдера, главный идеолог обеспокоен профессиональным уровнем журналистов в регионе.

Как ранее сообщало «URA.RU», сотрудница «Телевидения Нижневартовского района» Наталья Менщикова привлекла к себе внимание табличкой с надписью «Нефть». Историю освоения Сибири, а также скорый 90-летний юбилей Нижневартовского района Менщикова использовала для просьбы присвоить муниципалитету титул «Район трудовой славы». Журналистка сама же не дала президенту ответить, с ходу попросив автограф для ветеранов-нефтяников. Возникшей заминкой воспользовались другие представители прессы, а Владимир Путин предпочел более не возвращаться к обсуждению титулов.

Наталья Менщикова равнодушна к высказываемой коллегами критике — она спросила у президента то, что хотела спросить Фото: Наталья Менщикова, «ВКонтакте»

Ситуацию раскритиковали журналисты федеральных СМИ. Сотрудник «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр пожаловалась в блоге, что из-за подобных действий прошедшее мероприятие сложно назвать пресс-конференцией. «Пресс-конференция наглядно показала, что в журналистике крах: просьбы автографа, „Ведомости“ лоббируют интересы бизнеса, „Дождь“ лоббирует интересы Навального и Собчак, некоторые регионалы сидят с фотографиями губернаторов. И ни одного веселого вопроса», — написала в Telegram бывший заместитель главного редактора «Известий» Анастасия Кашеварова.

С удивлением на вопрос Менщиковой отреагировали и в югорском медиа-сообществе. «К сожалению, сегодня журналистика в Югре переживает не лучшие времена в кадровом и профессиональном отношении. Последние годы мало внимания уделялось как СМИ, так и качеству информационного поля, что и проявилось в данном случае», — отметил председатель Союза журналистов ХМАО Александр Григоренко.

Пресс-конференция Путина запомнится необычными вопросами — автограф президента точно будет одним из них Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Дело в принципе построения самой конференции. Тут не отбирали лучшие вопросы от регионов, тут дело случая, каждому представилась возможность задать свой вопрос. Я уже слышал от ваших коллег, что журналисты показали себя якобы коряво, в то время как человек называвшийся журналистом, но им не являющийся, задал сильный вопрос, и президент на него ответил. Вопрос журналистки с Нижневартовска действительно был очень вялый и непонятный, но прошу заметить, что все вопросы из УрФО не были острыми», — отметил глава уральского филиала Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин.

Примечательно, что Наталья Менщикова уже второй раз задает вопрос на пресс-конференции Владимира Путина. В 2015-м году она спросила главу государства о планах на новую геологоразведку нефти, а также передала поздравления с Новым годом от пенсионерок Нижневартовского района. Еще тогда ее действия на главной пресс-конференции России были раскритикованы в местном медиа-сообществе, посчитавшем, что президента уместнее спрашивать о насущных проблемах, нежели передавать приветы, и превращать пресс-конференцию в аналог программы «Поле чудес». Более того, о присвоении Нижневартовскому району статуса «Района трудовой славы» Менщикова уже просила Наталью Комарову на встрече с губернатором. Не удовлетворившись ответом главы ХМАО, журналистка озвучила просьбу главе государства.

Окружной телеканал «Югра» вопрос не задал, а нижневартовский районный — смог Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сама Менщикова не видит ничего странного в произошедшем на пресс-конференции. «Это был душевный и искренний вопрос. Именно его я и хотела задать изначально. Вопрос был про идею, которая бы сплотила и объединила людей в одно общее дело. И я считаю, что для присвоения статуса „Района трудовой славы“ необходима поддержка президента. Коллег, которые меня критикуют, я не осуждаю, у каждого человека есть своя точка зрения и своя позиция. У меня был такой приоритет, я задала такой вопрос, какой посчитала нужным», — рассказала «URA.RU» Наталья Менщикова.

В департаменте общественных и внешних связей агентству рассказали, что на пресс-конференцию Владимира Путина были аккредитованы представители девяти югорских СМИ. Предполагалось, что главу государства они спросят о результатах работы по повышению престижа рабочих профессий, реализации «майских» указов, повышении пенсионного возраста и как это будет увязано с досрочными пенсиями северян. При этом вопросы от журналистов на уровне округа не согласовывались.

Тот самый автограф Владимира Путина Фото: Наталья Менщикова, «ВКонтакте»

Более подробный комментарий о просьбе Натальи Менщиковой в адрес президента РФ в региональном депсвязей пообещали предоставить позднее. Однако инсайдеры отмечают, что власти ХМАО уже задумали провести в начале 2018 года большое обучающее мероприятие для журналистов. По предварительным данным, это будет профессиональная конференция, где сотрудники СМИ смогут поделиться опытом.

Отметим, автограф президента Наталья Менщикова все-таки получила. Его телевизионщица опубликовала в своем Instagram, назвав произошедшее историческим событием.

«URA.RU» будет следить за развитием событий.