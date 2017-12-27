Курганского учителя ОБЖ обвинили в религиозном экстремизме

00:24 27 декабря 2017 0

Школьникам в селе Мир могли давать совсем не мирные знания Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители Альменевского района Курганской области боятся, что уголовное дело, возбужденное за экстремизм против учителя местной школы Урала Хабибуллина, окажется не единственным. Неокрепшие ума школьников, по мнению родителей, слишком податливый материал — и это в условиях, когда внушительный штраф или даже реальный срок можно получить за простой репост или сохраненную в соцсети видеозапись.

В Курганской области растет количество уголовных дел, возбужденных по преступлениям экстремистской направленности. Так, в 2016 году было возбуждено всего 18 уголовных дел, год спустя эту «планку» правоохранители преодолели уже по итогам 10 месяцев. Более свежих данных пока не сообщается.

Под видом изучения Корана экстремисты вербуют последователей Фото: Pixabay

Тревогу вызывает тот факт, что зачастую экстремисты занимаются активной пропагандой. Так, 39-летний Урал Хабибуллин, по данным следствия, не только размещал в интернете «материалы, оправдывающие террористическую деятельность путем ведения вооруженной борьбы — джихада». Кроме того, как сообщали оперативники регионального управления ФСБ, он активно вербовал своих знакомых и даже наладил изготовление пропагандистских брошюр. При этом мужчина учил в селе Мир школьников с 7 по 11 класс сразу нескольким предметам: преподавал историю, физику и ОБЖ. Еще Хабибуллин проводил богослужения в мечети села Альменево.

Сейчас подозреваемый в симпатиях к террористам учитель оставил свою работу и посещает мечеть только в качестве рядового верующего. Пока продолжается следствие, он находится под подпиской о невыезде. Если обвинения подтвердятся, ему может грозить лишение свободы сроком до пяти лет. «Уже больше полгода ищут, не могут обосновать обвинение», — прокомментировал свое уголовное дело Хабибуллин в разговоре с «URA.RU».

«Нам страшно за детей. Сломать себе жизнь ребенок может, просто не подумав о последствиях», — делятся на правах анонимности группа родителей, дети которых посещали уроки Хабибуллина.

«В Альменевском районе жители не самые образованные, учитель пользовался большим авторитетом, поэтому все сказанное им принимали на веру», — рассказывают источники, знакомые с ситуацией в районе.

По их данным, учитель из Альменево был последователем турецкой религиозной организации «Нурджулар», деятельность которой официально запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного Суда РФ от 10 апреля 2008 года. Причем интересоваться этим течением Хабибуллин начал много лет назад — во время обучения в Башкирском государственном университете.

Источники отмечают, что отличительной особенностью последователей «Нурджулара» является строгая конспирация, а основной целью они считают не только углубленное изучение Корана, но и свержение действующей власти.

Бывший курганский имам Али Якупов все еще пытается доказать в суде свою непричастность к экстремизму. За это время уголовные дела возбудили в отношении двух его учеников Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В июле 2017 года в Башкортостане были осуждены местные жители, причастные к деятельности организации «Нурджулар». На скамье подсудимых оказалось пятеро человек, среди которых педагоги, сотрудник госучреждения и журналист. Младшему из экстремистов на тот момент исполнилось 15 лет, старший был ровесником Хабибуллина. В суде было установлено, что они разделили территорию республики и активно вербовали сторонников, а также неоднократно ездили в Турцию для общения со своими единомышленниками. Двое из осужденных получили реальные сроки — до четырех лет колонии.

Отметим также, что суд до сих пор не поставил точку в деле бывшего курганского имама Али Якупова, повторная апелляция в областном суде будет рассмотрена 23 января 2018 года. Якупова уже второй раз обвиняют в симпатиях к экстремистским течениям (оба приговора оказались оправдательными). Сообщалось также, что двое его учеников также оказались на скамье подсудимых из-за размещенных в интернете материалов экстремистского характера.