Кто из челябинских министров уйдет в отставку следующим

23:37 23 января 2018 0

Губернатор Борис Дубровский (в центре) обозначил KPI экономическому блоку — подготовка к саммитам и высокоскоростная магистраль Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Две отставки челябинских министров за каких-то пять дней заставила политбомонд спорить о будущем областного правительства. После увольнения главы минздрава Сергея Кремлева 22 января вслед за Ириной Гладковой (минобр), 17-го, готовым нужно быть к чему угодно. «URA.RU» обратилось к своим ньюсмейкерам в резиденции губернатора и все выяснили: кто из министров близок к увольнению, какие чиновники в «желтой зоне» риска, а каким коллегам можно чувствовать себя увереннее всего.

Сергей Смольников (слева) и Андрей Пшеницын — в разных зонах риска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Эксперты и коллеги по правительству называют еще нескольких министров с самые большими рисками стать следующими отставниками. Среди таковых выделяется глава минэкономразвития области Сергей Смольников. Он занимает должность с декабря 2015 года и с тех пор регулярно подвергается критике. Например, министр не справился с поручением губернатора о вхождении региона в 20-ку лучших регионов по инвестиционной привлекательности. Правда, на недавней пресс-конференции Борис Дубровский подчеркнул, что есть еще и объективные факторы. Это заявление интерпретировали как попытку дать министру второй шанс. Кроме того, Смольников занимается подготовкой к саммитам ШОС и БРИКС, которые пройдут в 2020 году в Челябинске с участием президентов. А здесь ответственность так высока, что любой срыв может стоить карьеры.

«Претензий к министерству — масса. Замминистра Артем Новиков скоро подаст в отставку, став сакральной жертвой. Главным индикатором работы Смольникова является выполнение „дорожной карты“ [плана подготовки] к саммитам ШОС и БРИКС», — подтвердил собеседник из правительства области.

Большего ожидал губернатор Борис Дубровский от руководителя постоянного представительства Челябинской области при правительстве РФ Александра Шепилова. Его главная задача — привлечение федеральных средств в регион. И дальнейшая карьера зависит от продвижения проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Челябинск—Екатеринбург и подобных мегапроектов. Само здание постпредства выставлено на продажу с 2016 года. Если усилия Шепилова будут интерпретированы неудовлетворительными, то вместе с особняком представительства могут избавиться и от чиновника.

«Ведомства Смольникова и Шепилова курирует вице-губернатор Руслан Гаттаров. Но вопросы к его подчиненным не означают, что есть вопросы к нему самому. Именно Гаттаров в последние годы, как мантру, повторял всем просьбу поверить в саммиты ШОС и БРИКС в Челябинске. До декабря прошлого года даже коллеги из соседних регионов смеялись над этим. А теперь в Челябинск приезжает облетная группа во главе с советником президента РФ Антоном Кобяковым и делает замечания об отсутствии нужного количества президентских люксов в отелях. Так что он крепко стоит на ногах. И убрать нужного ему человека из правительства будет непросто», — считает высокопоставленный собеседник.

Виктор Тупикин (в центре) «пережил» уже двух губернаторов Фото: Кондрат Александров © URA.RU

В условной «желтой зоне» министров, которым еще не грозит отставка, но есть претензии, находится несколько чиновников. Среди них — «непотопляемый» глава минстроя Виктор Тупикин. Ходит легенда, что у него в Москве очень высокопоставленный покровитель, поэтому южноуральский чиновник занимает должность уже при третьем губернаторе подряд. В подтверждение приводится пункт его биографии от 2005—2006 годов. Тогда мэром Челябинска только избрался Михаил Юревич. Он отправил Тупикина в отставку с поста замглавы. И тот уехал в столицу, заняв должность замдиректора департамента строительства и ЖКХ Министерства регионального развития РФ. Когда вернулся, то стал сначала первым замминистра строительства области, а в 2009 году возглавил ведомство.

Столько критики, сколько пережил Виктор Тупикин, пожалуй, не перенес ни один чиновник. Но он все еще министр. «Несмотря на всю свою непотопляемость, многое в карьере Тупикина зависит от решения проблем обманутых дольщиков», — заметил другой чиновник из правительства области, также попросивший об анонимности.

Примерно то же самое можно сказать про министра имущества и природных ресурсов области Алексея Бобракова. Он магнитогорец, выходец с ММК, главного поставщика кадров для челябинской власти. В 2014 году согласился отдать мандат депутата Госдумы Михаилу Юревичу в рамках договоренности о бескровной передаче власти в регионе. То есть доказал свою системность. Но в резиденции губернатора есть раздражение конфликтом вокруг мраморного месторождения «Каменная поляна» в Карталинском районе. «У Бобракова в целом ведомство очень эффективное, команда внутри зрелая. Но лакмусовая бумажка его работы — решение конфликта вокруг мраморного карьера, поскольку там задеты интересы так называемого магнитогорского клана», — считает эксперт из коридоров власти.

Андрей Пшеницын иногда чрезмерно троллит федеральные решения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Нахождение в «зеленой зоне» вовсе не дает повод расслабляться остальным министрам. Например, говорят, что не раз региональным властям передавали недовольство чрезмерной откровенностью министра финансов области Андрея Пшеницына. Он считается отличником среди коллег, напрямую подчиняется губернатору. При нем регион впервые за последние пять лет закончил год с профицитным бюджетом (около трех миллиардов рублей), во всевозможных рейтингах входит в 20-ку лучших. «Пшеницын слишком часто вступает в публичную перепалку с федеральным центром, троллит некоторые решения федерального центра. Когда-нибудь это дойдет до серьезных людей, и тогда никакие заслуги его не спасут», — продолжает собеседник.

Министр информационных технологий и связи Александр Козлов, с одной стороны, не имеет отношения к уголовному делу директора областного госучреждения «Челябинский региональный центр навигационно-информационных технологий» Василия Прокопенко, арестованного по обвинению в получении взятки. Тем более что эпизод связан с работой чиновника в «Ростелекоме». Тем не менее, это «рикошетит» по министру. Слухмейкеры говорят, что министр образования и науки Александр Кузнецов за семь лет в должности устал и хотел бы перейти на работу ректором одного из вузов. Управделами губернатора и правительства области Евгения Алексеева регулярно пытаются обвинить в странных закупках, но это такая сфера, когда всегда есть обиженные. А внимания заслуживают лишь претензии силовиков. Министр дорожного хозяйства и транспорта, приехавший из Башкортостана Дмитрий Микулик вроде как креатура Марселя Юсупова, экс-депутата Госдумы и друга Михаила Юревича. Однако его ведомство называют гиперэффективным даже в сравнении с предшественником, магнитогорцем Алексеем Гущиным.

Есть кое-какие рабочие вопросы к главам министерства социальных отношений Татьяне Никитиной, министерства культуры Алексею Бетехтину, министерства спорта Леониду Одеру, министерства тарифов Ирине Кучиц, министерства общественной безопасности Евгению Савченко. Однако все проблемы решаются в рабочем режиме, эти чиновники также в «зеленой зоне».

Замглавы аппарата губернатора и правительства, начальник управления пресс-службы главы региона Дмитрий Федечкин не стал комментировать шансы министров сохранить должности или быть отправленными в отставку, но подтвердил корреспонденту «URA.RU», что перед каждым чиновником ставят измеримые задачи. «В команде Бориса Дубровского перед каждым министерством и ведомством, а, значит — перед каждым руководителем, поставлены четкие и измеримые цели и задачи. Все они амбициозные, нацеленные на опережающее развитие. И в достижении или, напротив, недостижении этих целей и задач содержится весь секрет кадровой политики команды губернатора», — резюмировал Дмитрий Федечкин.