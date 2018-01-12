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12 января 2018
11 января 2018
14:19  12 января 2018 3

Еще один уральский участковый «отметился» аморальными снимками в Сети. ФОТО

Участковый с сигаретой под запрещающей табличкойФото: Юрий Мелкозеров, «ВК»

Скандалы продолжают сотрясать город Алапаевск Свердловской области. Буквально накануне, 11 января, «URA.RU» сообщало о том, что на странице в Сети у участкового уполномоченного майора полиции, 30-летней Анастасии Дударевой, были обнаружены фотографии, на которых она позирует в сексуальных позах с бутылками в руках. В отношении женщины начата служебная проверка. Сегодня блогеры выявили еще одного алапаевского полицейского с аморальными фотоснимками на своей странице в Сети. На этот раз героем дня стал так же 30-летний участковый уполномоченный Юрий Мелкозеров.

На его странице множество фотографий, на которых он позирует с алкоголем. Кроме того, есть снимки, на которых полицейский демонстративно курит под предупреждающей табличкой «Курение запрещено».

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Участковый в форме Фото: Юрий Мелкозеров, «ВК»

О фотоснимках на странице участкового стало известно в областном полицейском главке. «Как заверил меня в телефонном разговоре начальник ОВД Алапаевска Константин Кузнецов, которого я проинформировал о выявленных блогерами фотографиях на странице участкового уполномоченного, снимки будут оперативно проанализированы специалистами с применением необходимых мер реагирования. Вплоть до рассмотрения вопроса о целесообразности дальнейшего пребывания данного „Анискина“ в системе МВД», — сообщил «URA.RU» Валерий Горелых, руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области.

Ранее «URA.RU» рассказывало, что в Алапаевске за торговлю наркотиками был с поличным задержан, а потом арестован участковый уполномоченный, 24-летний Владислав Харлов, которого приняли на службу, зная о том, что он является наркозависимым. Вместе с Харловым тогда задержали еще несколько человек, всех их объединяет алапаевский клуб боевых искусств. На видео, попавшем в распоряжении «URA.RU», Харлов со своими товарищами из клуба отдыхает в бане, принадлежащей Сергею Подкорытову, который на момент съемки являлся депутатом местной гордумы.

Также 11 января стало известно об аресте жителя Алапаевска, устроившего кровавую резню бензопилой: во время застолья он отпилил голову своему собутыльнику. А перед Новым годом гаишники задержали за рулем пьяного депутата, 56-летнего председателя комиссии по экономической политике, бюджету, финансам и налогам Алапаевской городской думы Андрея Дедюхина.

Александр Лукманов
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