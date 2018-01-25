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25 января 2018
24 января 2018
18:56  25 января 2018 2

«Он втянул Дубровского в конфликт с федералами»

Замглавы Челябинской области может встретить мартовские выборы безработным. Кто его сменит
Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.RU»
Заседание правительства при участии губернатора Челябинской области. Челябинск, дубровский борис
Губернатор Борис Дубровский может продолжить ротацию правительства области еще до мартовских выборовФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Перестановки в правительстве Челябинской области могут продолжиться отставкой вице-губернатора Олега Климова. Политтусовка Южного Урала давно обсуждает его увольнение, однако сейчас он близок к потере кресла, как никогда. Заменить его может другой выходец из силовой структуры в звании генерала.

В составе правительства Челябинской области с начала года произошли уже две отставки — уволены Сергей Кремлев (минздрав) и Ирина Гладкова (минэкологии). Причем последнее ведомство и ее руководителя курировал как раз Олег Климов, которого называют следующим участником кадровой ротации.

«Главная претензия к Климову — он втянул губернатора в конфликт с Росприроднадзором», — объясняет его коллега по правительству области.

Вице-губернатор, вероятно сам того не желая, пытаясь отвести удар от областных властей, спровоцировал конфликт во время обострения экологической повестки. Пика он достиг в конце прошлого года, когда Олег Климов фактически возложил на надзорное ведомство ответственность за непрекращающийся смог в Челябинске. Руководитель Росприроднадзора Виталий Курятников вел себя куда деликатнее.

Заседание правительства Челябинской области. Челябинск, климов олег, Гладкова ирина
Вслед за Ириной Гладковой (слева) уйти из правительства может ее куратор Олег Климов
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прямые конфликты с федеральными структурами находятся под строжайшим запретом региональных властей. Губернатор Борис Дубровский, как говорят источники в резиденции, был крайне недоволен сложившейся ситуацией. И после перераспределения полномочий в областном правительстве у Климова «забрали» кураторство над минэкологии, главным управлением лесами, главным управлением юстиции. Чиновник сохранил под собой министерство общественной безопасности и получил минимущества и управделами. Последние два ведомства ранее курировал в должности вице-губернатора Иван Сеничев, а после его ухода на пост директора ХК «Трактор» они перешли под прямой контроль главы региона Бориса Дубровского.

«В конце прошлого года Климов ушел в отпуск. Как раз после перезагрузки правительства. Несмотря на это, он запросил документы из новых для себя минимущества и управделами. Этим дал понять, что вникает в специфику ведомств, следовательно, готов работать и дальше», — продолжает собеседник.

Совместные учения МЧС Челябинской и Курганской областей по тушению лесных пожаров. Челябинск, савченко евгений, климов олег
Одним из возможных преемников Олега Климова называют Евгения Савченко (слева)
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Во время отпуска Климова также быстро распространился слух, что вице-губернатора видели на ЧЭМК. Совладелец электрометаллургического комбината — Александр Аристов. Стали говорить, что Климов приезжал договариваться о своем трудоустройстве после отставки из правительства. Дескать, Аристов должен помнить, что нынешний вице-губернатор не воевал против него во время его конфликта с бывшим губернатором Михаилом Юревичем (Климов тогда возглавлял ГУ МЧС по региону).

Одним из возможных сменщиков вице-губернатора в кулуарах правительства области называется министр общественной безопасности Евгений Савченко. И это весьма примечательно. Климов в феврале 2014 года сменил в правительстве области Игоря Мурога, бывшего начальника военного автомобильного института. Если прогноз инсайдеров сбудется, то и его самого сменит бывший силовик — Савченко до 2016 года возглавлял областное управление Госнаркоконтроля. Все трое — генералы. Выходит, что одна из должностей вице-губернатора — исключительно генеральская.

Олег Климов заявляет, что готов уйти в отставку, только если об этом попросит губернатор. Впрочем, глава курируемого им ранее минэкологии Ирина Гладкова незадолго до увольнения говорила ровно то же самое. В разговоре с корреспондентом «URA.RU» Олег Климов опроверг слухи о скорой отставке. «Я сам пока никуда уходить не собираюсь. Пока губернатор мне доверяет, готов и далее добросовестно выполнять свои обязанности», — резюмировал чиновник.

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© Служба новостей «URA.RU»
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