«Он втянул Дубровского в конфликт с федералами»

18:56 25 января 2018 2

Губернатор Борис Дубровский может продолжить ротацию правительства области еще до мартовских выборов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Перестановки в правительстве Челябинской области могут продолжиться отставкой вице-губернатора Олега Климова. Политтусовка Южного Урала давно обсуждает его увольнение, однако сейчас он близок к потере кресла, как никогда. Заменить его может другой выходец из силовой структуры в звании генерала.

В составе правительства Челябинской области с начала года произошли уже две отставки — уволены Сергей Кремлев (минздрав) и Ирина Гладкова (минэкологии). Причем последнее ведомство и ее руководителя курировал как раз Олег Климов, которого называют следующим участником кадровой ротации.

«Главная претензия к Климову — он втянул губернатора в конфликт с Росприроднадзором», — объясняет его коллега по правительству области.

Вице-губернатор, вероятно сам того не желая, пытаясь отвести удар от областных властей, спровоцировал конфликт во время обострения экологической повестки. Пика он достиг в конце прошлого года, когда Олег Климов фактически возложил на надзорное ведомство ответственность за непрекращающийся смог в Челябинске. Руководитель Росприроднадзора Виталий Курятников вел себя куда деликатнее.

Вслед за Ириной Гладковой (слева) уйти из правительства может ее куратор Олег Климов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прямые конфликты с федеральными структурами находятся под строжайшим запретом региональных властей. Губернатор Борис Дубровский, как говорят источники в резиденции, был крайне недоволен сложившейся ситуацией. И после перераспределения полномочий в областном правительстве у Климова «забрали» кураторство над минэкологии, главным управлением лесами, главным управлением юстиции. Чиновник сохранил под собой министерство общественной безопасности и получил минимущества и управделами. Последние два ведомства ранее курировал в должности вице-губернатора Иван Сеничев, а после его ухода на пост директора ХК «Трактор» они перешли под прямой контроль главы региона Бориса Дубровского.

«В конце прошлого года Климов ушел в отпуск. Как раз после перезагрузки правительства. Несмотря на это, он запросил документы из новых для себя минимущества и управделами. Этим дал понять, что вникает в специфику ведомств, следовательно, готов работать и дальше», — продолжает собеседник.

Одним из возможных преемников Олега Климова называют Евгения Савченко (слева) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Во время отпуска Климова также быстро распространился слух, что вице-губернатора видели на ЧЭМК. Совладелец электрометаллургического комбината — Александр Аристов. Стали говорить, что Климов приезжал договариваться о своем трудоустройстве после отставки из правительства. Дескать, Аристов должен помнить, что нынешний вице-губернатор не воевал против него во время его конфликта с бывшим губернатором Михаилом Юревичем (Климов тогда возглавлял ГУ МЧС по региону).

Одним из возможных сменщиков вице-губернатора в кулуарах правительства области называется министр общественной безопасности Евгений Савченко. И это весьма примечательно. Климов в феврале 2014 года сменил в правительстве области Игоря Мурога, бывшего начальника военного автомобильного института. Если прогноз инсайдеров сбудется, то и его самого сменит бывший силовик — Савченко до 2016 года возглавлял областное управление Госнаркоконтроля. Все трое — генералы. Выходит, что одна из должностей вице-губернатора — исключительно генеральская.

Олег Климов заявляет, что готов уйти в отставку, только если об этом попросит губернатор. Впрочем, глава курируемого им ранее минэкологии Ирина Гладкова незадолго до увольнения говорила ровно то же самое. В разговоре с корреспондентом «URA.RU» Олег Климов опроверг слухи о скорой отставке. «Я сам пока никуда уходить не собираюсь. Пока губернатор мне доверяет, готов и далее добросовестно выполнять свои обязанности», — резюмировал чиновник.