Свердловские казаки пошли на обман ради пиара

18:26 27 января 2018 2

Бронзовый Свердлов взирал на происходящее с некоторым недоумением Фото: Анна Майорова © URA.RU

Представители Союза казаков России 27 января провели в Екатеринбурге пикет, посвященный памяти предков, погибших от большевистских репрессий. Однако со стороны мероприятие выглядело как PR-акция казачьей организации.

Чтобы привлечь больше интереса к акции, в анонсах, которые заранее рассылались по всем местным СМИ, организаторы заявляли, что потребуют переименования Свердловской области и сноса памятника Якову Свердлову. Для большего эффекта местом проведения сходки казачье сообщество выбрало площадь Парижской коммуны, где установлен монумент этому историческому деятелю.

Якову Свердлову припомнили авторство политики «расказачивания» Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Это был геноцид казачества как части великого русского народа, народа государствообразующего на огромном евроазийском пространстве, — говорилось в заявлении. — Возникает вопрос, почему имя Свердлова, нанесшего непоправимый ущерб нашему народу, ущерб, который до сих пор кровоточит, будоражит современное российское общество, носят до сих пор область, а также населенные пункты, проспекты, улицы, площади на необъятном пространстве нашей области».

Несмотря на громкий промоушен, в назначенное время — 11:30 утра — у памятника собралось меньше 20 казаков. Со стороны казалось, что их не многим больше, чем прибывших следить за порядком полицейских. Интереса у горожан акция также не вызвала: редкие прохожие даже не замечали пикет, проходя мимо. Но казаков, кажется, это ничуть не расстраивало. Они были увлечены общением со СМИ.

«24 января 1919 года Оргбюро ЦК РКПБ выпустило циркулярную инструкцию за подписью Свердлова. Она вошла в историю как „директива о расказачивании“», — вслух зачитывал журналистам с бумажки высокий казак. «Заявлялось, что на пикете вы выступите с инициативой переименования Свердловской области. Может, вы подготовили какое-то обращение к губернатору?» — перебил его корреспондент «URA.RU».

«На самом деле цель пикета — напомнить о том геноциде, который начался в 1919 году», — начинает объяснять собеседник. Но вдруг его перебивает атаман Исетской линии Оренбургского казачьего войска Союза казаков Анатолий Денисов. «Вы нас неправильно поняли. Мы имели в виду, что если от властей прозвучит инициатива переименовать область, мы ее обязательно поддержим.

Никаких своих обращений мы подавать не собирались. Также мы не призываем к сносу памятников и незаконным митингам»,

— пояснил Денисов. Он уточнил, что если регион все же надумают переименовать, то казаки выступают за название «Екатеринбургская губерния».

Большого числа участников акция не собрала Фото: Анна Майорова © URA.RU

После этого Денисов предложил казакам собраться в круг и прочитать вслух «Отче наш». Журналисты начали расходиться, после чего и казачье сообщество свернуло акцию.

Как ранее сообщало «URA.RU», молодежная казачья организация Свердловской области раскритиковала инициативу представителей Союза казаков России. «Казачье движение делится на несколько слоев и объединений. Казаки, которые задумали этот пикет, относятся к тем, кто пытается внести смуту в наше общество. Какой смысл казакам идти и снова позориться?» — заявил тогда нашему агентству председатель организации Александр Мезенин.

Кучку пикетчиков прохожие даже не заметили Фото: Анна Майорова © URA.RU

Денисов в ходе пикета ответил и на это обвинение. По его словам, Союз казаков России существует с прошлого века, а все иные организации появились сравнительно недавно. Поэтому комментировать высказывания их представителей он не считает нужным.

Слухи о том, что в день выборов президента — 18 марта — может пройти рефендум о переименовании Свердловской области, начали циркулировать в конце 2017 года. Инициативу хотели использовать для повышения явки на выборах. Однако позже спикер свердловского Заксобрания Людмила Бабушкина заявила, что это невозможно, поскольку оставшегося до 18 марта времени недостаточно для организации референдума.