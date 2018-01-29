20:29 29 января 2018 7

В Зауралье следом за демографическим кризисом наступает управленческий Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Сократив бюджет на дороги и инвестиции, курганская власть начинает экономить на себе. В правительстве ходят разговоры о том, что 24 района для пустеющей области — слишком много, поэтому необходимо их объединять, экономя на содержании местных властей.

Вопрос поднял накануне Нового года во время обсуждения бюджета депутат областной думы Борис Шалютин. «У нас крохотные районы, на каждом из которых сидит огромное количество управленцев. Это кушает очень большие деньги, это наш резерв», — отметил он. Свои предложения, уточнил депутат в разговоре «URA.RU», он намерен сформулировать письменно и представить в правительство уже в начале февраля.

Борис Шалютин считает, что область сможет сэкономить на объединении районов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Высокопоставленные источники в правительстве региона заверили, что планы по укрупнению районов рассматриваются. «Это будет автоматически означать вымирание райцентра», — пояснил собеседник агентства, пожелавший остаться неизвестным. Однако многие из районных и областных чиновников уверены, что тема не озвучивается лишь потому, что для нее не настало время: народ не хотят будоражить заранее. «Зауралье ежегодно теряет по несколько тысяч человек. Нет людей — зачем столько районов?» — задается вопросом один из депутатов. Так, по данным Свердловскстата, за 11 месяцев прошлого года область потеряла 4685 жителей, это более чем на 200 человек больше, чем в 2016 году, в регионе растет миграция и падает рождаемость. Окончательные итоги 2017-го еще не подведены.

Процесс объединения муниципалитетов в области тоже пока на паузе, поскольку идет избирательная кампания и менять границы избирательных участков нельзя. Новую порцию желающих укрупниться ждут уже к концу марта. Объединение муниципалитетов — дело небыстрое. Даже «пионеры», которых уже одобрили областная дума и правительство, все еще готовятся выбрать новых сельских депутатов. Затем должны они будут избрать главу нового поселения. Слияние проходит не без проблем: много недовольных, а вот выгода пока неочевидна.

«После объединения главы сельсоветов будут получать более серьезную зарплату, поскольку она исчисляется с учетом количества жителей в муниципальном образовании. Его подчиненные, которые получают определенный процент от зарплаты руководителя, тоже выиграют»,

— говорит о плюсах объединения глава Варгашинского района, руководитель совета муниципальных образований Курганской области Валерий Яковлев. Он отмечает, что для работы в мелких муниципалитетах фактически невозможно найти грамотных специалистов, поскольку зарплата подчас сопоставима со ставками уборщиц. На ответственные муниципальные должности никто идти не хочет.

В целом же, по мнению Яковлева, значительной экономии при объединении муниципалитетов добиться вряд ли возможно. «Может быть, сократится число помещений, которые занимает администрация, экономия будет на услугах ЖКХ», — предположил он. При этом вариант с объединением районов он оценил как маловероятный.

Сторонники объединения районов напоминают о кадровом кризисе. «У нас сегодня проблема найти адекватного руководителя в Частоозерский район, в Шадринском районе, где недавно снова выбрали Владимира Осокина, тоже не было никакой конкуренции», — отмечает собеседник агентства.

Он напомнил также, сколько хлопот доставляют властям районные и сельские депутаты, которые не хотят сдавать декларации о доходах. Так, в 2016 году 156 депутатов ушли в отставку, им пришлось искать замену.

Из-за скандалов главе Звериноголовского района Михаилу Шейгецу грозили отставкой Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

«Опыт объединения районов уже был в 1940-х годах — в итоге все вернули», — напомнил глава Белозерского района Виктор Терехин. Он отметил, что объединение районов не скажется на числе депутатов — их количество зависит от численности населения.

Депутат областной думы Евгений Кафеев также считает, что вопрос с объединением районов поднимать не стоит. По его подсчетам, траты на местные выборы являются незначительными, зато число недовольных будет слишком велико. «Мы сейчас еще должны разобраться с выборами глав новых муниципалитетов, там тоже все очень непросто, есть конфликты», — отметил Кафеев.

Отметим, что самыми малочисленными в Зауралье являются Частоозерский и Звериноголовский районы, которые в последнее время нередко упоминаются в связи с конфликтами. В Частоозерском районе (чуть более 5300 человек) глава района отбавлен в отставку из-за проблем с отопительным сезоном. В Звериноголовском районе (7820 человек) не затихают конфликты вокруг добычи урана, после бунта учителей в отставку были отправлены чиновники управления образования. Источники «URA.RU» не исключают, что самые проблемные районы — самые вероятные кандидаты для объединения с более крепкими и благонадежными районами.