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24 января 2018
23 января 2018
20:37  24 января 2018 3

2018-й — последний «жирный» год в Зауралье. Власти уже живут в 2019-м

Погасить огромные долги и не набрать новых — сложнее, чем переизбрать губернатора
Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.RU»
Аппаратное совещание у губернатора. Курган, кокорин алексей
Алексей Кокорин думает о втором сроке, но до этого нужно решить вопрос со сверхдефицитным бюджетом-2019Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

2018 год — последний «жирный» год в Зауралье. Сегодня курганские власти уже готовятся к 2019-му, на который придутся основные выплаты по набранным кредитам. Предстоит придумать, как в год губернаторских выборов рассчитываться с долгами и не допустить социальных взрывов.

Новый год начался с подготовки к 2019-му: сегодня расходы и доходы курганского бюджета пришлось урезать на миллиард. Власти экономят на ремонте дорог и инвестиционной программе — социальные расходы, которые составляют около 70% расходов области, считаются неприкосновенными. Правительство согласовало новые параметры: доходы составят 37,1 млрд рублей, расходы — 39,6 млн рублей. В итоге дефицит, как ожидается, составит 2,5 млрд рублей, что ниже прошлогоднего показателя более чем на миллиард.

Пикет работников Пермского изоляторного завода. Пермь, пикет
Даже в «жирный» 2018 год курганские власти сокращают расходы — на дороги и привлечение инвестиций
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В 2018 году область не обременена большими выплатами по ранее взятым кредитам. Согласно графику, опубликованному на сайте регионального финуправления, погасить предстоит всего около 320 млн рублей бюджетных кредитов. Также потребует обслуживания и существующий госдолг. На 1 января 2018 года Зауралье задолжало 16,6 млрд рублей, 9,6 млн из которых были заняты в коммерческих банках под 8-10% годовых.

Ситуация с выплатами в 2019 году куда более серьезная. Области предстоит погасить десяток коммерческих кредитов на сумму более четырех миллиардов рублей (более 10% нынешнего бюджета). При этом значительного роста доходов ждать не приходится. Как сообщал губернатор Алексей Кокорин в интервью «URA.RU», в наступившем году область надеется получить «плюсом» 1,2 млрд рублей. Этого явно недостаточно, чтобы преодолеть существующий разрыв между доходами и расходами.

Интервью с представителем Курганской области в Совете Федерации России Еленой Перминовой.Курган., перминова елена
Сенатор Елена Перминова считает, что новые вливания в курганский бюджет из Минфина произойдут скоро
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В правительстве не скрывают, что надеются на новые вливания из Минфина. Серьезная поддержка, которая пришла в конце 2017 года, позволила области сократить коммерческие долги. Ранее сообщалось, что долю коммерческих кредитов у регионов-должников планируют сократить до 50%. «Президент пообещал, значит, это будет работать. Наша задача — правильно выстраивать отношения, чтобы все получать вовремя», — прокомментировал замгубернаторта по экономике Сергей Чебыкин. По его словам, несмотря на внушительный госдолг область отнюдь не находится в списке худших. «Мы разумно распоряжаемся и контролируем расходы», — отметил Чебыкин.

Начальник финуправления Елена Лукашук не нашла времени на комментарий «URA.RU». Сенатор Елена Перминова отметила, что ситуация может значительно поменяться. «Сейчас готовятся соглашения с Минфином, возможно, какие-то средства придут уже в ближайшее время», — отметила она. А вице-спикер областной думы Евгений Кафеев выразил сомнения. что область сможет получить такие значительные суммы федеральной поддержки: «Скорее всего, будем брать новые кредиты».

Социолог Сергей Ширяев, знакомый с ситуацией в регионе, уверен, что остро проблема долгов может встать уже в конце 2018 года, когда начнется согласование претендента на пост губернатора. «Я думаю, что работа будет идти в двух направлениях: с одной стороны, будут всячески стараться списать существующие долги, с другой — аккумулировать дополнительные средства, поскольку такую значительную сумму очень сложно найти одномоментно, — отметил социолог. — Утешает одно: что в такой ситуации оказался не только Курган, но и многие другие регионы. При этом при назначении врио федеральный центр всегда дает какую-то поддержку».

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