Выборы директора телеканалов УГМК похожи на сериал «Карточный домик»

23:45 30 января 2018 0

Андрей Козицын (в центре) недолюбливает журналистов, мало верит в пиар, и наверняка удивлен какой масштабный скандал спровоцировал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Увольнение генерального директора телехолдинга Уральской горно-металлургической компании Галины Левочкиной только на первом этапе было демонстрацией силы нового руководителя пресс-службы УГМК Алексея Свалова. Как удалось выяснить «URA.RU», далее оно запустило столь мощные процессы внутри медийного сообщества, что привело к крушению надежд столь влиятельных персон, как экс-замруководителя Роскомнадзора Константин Протопопов. А завершится все все равно ликвидацией телекомпаний.

Алексей Свалов мог стать директором АТН вместо Виктора Шадрина, но обошлось Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свалов менял легендарную Галину Левочкину, чтобы продемонстрировать свое влияние, но столкнулся с кадровой проблемой: бывший советник начальника ГУВД Свердловской области не имел кадров для назначения на вакантную позицию. Выбранный им в качестве приемника заместитель Левочкиной Алексей Кузнецов оказался неспособен к адекватному исполнению нового функционала. Уже к середине января зарплата сотрудникам задерживалась из-за отсутствия главного бухгалтера, которого Кузнецов не мог назначить.

Кроме того, непримиримую позицию заняла администрация губернатора Свердловской области: уважаемая и всеми любимая Левочкина регулярно получала аудиенции у главы региона Евгения Куйвашева. Ее увольнение без согласования с властью было явным нарушением субординации, за которым последовало наказание: администрация прекратила все контакты с медиа-холдингом УГМК и потребовала от продакшн-компаний снятия программ с эфира телеканалов АТН и «10 канал». января.

На традиционном «Балу прессы» 16 января Куйвашев наградил Левочкину почетной грамотой.

В конце 2017 года обсуждался сценарий, когда директором телеканалов должен был стать сам Свалов, знает источник в УГМК. Но обошлось.

«Резиденция двигала [руководителя „Студии-41“ и „ЕТВ“ Владимира] Злоказова, свои амбиции были [у бывшего руководителя филиала ВГТРК-Урал, экс-замруководителя Роскомнадзора Константина] Протопопова. Но назначили [замдиректора „Областного телевидения“ Виктора] Шадрина»,

— напоминает хронологию главред известного уральского СМИ. Он утверждает, что это решение было пролоббировано нынешним руководителем уральского филиала ВГТРК Ириной Щукиной, которую на эту позицию протежировал Протопопов, но чьего усиления она совсем не хотела бы.

Ирина Щукина (справа) сумела не допустить усиления Протопопова и добилась устраивающего ее назначения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Владимир Злоказов, впрочем, заверил, что не думал о своем переходе куда-либо: «Если я и рассматривался, то без моего ведома. Просто в числе прочих возможных персон. Городские точно не просили за меня. Абсолютно точно. Планы продолжать развивать свои проекты. Что же касается судьбы АТН — я про нее не думал».

У филиала ВГТРК традиционно позитивные отношения с УГМК, Щукина позитивно восприняла и назначение Свалова, чем разительно отличалась от коллег по отрасли, подтверждает ее знакомый. Пиарщик УГМК, выбравший стратегию разговоров со всеми, получал советы директора филиала.

Источник на АТН утверждает, что, лоббируя Шадрина, Щукина согласилась и на значительные бизнес-уступки.

Одной из основных проблем АТН является глубокая вторичность транслируемого на его частоте контента: канал является партнером «России 24», а с прошлого года филиал ВГТРК в полной мере представляет «Россию 24» в регионе и переманил к себе большую часть рекламодателей с АТН.

Есть версия, что Щукина согласилась на временное снижение активность в этой работе, что позволит «медному» телеканалу стабилизировать свое положение.

Опрошенные агентством специалисты объясняют широкий жест ВГТРК отсутствием у АТН каких-либо перспектив.

Известно, что летом 2017 года Галина Левочкина обсуждала с акционером УГМК Андреем Козицыным план ликвидации телекомпаний, которые при переходе России с аналогового на цифровое телевидение потеряют свою актуальность.

Ничто не указывает на то, что после увольнения Левочкиной Козицын изменил свои планы.

Владимиру Злоказову (справа) не удалось получить места на АТН, хотя лоббисты были весьма влиятельные Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ирина Щукина от поддержки Шадрина не отказывается, хоть и отрицает влияние на его назначение. «Никогда наше соперничество с Галиной Григорьевной [Левочкиной, экс-гендиректором АТН] не доходило до управленческих тем и кадровых войн. Мы конкурировали только на уровне контента. По новому назначению со мной никто не советовался, но я очень рада решению в пользу Виктора Шадрина с точки зрения управления. Мы с ним знакомы и дружим с 2003 года и его назначение вполне закономерно, ведь больше специалистов такого уровня просто нет. Из всех упомянутых вами персон — эта наиболее достойная», — объяснила медиаменеджер.

Решение владельцев медиахолдинга сорвало планы по назначению Владимира Злоказова на АТН, и оживило ситуацию на «Областном телевидении». Гендиректор ОТВ Антон Стуликов приглашал Шадрина на работу еще в начале «десятых», когда они вместе серьезно реформировали телеканал. Эффективный Шадрин быстро замкнул на себе оперативные процессы, что позволяло конкурентам Стуликова утверждать: его отставка не повредит телекомпании.

Теперь эти разговоры прекращены: ставка Шадрина на телекомпании ликвидирована, его полномочия перераспределены между несколькими сотрудниками.

Общую координацию осуществляет сам Стуликов, что делает его руководителем, которого нельзя заменить на Злоказова.

«Приход Виктора на АТН для нас означает еще более плотное взаимодействие, которое пойдет на пользу всей Свердловской области. На своих местах на ОТВ остаются блестящие специалисты: Светлана Мельникова, Екатерина Самарина, Ирина Щекотурова, Наталья Самойлова и другие. Они прекрасно все умеют делать, все знают и понимают и всему научились у Виктора. Высвободившиеся ресурсы я брошу в новые инвестиционные проекты — мы будем переходить на инфошоу и это потребует новых вложений. У меня самого, безусловно, добавилось административной и творческой работы, но это даже полезно. Этот год мы должны отработать, как часы и я уверен — справимся», — рассказал Стуликов.

«Региональное ТВ переживает не лучшие свои времена, особенно после цифровизации и введения мультиплексов. С точки зрения вклада в телесмотрение и рекламных денег оно, конечно, никогда не могло составить конкуренцию федеральным телеканалам. И сейчас общий тренд по стране на то, чтобы региональные телеканалы сворачивали свою деятельность. И если правда то, о чем вы говорите с АТН — это вполне логичная тенденция, закономерная», — объяснил глава Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Алексей Парфун.

Виктор Шадрин не склонен говорить о «закате» АТН: «Я здесь для того, чтобы канал работал и развивался. Никаких задач по закрытию канала и сведению на нет его многолетней работы передо мной не ставилось. Работа интересная, я целиком поглощен ею и никуда возвращаться не собираюсь».

В компании эту позицию официально поддерживают. «Никто канал ликвидировать не собирается, он работает в обычном режиме», — уточнил глава управления общественных связей Алексей Свалов.