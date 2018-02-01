Старожилы Сургута требуют поменять Шувалова на Сидорова

19:46 01 февраля 2018 1

Неожиданное требование заявили общественники Сургута — вернуть в кресло мэра депутата Госдумы Александра Сидорова. А для этого нужна отставка Вадима Шувалова Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургуте начинается масштабная акция протеста, направленная против действующей администрации. Сейчас формируется штаб — в него войдут известные общественники и старожилы города. Протестующие заручились поддержкой элиты, а главное требование: отставка, причем не только мэра Вадима Шувалова, но и всей его команды.

Об этом «URA.RU» рассказал Атанас Атанасов. Руководитель болгарской диаспоры стал официальным лицом протеста против мэра Сургута. «Сейчас мы согласуем обращение к сургутянам. С понедельника начнем сбор подписей, отправим их президенту Путину и губернатору Комаровой. Как именно будем собирать подписи и какие еще мероприятия запланированы, пока сказать не можем. Как минимум, будем расклеивать листовки с информацией, где и как можно отдать голос против Шувалова», — прокомментировал Атанасов.

Атанас Атанасов от угроз Шувалову уже перешел к делу — штаб собран, подписи начнут собирать через несколько дней Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

По информации источников, знакомых с ситуацией, в планах также проведение митингов, обращение к депутатам города, а возможно и попытка вынести этот вопрос на местный референдум. Кто конкретно входит в штаб — держится в секрете. Атанасов объясняет это желанием избежать давления со стороны властей на инициаторов протеста.

Активисты заявляют и еще одно требование — до выборов нового мэра администрацию Сургута должен возглавить экс-глава города, депутат Госдумы Александр Сидоров. «К самому Сидорову тоже готовим обращение, чтобы стал исполняющим обязанности. И чтобы в его команду вошли Вячеслав Новицкий и Владимир Браташов [бывшие заместители Сидорова]. Эти люди радеют и всегда радели за город, им можно доверять», — отметил Атанасов.

Как ранее сообщало «URA.RU», на последних слушаниях по судьбе Ботанического сада в Сургуте Атанас Атанасов публично пригрозил Вадиму Шувалову началом сбора подписей за отставку мэра. Общественники требуют от администрации признать Ботанический сад в парке «За Саймой» и прекратить попытки сократить его территорию, подозревая чиновников в корыстных целях. По версии источников «URA.RU», заявление Атанасова было заранее согласовано с представителями местных сфер влияния. Они же и поддержат протест против мэра ресурсами — деньгами и людьми.

По сценарию активистов, в мэрию должен вернуться не только Сидоров, но и Владимир Браташов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Югре уже есть прецедент, когда после начала сбора подписей мэр уходил в отставку — глава Советского района Сергей Удинцев покинул свой пост в 2016 году после протеста местных жителей. В начале 2018-го он был задержан по подозрению в злоупотреблении и превышении должностных полномочий.

Советник мэра Сургута Александр Оверчук отметил, что пока не в курсе о планах по сбору подписей за отставку Шувалова и его команды. Оверчук также рассказал, что, по его мнению, сам спорный вопрос уже разрешен. «С Ботаническим садом все решили же, будет подписано соглашение. Доработаем и подпишем в ближайшее время», — прокомментировал Оверчук.

Это соглашение Шувалов презентовал на этом же совещании по Ботаническому саду. В нем обещалось сохранить некую «экспериментальную площадку для растений», для которой планируется выделить 7 гектаров парка. Подписание этого документа должно было состояться буквально перед публичным обсуждением, но ректор СурГУ Сергей Косенок был вынужден срочно уехать. Депутат Госдумы Александр Сидоров, специально прилетевший в Сургут на совещание по Ботаническому саду, резко раскритиковал это соглашение, отметив, например, что сейчас сад занимает 15 гектаров, а ему выделяют всего лишь 7.

Один из ключевых вопросов, который обсуждался и на совещании: каким образом земля под Ботаническим садом была переведена из зоны городских лесов в другую, где разрешается строительство. Это произошло при Вадиме Шувалове и новом созыве думы. Однако, по данным источников из окружения мэра, на самом деле решение о земле обсуждалось еще при администрации Дмитрия Попова и думе Сергея Бондаренко. По версии инсайдера, сейчас в мэрии ищут подтверждение этим фактам, чтобы представить эту версию как горожанам, так и местной элите.

«Землю действительно перевели при Шувалове, но прорабатывалось еще при прошлой команде. То есть, если и есть корыстный интерес, о котором все говорят сейчас, то не у этой администрации. А насчет соглашения — Ботанический сад не оформлен в соответствии со всеми нормативами, поэтому в администрации искренне считают, что пытаются таким образом хоть как-то легализовать сад», — говорит собеседник, знакомый с ситуацией.

Как ранее сообщало «URA.RU», в городе принято считать, якобы действующая команда мэра Вадима Шувалова может преследовать собственные интересы. Речь идет в основном о приватизации муниципального имущества, в том числе в сфере ЖКХ. После негативных публикаций в СМИ, губернатор Наталья Комарова поручила привлечь население к процессу продажи городских активов, а позднее потребовала закрепить это в нормативных актах. Высказывалась также версия, что на месте Ботанического сада могут появиться коммерческие объекты — этим и объяснялась активная и принципиальная позиция чиновников.