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Главные новости Курганской области
20:46  05 февраля 2018 1

Год только начался, а в Зауралье — уже главное событие 2018-го

Репортаж с празднования юбилея, на которое приехали даже «заклятые друзья»
Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.RU»
Празднование 75-летия Курганской области. Курган, холманских игорь, кокорин алексей
Игорь Холманских (слева) вручил Алексею Кокорину привественное письмо от президентаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В областную филармонию на 75-летие Курганской области публика собиралась с двух сторон. К служебному входу торопились юные артисты с мамами и бабушками, которые несли на плечиках костюмы для выступлений. Здесь же курил бывший глава Зауралья Алексей Богомолов.

Празднование 75-летия Курганской области. Курган, богомолов олег
Юбилей региона — встреча старых друзей
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

А фойе наполняли нарядные гости — депутаты, чиновники, главы городов и районов. Настроение у всех было приподнятое: повсюду раздавались приветствия и поздравления. Журналисты успевали в толпе вылавливать интересных им спикеров. «А нам сказали, вы страшно поссорились», — не можем пройти и мы мимо тепло обнимающихся при встрече депутатов областной думы Сергея Муратова и его коллеги из Госдумы Александра Ильякова. «Да вы что, я не могу позволить себе такую роскошь — с кем-то ругаться», — уверяет, улыбаясь, Ильтяков.

В дверях появляются первые лица — полпред президента Игорь Холманских в сопровождении губернатора Курганской области Алексея Кокорина.

«Борис Кириллов (заместитель полпреда — прим. ред.) приехал, а мы его не ждали», — шепчутся зрители.

Не задерживаясь, группа поднимается на второй этаж. Следом спешит остальная публика, чтобы успеть занять свои места. Впрочем, почти все, кто хотел найти место, в итоге заняли свободные кресла.

«Смотрите, и Лисовский (сенатор от Курганской области) приехал», — разглядывали в ожидании начала гостей журналисты. Праздник начался с лазерного шоу, в ходе которого с помощью цветных лучей света перечислили все районы области, а также изобразили известных людей и достопримечательности региона.

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Гости были в приподнятом настроении и поздравляли друг друга с праздником Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

После обязательного для таких мероприятий исполнения гимна и выноса знамен на сцену поднялся Игорь Холманских, который зачитал приветствие от имени президента Владимира Путина и вручил благодарственные письма. Среди награжденных оказались глава Шадринского района Владимир Осокин и генеральный директор «Стальмоста» Дмитрий Парышев. На обратном пути на свое место полпред на секунду задержался, чтобы пожать руку сидящего у сцены Олега Богомолова.

Празднование 75-летия Курганской области. Курган, осокин владимир
Награжденного Владимира Осокина поздравляют знакомые
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

«Жизнь такова, что самые лучшие черты характера произрастают в почве, наполненной трудностями», — отметил губернатор Алексей Кокорин перед тем, как вручить награды новым номинантам. Звание почетного гражданина Зауралья присвоили депутату областной думы Владимиру Остапенко и посмертно бывшему сенатору Олегу Пантелееву.

Ведущие объявили о том, что губернаторы соседних регионов направили в адрес Зауралья приветственные телеграммы, а руководитель Тюменской области Владимир Якушев записал краткое видеообращение, его показали на больших экранах. После этого торжественная часть мероприятия закончилась и первые лица покинули зал, а концерт продолжился.

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Единороссы Евгений Кафеев и Сергей Лисовкий рады встрече Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Постепенно народ потянулся в фойе, где уже накрывали столы для фуршета. Во втором отделении зауральцев своими песнями порадовал певец Александр Буйнов. Кто-то отправился по делам, а кто-то из гостей остался у накрытых столов.

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